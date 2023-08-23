"Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников на затопленные рисовые поля и сам намочил штаны

Лидер КНДР навестил рисовые поля в Ансокских солончаках в уезде Ончхон после затопления. С собой северокорейский лидер захватил чиновников.
В Ансокских солончаках в уезде Ончхон, у западного побережья страны море затопило рисовые поля. Произошло это из-за неисправности дренажной системы. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
С собой Ким Чен Ын прихватил должностные лица, которые несут ответственность за эти поля и дренажную систему. Северокорейский лидер отчитал подчинённых и прошёлся с ними по затопленным полям, не боясь намочить штаны.
Глава КНДР заявил, что силовики найдут виновных и привлекут к ответственности. По его словам, ущерб нанесен "из-за безответственности и расхлябанности бездельников, а не из-за стихийных бедствий".
Судя по всему, теперь чиновники и другие должностные лица кинутся устранять потоп всеми силами!
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