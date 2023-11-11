Волшебство мира глазами Шикхея Го

Он в шутку называет себя макронаркоманом. Поскольку однажды познав волшебство мира тех созданий, от которых нас отделяет лишь тонкая грань, он не смог более остановиться и погрузился в этот водоворот образов навсегда. И не зря: работы Го неоднократно попадали на страницы National Geographic.