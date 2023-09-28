Жена бывшего прокурора Казани держала бордель под видом массажного салона с несовершеннолетними работницами

Всё пошло крахом, когда супруг Евгении решил отмазать наркоторговку.
Евгения держала массажный салон и дела шли хорошо. Однако в августе этого года муж Евгении Али решил помочь наркоторговке Римме С. Её задержали с рюкзаком закладок и она обратилась к прокурору Али за помощью. Тот вместе с коллегами из Прокуратуры Татарстана Игорем О. и Радмиром Н. надавил на следователей и спас Римму от срока. В благодарность она отправила Али iPhone 14 Pro и тогда его поймали на взятке. Когда прокурора задержали и начали проверять родных, обнаружили и незаконный бизнес супруги, сообщает Mash.
Во время проверки всплыл массажный салон Евгении, который оказался настоящим борделем. Как оказалось, некоторым из сотрудниц не было и 18 лет. Следователи завели уголовное дело на Евгению за организацию занятия проституцией. На Али — за превышение должностных полномочий и взятку.
Римма, которую Али отмазал тюрьмы, снова проходит по делу о наркотиках. Игорь и Радмир пока проходят как свидетели, уточняет SHOT.
Источник:
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И почему первоисточник новости - телеграмм-канал "Еду в Татарстан"
Тут больше вопрос, как он прокурором стал с такими мозгами?
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помог, что называется, семье. теперь даже интересно, отмажут казанские своего песика с его бабой или все таки поедут они за забором сидеть?