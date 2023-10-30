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Леонардо да Винчи химичил с веществами. Ученые узнали секрет яркости его картин

Леонардо да Винчи химичил с веществами. Ученые узнали секрет яркости его картин

Автор:
30 октября 2023 08:17
Сообщество : Искусство
Метки: Леонардо да Винчи   вещества   искусство   картина   факты   фото   художник   
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Легендарная Джоконда продолжает радовать нас всё новыми и новыми тайнами, разгадывание которых обогащает культуру и историю. На этот раз ученые обратили внимание на химический состав красок, которыми писал да Винчи.

Оказывается, Леонардо да Винчи был не только художником, анатомом и изобретателем, но и но и химиком-новатором. Оказалось, он добавлял в краску редкое специальное вещество.


При помощи рентгеновского излучения и инфракрасной спектроскопии команда ученых из Франции и Великобритании обнаружила редкое химическое соединение в «Мона Лизе».


И химики, и искусствоведы имели иное представление о том, как были написаны полотна начала 1500-х годов.

Наряду с маслом и свинцовым белым пигментом и в базовом слое краски было обнаружено соединение, известное как плюмбонакрит. Это вещество образуется при соединении оксидов свинца и масла. Благодаря плюмбонакриту краски высыхали намного быстрее.


Кстати, потом это вещество использовал Рембрандт. Именно за счет него картины получались такими яркими, а цвета насыщенными.

Именно да Винчи был родоначальником этого подхода.

Великий художник был смелым инноватором и явно опередил свое время!


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Метки: Леонардо да Винчи   вещества   искусство   картина   факты   фото   художник   
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2  комментария
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Херанука Паибалу 7 минут назад
Оксид свинца добавляют в растительное масло, после чего его сильно нагревают и продувают воздухом.
Получается натуральная масояная олифа.
Оксид свинца в этом случае называется сиккативом.
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65
Anton 22 минуты назад
Следующая статься будет о том, что химичил не только с красками и писал картины под веществами
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