Леонардо да Винчи химичил с веществами. Ученые узнали секрет яркости его картин

Оказывается, Леонардо да Винчи был не только художником, анатомом и изобретателем, но и но и химиком-новатором. Оказалось, он добавлял в краску редкое специальное вещество.

При помощи рентгеновского излучения и инфракрасной спектроскопии команда ученых из Франции и Великобритании обнаружила редкое химическое соединение в «Мона Лизе».

И химики, и искусствоведы имели иное представление о том, как были написаны полотна начала 1500-х годов.

Наряду с маслом и свинцовым белым пигментом и в базовом слое краски было обнаружено соединение, известное как плюмбонакрит. Это вещество образуется при соединении оксидов свинца и масла. Благодаря плюмбонакриту краски высыхали намного быстрее.