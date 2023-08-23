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"Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников на затопленные рисовые поля и сам намочил штаны

"Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников на затопленные рисовые поля и сам намочил штаны

Автор:
23 августа 2023 16:50
Сообщество : Юмор
Метки: Северная Корея   интересное   ким чен ын   кндр   море   потоп   фото   чиновники   
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Лидер КНДР навестил рисовые поля в Ансокских солончаках в уезде Ончхон после затопления. С собой северокорейский лидер захватил чиновников.

В Ансокских солончаках в уезде Ончхон, у западного побережья страны море затопило рисовые поля. Произошло это из-за неисправности дренажной системы. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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С собой Ким Чен Ын прихватил должностные лица, которые несут ответственность за эти поля и дренажную систему. Северокорейский лидер отчитал подчинённых и прошёлся с ними по затопленным полям, не боясь намочить штаны.

Глава КНДР заявил, что силовики найдут виновных и привлекут к ответственности. По его словам, ущерб нанесен "из-за безответственности и расхлябанности бездельников, а не из-за стихийных бедствий".

Судя по всему, теперь чиновники и другие должностные лица кинутся устранять потоп всеми силами!

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Метки: Северная Корея   интересное   ким чен ын   кндр   море   потоп   фото   чиновники   
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20  комментариев
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20k
сеньор Леонсио Час назад
Имхо,Ким Чен Ын должен быть следующим президентом Америки!
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455
Владимир Г. 2 минуты назад
Это ещё гуманно. А мог бы и из пулемета расстрелять.
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27
serjiodementini 14 минут назад
Ну вот правильно, грамотный подход, кто ответственный? Ты? Не смог наладить, пойдешь в ближайшие лет десять ковшиком эту воду черпать с двумя автоматчиками за спиной!
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12
LozmanPozman 14 минут назад
Интересно,с какого калибра расстреляет...
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7k
Нестерин Сергей 21 минуту назад
С собой он прихватил "ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ"!!! BL@, "ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ", а не "ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА". Если автор сего опуса проходил в школе какие- то темы по русскому языку, то только мимо. И да, чё написать хотел:- Вот после этого случая можно ждать очередного "взрыва" интернета на тему: "В Северной Корее" жрать нечего. Чиновники (если написанное в посте - правда) одинаковы во всём мире. И похожи на кислотный огнетушитель. Пока не ё...шь- не заработают.
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10k
Сол Гудман Полчаса назад
Вот с этим чуваком шутки плохи, сразу накажет, не посмотрит, какой чин занимет
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
у Батцки Лукашенко научился чиновников носом тыкать за их косяки...но те хотя бы после разноса в живых остаются)
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1k
Антон Час назад
Вот это - серьёзный дядька!
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5k
workmen77 Час назад
А кроме как зайти в воду по самые... , по другому нельзя было убедиться, что поля затоплены?
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4k
Владимир Час назад
"У каждой ошибки есть имя и фамилия".
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19k
Bill Час назад
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31k
Владимир Час назад
Комментарий к фото
Вот прям эпичная фотка. Кому в табло?..
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3k
Едондер пуп Час назад
Ну, это он обоссавшихся (в прямом смысле) чиновников от конфуза спас, гуманист))
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30k
БамбарбияКиргуду Час назад
И чо,так и не расстрелял никого?Ын наверно не настоящий,его двойник,которого после короны поставили.
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3k
poбт Час назад
ну это нормально, уметь в ядерку и не уметь в сельхоз
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