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Волшебство мира глазами Шикхея Го

Волшебство мира глазами Шикхея Го

Автор:
11 ноября 2023 18:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Животное   Шикхей Го   искусство   макросъёмка   насекомое   природа   снимок   существо   фото   
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Чтобы увидеть чудо, часто достаточно просто осмотреться по сторонам. Взглянуть на обычные вещи под другим углом. Или через объектив, как это делает удивительный фотограф Шикхей Го.

Он в шутку называет себя макронаркоманом. Поскольку однажды познав волшебство мира тех созданий, от которых нас отделяет лишь тонкая грань, он не смог более остановиться и погрузился в этот водоворот образов навсегда. И не зря: работы Го неоднократно попадали на страницы National Geographic.

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Фотохудожник живёт на острове  Батам, что в 20 километрах от Сингапура. Благодаря щедрой природе у Шикхея нет недостатка в колоритных моделях, в качестве которых порой выступают даже существа, которые не видны невооружённым глазом.

Виртуоз так отзывается о своей работе:

Макросъёмка представляет для меня большой интерес. Я замечаю мелких и уникальных существ, которые не видны невооружённым глазом. Это добавляет жанру особенности и требует от меня предварительной подготовки к съёмке.

А зрителю остаётся только наслаждаться соседями по планете – такими обычными и такими удивительными.

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Метки: Животное   Шикхей Го   искусство   макросъёмка   насекомое   природа   снимок   существо   фото   
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