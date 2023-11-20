Жители Видного пожаловались на плакат с лицом местной чиновницы в образе Родины-матери

Однако ничего кощунственного чиновники в баннере с Лернер не обнаружили. Там заявили, что плакат был размещен "в целях дополнительного информирования жителей о необходимости быть внимательнее и осторожнее при обращении с бытовым газом". Однако местных жителей такая отписка не устроила. Сейчас они планируют обращаться в прокуратуру с требованием убрать баннер и наказать его авторов, которые, по их мнению, совершили уголовное преступление по ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников отечества).