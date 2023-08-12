FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6768 постов • 3062 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
14 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают недоумение и улыбку

14 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают недоумение и улыбку

Автор:
12 августа 2023 11:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   Улыбка   абсурд   забавно   плакат   советский плакат   фото   
1090
15

Советский плакат — нечто действительно уникальное. Плакаты в стиле соцреализма окружали советского гражданина повсюду, но современному человеку некоторые из них могут показаться довольно странными и даже абсурдными.

Причём все они служили разным целям. Какие-то давали медицинские рекомендации, другие вещали о правилах безопасности на рабочем месте, а некоторые и вовсе можно считать рекламой. Предлагаем и вам ненадолго погрузиться в изучение советских плакатов, которые вызовут у вас улыбку.


Не просите, а требуйте!

×
×

Такой плакат будет хорошо смотреться в каком-нибудь баре.


Взгляните на эти лица

Отличный шоколад, сразу видно.


И не поспоришь


Минуточку… Что?


Соблюдайте технику безопасности


А мы предупреждали

Вообще, советские плакаты о технике безопасности — это какой-то отдельный жанр. Нечто среднее между ужасами и буффонадой.


Действительно полезный совет

К сожалению, художники-авторы плакатов с техникой безопасности на предприятиях остаются неизвестными.


Любопытная рекомендация

Зачем? Предполагалось, что это нужно для кормления ребенка, чтобы младенцу было удобнее сосать молоко.


Классика

Плакат авторства Владимира Маяковского (текст) и Александра Родченко. Именно он приходит в голову в первую очередь, когда речь идёт о советский плакатах, которые сегодня могут восприниматься неоднозначно.


Пиво, как ответ на все вопросы

Ханжа — это разбавленный денатурированный спирт. Но откуда столько плакатов про пиво? А просто считалось, что хороший способ прекратить пить водку и другие сомнительные алкогольные напитки — это… перейти на распитие пива.


Прелестная чайная вселенная


В чём сила, брат? В какао


Не дай бог, оказаться без галош в Европе


Если вы не подписчик Красного перца, мы вам сочувствуем

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: СССР   Улыбка   абсурд   забавно   плакат   советский плакат   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Billi_Bons 40 минут назад
Добавлю про пиво.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Минуту назад
Смотришь на эти плакаты и понимаешь - раньше общественные интеллект и самосознание действительно были на высоте. Прекрасно, оригинально и в форме, и содержании! Плюс однозначно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
Viktor 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1330320



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Намешалось
Намешалось
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Популярные теги
#фото#машина#люди#история#интересное#кино#улыбнуло#забавно#Прошлое#фильм
#Юмор#автомобили#Прикол#интересно#факты#сарказм#аварии#Китай#авто аварии#девушки
#животные#автомир#Автовсячина#позитив#в мире#США#ДТП#новости#подборка#истории
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться