Жена бывшего прокурора Казани держала бордель под видом массажного салона с несовершеннолетними работницами

Во время проверки всплыл массажный салон Евгении, который оказался настоящим борделем. Как оказалось, некоторым из сотрудниц не было и 18 лет. Следователи завели уголовное дело на Евгению за организацию занятия проституцией. На Али — за превышение должностных полномочий и взятку.

Римма, которую Али отмазал тюрьмы, снова проходит по делу о наркотиках. Игорь и Радмир пока проходят как свидетели, уточняет SHOT.