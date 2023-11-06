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Мы и они: трогательный фотопроект о лучших друзьях

Мы и они: трогательный фотопроект о лучших друзьях

Автор:
06 ноября 2023 16:40
Сообщество : Искусство
Метки: Животное   друг   изменение   искусство   снимок   собака   фото   характер   человек   черта   
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Идея проекта «Собака – лучший друг» пришла израильскому фотографу Дэну Балилти не совсем из желания в очередной раз доказать сходство хозяев и их питомцев. Главной целью стало показать, как преображаются люди рядом с самыми преданными существами в мире.

Большая часть псов, запечатлённых на фото, были взяты из приютов. Как и собака самого Дэна. И этой серией снимков Балилти решил показать, как благотворно влияют животные на людей, помогая им раскрыть и приумножить самые лучшие качества личности.

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Уход за собаками – это то, что учит людей быть лучше. Они становятся лучшей версией себя, когда находятся со своими домашними животными. И даже когда их нет рядом, владельцы собак ведут себя приличнее других.

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Метки: Животное   друг   изменение   искусство   снимок   собака   фото   характер   человек   черта   
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