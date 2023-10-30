Леонардо да Винчи химичил с веществами. Ученые узнали секрет яркости его картин

Легендарная Джоконда продолжает радовать нас всё новыми и новыми тайнами, разгадывание которых обогащает культуру и историю. На этот раз ученые обратили внимание на химический состав красок, которыми писал да Винчи.
Оказывается, Леонардо да Винчи был не только художником, анатомом и изобретателем, но и но и химиком-новатором. Оказалось, он добавлял в краску редкое специальное вещество.
При помощи рентгеновского излучения и инфракрасной спектроскопии команда ученых из Франции и Великобритании обнаружила редкое химическое соединение в «Мона Лизе».
И химики, и искусствоведы имели иное представление о том, как были написаны полотна начала 1500-х годов.
Наряду с маслом и свинцовым белым пигментом и в базовом слое краски было обнаружено соединение, известное как плюмбонакрит. Это вещество образуется при соединении оксидов свинца и масла. Благодаря плюмбонакриту краски высыхали намного быстрее.
Кстати, потом это вещество использовал Рембрандт. Именно за счет него картины получались такими яркими, а цвета насыщенными.
Именно да Винчи был родоначальником этого подхода.
Великий художник был смелым инноватором и явно опередил свое время!
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Получается натуральная масояная олифа.
Оксид свинца в этом случае называется сиккативом.