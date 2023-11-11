Волшебство мира глазами Шикхея Го

Чтобы увидеть чудо, часто достаточно просто осмотреться по сторонам. Взглянуть на обычные вещи под другим углом. Или через объектив, как это делает удивительный фотограф Шикхей Го.
Он в шутку называет себя макронаркоманом. Поскольку однажды познав волшебство мира тех созданий, от которых нас отделяет лишь тонкая грань, он не смог более остановиться и погрузился в этот водоворот образов навсегда. И не зря: работы Го неоднократно попадали на страницы National Geographic.
Фотохудожник живёт на острове Батам, что в 20 километрах от Сингапура. Благодаря щедрой природе у Шикхея нет недостатка в колоритных моделях, в качестве которых порой выступают даже существа, которые не видны невооружённым глазом.
Виртуоз так отзывается о своей работе:
Макросъёмка представляет для меня большой интерес. Я замечаю мелких и уникальных существ, которые не видны невооружённым глазом. Это добавляет жанру особенности и требует от меня предварительной подготовки к съёмке.
А зрителю остаётся только наслаждаться соседями по планете – такими обычными и такими удивительными.
Источник:
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