Жители Видного пожаловались на плакат с лицом местной чиновницы в образе Родины-матери

Местные жители хотят наказать "креативных" авторов за оскорбление памяти защитников отечества.
Жителей города Видное Московской области возмутил огромный баннер, на котором в образе Родины-матери предстала руководитель отделения Ленинского городского округа Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Людмила Лернер. Плакат появился на торце одного из многоэтажных домов на проспекте Ленинского Комсомола неделю назад. На нём 55-летняя чиновница призывает жителей проверить газовое оборудование, а в случае подозрительных запахов звонить в службу 112.
С первого же дня, как только появился плакат, местные жители начали жаловаться в местную администрацию и завалили её письмами. Они обвиняют Лернер в огромном эго "размером с дом" и авторов "креативного" плаката в кощунстве и неуважении к истории.
Однако ничего кощунственного чиновники в баннере с Лернер не обнаружили. Там заявили, что плакат был размещен "в целях дополнительного информирования жителей о необходимости быть внимательнее и осторожнее при обращении с бытовым газом". Однако местных жителей такая отписка не устроила. Сейчас они планируют обращаться в прокуратуру с требованием убрать баннер и наказать его авторов, которые, по их мнению, совершили уголовное преступление по ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников отечества).
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Тупой чинуше на заметку
Вот что это за дикое желание своим фейсом светить? Нафигам? Нарциссизм какой-то.