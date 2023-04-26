Внушительный гардероб губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

Красиво и модно одеваться хотят многие, но для этого нужны деньги. Как хорошо, что губернатор Липецкой области может позволить себе дорогую одежду, с доходом чуть более 200 тысяч рублей в месяц. Наверное, долго откладывает, экономит.
Mash обратил внимание на гардероб губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Как оказалось, Артамонов любит одеваться дорого и красиво.
Например, как вам пальто Stefano Ricci за $3 900 (318 тысяч рублей)? Стильно смотрится!
Или шерстяной пуховик, подозрительно похожий на Andrea Campagna, за 362 тысячи рублей.
Крайне роскошная кепка, стоимость которой составляет среднюю зарплату липецкого рабочего. На сдачу Артамонов купил пиджак Meucci, оригинал которого стоит в районе 50 тысяч рублей. И ещё один — от Burberry за 190.
Казалось бы, какая разница? Но проблема в том, что официальный ежемесячный доход губернатора 225 тысяч рублей. Наверное, чтобы купить пальто или пуховик, Игорь Георгиевич долго копит деньги. А иначе как?
Источник:
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"Декларированный годовой доход за 2017 год составил 131 млн. 130 тыс. рублей, за 2018 год 195 млн. 813 тыс. 856 руб.", плюс недвижимость и авто.
Он что по вашему, должен в тряпках с въетнамского рынка ходить?
Я живу в Липецке, и все изменения в городе за четыре года вижу. С дольщиками обманутыми вопросы лично решил, всё достроили, квартиры люди получили. Инфраструктура, дороги, школы, детсады и т.д. И видел какое болото было предыдущие двадцать лет, когда этот колхозник Королёв О.П. рулил, будь он неладен. Так что завидуйте молча, говномёты.
С другой стороны, у меня ген дир, помимо неплохой зп (раза в 4 больше чем у этого залупоголового), давно занимается инвестициями и у него это очень неплохо получается. Он прям шарит и любит это. За 10 лет инвестирования он купил квартиру в районе ТТК в Москве.
Поэтому хз где правда
Не как липецкий губернатор, а как друг Филиппа Киркорова.
Весь какой-то напидореный, ботексный и еще в таких шмотках по стройкам лазает для пиара.
Какой-то колхоз, честное слово.
Ну если ты на стройку приехал, оденься как-то попроще. Если в Москву, на анальную кару к Путину, то построже. Если после кары с дружками-чиновниками в гей клуб решил заглянуть на парочку стаканов смузи, то можно и "синий пиджак в клетку" выгулять...
В общем ни вкуса, ни ума. Откаты разум затмевают.
Секрет фирмы от человека, который три года ездил в т.ч. по стройкам, обеспечивая протокольное сопровождение первых лиц. В 99% случаев первое лицо будет в костюме на стройке, т.к. после осмотра следует совещание с главами муниципалитетов, застройщиками и т.д. И они проходят в формальной обстановке, где первое лицо не может себе позволить появиться в джинсах. Плюс есть спонтанные, незапланированные выезды, когда срочно нужно осмотреть. Случилось чего, или просто внеплановая проверка.
Я хоть и старалась на таких выездах быть в максимально удобной одежде из возможного, но вот вам фото с одного из внезапных выездов на стройку в начале осени, где я как встала из-за стола в кабинете в колготках и юбке, так и поехала г месить)
Может ему брат дал поносить?..
Или вы считаете, что он 200 тыс. в месяц на продукты тратит?
ЗЫ если так одет, значит хочется так и возможность есть, в чужой кошелек заглядывать стыдно.
Иди уже, холуй, сапоги у хозяина давно не чищены.