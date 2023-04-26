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Внушительный гардероб губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

Внушительный гардероб губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

Автор:
26 апреля 2023 12:25
Сообщество : Жить в России
Метки: деньги   доходы   интересное   мода   одежда   фото   чиновники   
3674
5

Красиво и модно одеваться хотят многие, но для этого нужны деньги. Как хорошо, что губернатор Липецкой области может позволить себе дорогую одежду, с доходом чуть более 200 тысяч рублей в месяц. Наверное, долго откладывает, экономит.

Mash обратил внимание на гардероб губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Как оказалось, Артамонов любит одеваться дорого и красиво.

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Например, как вам пальто Stefano Ricci за $3 900 (318 тысяч рублей)? Стильно смотрится!

Или шерстяной пуховик, подозрительно похожий на Andrea Campagna, за 362 тысячи рублей.

Крайне роскошная кепка, стоимость которой составляет среднюю зарплату липецкого рабочего. На сдачу Артамонов купил пиджак Meucci, оригинал которого стоит в районе 50 тысяч рублей. И ещё один — от Burberry за 190.

Казалось бы, какая разница? Но проблема в том, что официальный ежемесячный доход губернатора 225 тысяч рублей. Наверное, чтобы купить пальто или пуховик, Игорь Георгиевич долго копит деньги. А иначе как?

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Метки: деньги   доходы   интересное   мода   одежда   фото   чиновники   
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37  комментариев
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16k
Андрей Час назад
Опять говно на вентилятор?! Зарплата двести тысяч, бла-бла. Эта Покемонка не из ЦИПСО тут пишет? Арамонов И.Г. в банковской системе работал, с 1996 года по 2018, причем на руководящих должностях.
"Декларированный годовой доход за 2017 год составил 131 млн. 130 тыс. рублей, за 2018 год 195 млн. 813 тыс. 856 руб.", плюс недвижимость и авто.
Он что по вашему, должен в тряпках с въетнамского рынка ходить?
Я живу в Липецке, и все изменения в городе за четыре года вижу. С дольщиками обманутыми вопросы лично решил, всё достроили, квартиры люди получили. Инфраструктура, дороги, школы, детсады и т.д. И видел какое болото было предыдущие двадцать лет, когда этот колхозник Королёв О.П. рулил, будь он неладен. Так что завидуйте молча, говномёты.
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53k
dima423 23 минуты назад
Ну блин, он как бы целый губернатор, а не курьер в яндекс доставке)
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939
Kra Полчаса назад
Ну, так это... "дешевая китайская подделка"!!
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4k
Chev Chelios 37 минут назад
С одной стороны, подобное часто показывают и это, мягко говоря, бесит. Бесит, что даже не пытаются скрывать воровство и коррупцию, а самое главное ни одной показательной порки мы ни разу не видели.
С другой стороны, у меня ген дир, помимо неплохой зп (раза в 4 больше чем у этого залупоголового), давно занимается инвестициями и у него это очень неплохо получается. Он прям шарит и любит это. За 10 лет инвестирования он купил квартиру в районе ТТК в Москве.
Поэтому хз где правда
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5k
Наталья 47 минут назад
вообще-то он раньше в сбере был одним из ТОП-менеджеров (я конечно не утверждаю, что он живет на ранее заработанное)
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308
Александр 56 минут назад
Он же губернатором родился. Или всё таки нет? Его доходы в открытом доступе.
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91k
sapér Vodička Час назад
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12k
harlamov Час назад
Меня больше удивило, что он как пидр#ла выглядит.
Не как липецкий губернатор, а как друг Филиппа Киркорова.
Весь какой-то напидореный, ботексный и еще в таких шмотках по стройкам лазает для пиара.
Какой-то колхоз, честное слово.
Ну если ты на стройку приехал, оденься как-то попроще. Если в Москву, на анальную кару к Путину, то построже. Если после кары с дружками-чиновниками в гей клуб решил заглянуть на парочку стаканов смузи, то можно и "синий пиджак в клетку" выгулять...
В общем ни вкуса, ни ума. Откаты разум затмевают.
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952
ruslan d Час назад
Хоть бы на работе поскромней был ...
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17k
Bill Час назад
ранее Артамонов работал на позиции топ-менеджера в Сбербанке и в 2017 году задекларировал больше 131 миллиона рублей.
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−5
Виталий Час назад
что в этоё кепке такого ,что она так стоит?)синдром красных пиджаков?)
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12k
Сергей Час назад
Зависть, плохое чувство.
Может ему брат дал поносить?..
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−5
Виталий Час назад
солдатикам на сво собираем всей страной ,а такие у всей страны на себя собирают)
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−5
Виталий Час назад
налоговая может только кошмарить мелких комерсов выдаивая последние деньги из их бизнеса
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−5
Виталий Час назад
у него жена гениальная бизнес вумен))которая добилась всё сама
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27k
Serg2001 Час назад
На а тогда зачем он собственно пошёл в губернаторы?... Чтобы как простой электорат китайское шмотье таскать и на автобусе ездить с челядью?... Чудес не бывает!...)
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1k
Faithless 2 часа назад
Половина соплеменников автора данного опуса носят лухари шмот из секонд хэнда, купленный за копейки и ничего. К тому же все вещи отличаются от тех, что с ценниками рядом нарисованы. У первого пальто капюшон, вторая куртка вообще хз та или нет, кепка тоже похожа, но отличается по цвету и таких кепок миллиарды наклепали, пиджак тоже отличается и цветом и кроем и карманом. Получается, что это не Игорь Георгиевич долго копит, а автор на скорую руку лепит. Пятачок надо тщательней прятать.
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12k
Андрей А 2 часа назад
Вещи дорогие, а одет как мудак
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−5
Виталий Андрей А Час назад
мудака как не одень ,он таким и останется
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6k
sedoisever 2 часа назад
А вот мне интересно, как пенсионерки отдают мошенникам по пол-ляма? Это при пенсии в 20 тыс? А как люди покупают мебель за сотню при зарплате в 50?
Или вы считаете, что он 200 тыс. в месяц на продукты тратит?
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
в кредит всё взял, не иначе!
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694
GoInDown 2 часа назад
Любой школьник его заставит пояснить за шмот. Паль чи не?
ЗЫ если так одет, значит хочется так и возможность есть, в чужой кошелек заглядывать стыдно.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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