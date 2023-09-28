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Жена бывшего прокурора Казани держала бордель под видом массажного салона с несовершеннолетними работницами

Жена бывшего прокурора Казани держала бордель под видом массажного салона с несовершеннолетними работницами

Автор:
28 сентября 2023 12:32
Сообщество : Криминал
Метки: Казань   Россия   Татарстан   бордель   интересное   массажный салон   прокуратура   фото   
5277
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Всё пошло крахом, когда супруг Евгении решил отмазать наркоторговку.

Евгения держала массажный салон и дела шли хорошо. Однако в августе этого года муж Евгении Али решил помочь наркоторговке Римме С. Её задержали с рюкзаком закладок и она обратилась к прокурору Али за помощью. Тот вместе с коллегами из Прокуратуры Татарстана Игорем О. и Радмиром Н. надавил на следователей и спас Римму от срока. В благодарность она отправила Али iPhone 14 Pro и тогда его поймали на взятке. Когда прокурора задержали и начали проверять родных, обнаружили и незаконный бизнес супруги, сообщает Mash.

Во время проверки всплыл массажный салон Евгении, который оказался настоящим борделем. Как оказалось, некоторым из сотрудниц не было и 18 лет. Следователи завели уголовное дело на Евгению за организацию занятия проституцией. На Али — за превышение должностных полномочий и взятку.

Римма, которую Али отмазал тюрьмы, снова проходит по делу о наркотиках. Игорь и Радмир пока проходят как свидетели, уточняет SHOT.

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Метки: Казань   Россия   Татарстан   бордель   интересное   массажный салон   прокуратура   фото   
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13  комментариев
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13k
..: Атеист :.. Час назад
И поделом... нех этим де..мом заниматься! Главное чтоб их кто-то другой не отмазал!
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555
Olldd 36 минут назад
Блин, какой-то
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9k
Алексей 40 минут назад
Сколько верёвочке не виться, всё равно конец будет!
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10k
Сол Гудман 46 минут назад
вот олень из-за айфона пусть по звезде карьеру и жизнь
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20k
Bill 57 минут назад
Осталось узнать зачем автор удалил фамилию наркоторговки - Риммы Сукиасян.
И почему первоисточник новости - телеграмм-канал "Еду в Татарстан"
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40k
Aleks Час назад
Пистец настоящий Али... Из за айфона прое.бать все

Тут больше вопрос, как он прокурором стал с такими мозгами?
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15k
Kucher Час назад
Дадут три года условно или вообще отмажут. Вспомните суд над прокурорами - содержателями игорных заведений. Чем он закончился? А ничем. Ворон ворону глаз не выклюет.
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17k
Shtoppi Час назад
<<В благодарность она отправила Али iPhone 14 Pro и тогда его поймали на взятке. Когда прокурора задержали и начали проверять родных, обнаружили и незаконный бизнес супруги, сообщает Mash.>>
-----
помог, что называется, семье. теперь даже интересно, отмажут казанские своего песика с его бабой или все таки поедут они за забором сидеть?
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12k
Copycat Час назад
ну вообще 80% эти т.н. массажных салонов так или иначе оказывают интимные услуги, и тут вопрос только в том плане на сколько, кто то просто эротика, а кто то прям весь спектр интим услуг
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35k
Dobry vojak Svejk Час назад
Вывод: Яблокофон - зло! ))))))))))))
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17k
Марина Час назад
Может она так демографию повышать планирует. А пока тренируются.
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