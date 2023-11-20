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Джулиано Бекор – хулиган, раскрывающий драматизм человеческой чувственности

Джулиано Бекор – хулиган, раскрывающий драматизм человеческой чувственности

Автор:
20 ноября 2023 13:50
Сообщество : Искусство
Метки: Джулиано Бекор   визуализация   вызов   искусство   снимок   стиль   тело   фото   художник   экспозиция   
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Чтобы построить карьеру в современной сфере фотоиндустрии, надо хорошо постараться. Ведь сделать неплохое фото могут многие. А вот придать ему индивидуальность и не скатиться при этом в примитивизм – это уже более сложная задача. К решению которой оригинально подошёл фотохудожник Джулиано Бекор.

Джулиано Бекор стал известным в мире фотографии с тех пор, как начал свою коммерческую карьеру в Нью-Йорке, снимая рекламные кампании в области красоты, моды и развлечений для ведущих рекламных агентств и обложек мировых журналов.

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Глубоко проникая в суть объекта съёмки, чтобы обнаружить присущие ему сильные и уязвимые стороны, Джулиано создаёт образы, вызывающие драматизм и чувственность, всегда оставаясь верным своему уникальному видению.

Смешивая классические элементы с непревзойдённым и безграничным представлением о современной культуре, Джулиано использует нетрадиционные техники освещения в своем широкоформатном визуальном стиле. Получая в результате изображения, заставляющие зрителя по-новому взглянуть на фотографию.

Каждая работа – это рассказ, переносящий зрителя в другое измерение – опасное, притягательное и зачастую табуированное. Захватывающий меланж человеческих форм представлен в абстрактном виде с использованием насыщенных цветов, световых потоков, экстремальных текстур и смелых силуэтов.

В последнее время Джулиано перенёс свою фотографическую виртуозность в мир изобразительного искусства, создавая и продюсируя собственные частные съёмки и постепенно пополняя коллекцию завораживающих фотографий.

Его участие в миланской выставке Salone del Mobile в 2015 году укрепило репутацию Джулиано как «фаворита мира искусства». С тех пор в галереях Афин, Парижа, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса прошли персональные выставки его работ.

Фотограф постоянно фантазирует, оставаясь при этом верным своему оригинальному и утончённому стилю. Он словно помогает постичь тайны человеческого тела. И заодно души, вместилищем которого и является всегда разное, но неизменно изысканно-прекрасное тело.

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Метки: Джулиано Бекор   визуализация   вызов   искусство   снимок   стиль   тело   фото   художник   экспозиция   
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Дмитрий 13 минут назад
Не впечатлил.
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BarOb 42 минуты назад
Не заметил никакой чувственности, наверное безчувстенный
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