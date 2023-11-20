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Жители Видного пожаловались на плакат с лицом местной чиновницы в образе Родины-матери

Жители Видного пожаловались на плакат с лицом местной чиновницы в образе Родины-матери

Автор:
20 ноября 2023 19:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Прокуратура   Родина мать   видное   плакат   фото   чиновники   
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Местные жители хотят наказать "креативных" авторов за оскорбление памяти защитников отечества.

Жителей города Видное Московской области возмутил огромный баннер, на котором в образе Родины-матери предстала руководитель отделения Ленинского городского округа Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Людмила Лернер. Плакат появился на торце одного из многоэтажных домов на проспекте Ленинского Комсомола неделю назад. На нём 55-летняя чиновница призывает жителей проверить газовое оборудование, а в случае подозрительных запахов звонить в службу 112.

С первого же дня, как только появился плакат, местные жители начали жаловаться в местную администрацию и завалили её письмами. Они обвиняют Лернер в огромном эго "размером с дом" и авторов "креативного" плаката в кощунстве и неуважении к истории.

Однако ничего кощунственного чиновники в баннере с Лернер не обнаружили. Там заявили, что плакат был размещен "в целях дополнительного информирования жителей о необходимости быть внимательнее и осторожнее при обращении с бытовым газом". Однако местных жителей такая отписка не устроила. Сейчас они планируют обращаться в прокуратуру с требованием убрать баннер и наказать его авторов, которые, по их мнению, совершили уголовное преступление по ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников отечества).

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Метки: Прокуратура   Родина мать   видное   плакат   фото   чиновники   
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4  комментария
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57k
Опиум для народа 19 минут назад
Не - не, наказывают только прикуривающих от Вечного Огня малолеток. Эту мразоту кто накажет, кодла-то одна.
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5k
Alex 10 секунд назад
Жирная свинья
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16k
GROMOZEKA 11 минут назад
Есть такие вещи, которых НЕНАДО КАСАТЬСЯ СВОИМИ ГРЯЗНЫМИ ЛАПАМИ.
Тупой чинуше на заметку
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13k
Кыся 14 минут назад
И вот такие дуры сидят у власти.
Вот что это за дикое желание своим фейсом светить? Нафигам? Нарциссизм какой-то.
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