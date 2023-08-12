14 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают недоумение и улыбку

Советский плакат — нечто действительно уникальное. Плакаты в стиле соцреализма окружали советского гражданина повсюду, но современному человеку некоторые из них могут показаться довольно странными и даже абсурдными.
Причём все они служили разным целям. Какие-то давали медицинские рекомендации, другие вещали о правилах безопасности на рабочем месте, а некоторые и вовсе можно считать рекламой. Предлагаем и вам ненадолго погрузиться в изучение советских плакатов, которые вызовут у вас улыбку.
Не просите, а требуйте!
Такой плакат будет хорошо смотреться в каком-нибудь баре.
Взгляните на эти лица
Отличный шоколад, сразу видно.
И не поспоришь
Минуточку… Что?
Соблюдайте технику безопасности
А мы предупреждали
Вообще, советские плакаты о технике безопасности — это какой-то отдельный жанр. Нечто среднее между ужасами и буффонадой.
Действительно полезный совет
К сожалению, художники-авторы плакатов с техникой безопасности на предприятиях остаются неизвестными.
Любопытная рекомендация
Зачем? Предполагалось, что это нужно для кормления ребенка, чтобы младенцу было удобнее сосать молоко.
Классика
Плакат авторства Владимира Маяковского (текст) и Александра Родченко. Именно он приходит в голову в первую очередь, когда речь идёт о советский плакатах, которые сегодня могут восприниматься неоднозначно.
Пиво, как ответ на все вопросы
Ханжа — это разбавленный денатурированный спирт. Но откуда столько плакатов про пиво? А просто считалось, что хороший способ прекратить пить водку и другие сомнительные алкогольные напитки — это… перейти на распитие пива.
Прелестная чайная вселенная
В чём сила, брат? В какао
Не дай бог, оказаться без галош в Европе
Если вы не подписчик Красного перца, мы вам сочувствуем
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