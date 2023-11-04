11 реальных мест, которые были запечатлены на знаменитых картинах

Давайте сопоставим несколько реальных локаций, которые вполне можно посетить, с тем, как они выглядят на полотнах великих художников.
Знали ли эти люди, что, какое бы место они не изобразили на своём полотне, оно обречено стать знаменитым? Винсент ван Гог, Клод Моне, Грант Вуд, Алексей Саврасов и их коллеги из самых разных веков превратили множество самых обычных мест и строений в достопримечательности, просто сделав их частью своих картин.
Год создания картины: 1893
Местом, изображённом на картине, является смотровая площадка на обочине дороги под названием «Валхаллвейен» на холме Экеберг над норвежским Осло.
Год создания картины: 1930
Дом, изображённый на картине, находится в американском городе Элдон, штат Айова. Кстати, всех участников картины Вуд писал отдельно: девушку он срисовал со своей сестры Нэн, а мужчину — с зубного врача. Так что такой сцены, которая изображена на полотне, в реальности не случалось.
Год создания картины: 1888
Вдохновением для создания картины послужила кофейня во французском Арле, которая всё ещё работает и принимает посетителей.
Год создания картины: 1899
Цикл «Кувшинки» состоял из около 250 картин, на коллаже изображена одна из самых известных — «Японский мостик». Сад, изображённый на картинах цикла, является частью владений самого Моне во французской коммуне Живерни. Здесь художник занимался садоводством и рисовал.
Год создания картины: 1657
Изображённый на картине дом находился в центре нидерландского города Делфт в районе канала Волдерсграхт.
Год создания картины: 1948
Этот дом-музей из американского города Кушинг в штате Мэн стал музеем и прославился из-за появления на картине.
Сам художник был соседом Ольсонов — на переднем плане картины изображена Кристина Ольсон, страдающая от неврологического расстройства. Из-за болезни девушка практически не могла ходить и переползала с места на место, что и отразил на полотне художник — драматизм ситуации и сделал картину такой известной.
Год создания картины: 1821
Дом, изображённый на картине, находится на реке Стаур между Суффолком и Эссексом, на востоке Англии.
Год создания картины: 1871
На картине виднеется Церковь Воскресения Христова в Сусанино, Костромская область.
Год создания картины: 1872
На полотне изображён старый аванпорт французского города Гавра.
Год создания картины: 1877
На картине изображено пересечение локаций, названных в честь городов из разных стран: с такого ракурса открывается вид на площадь Дублина со стороны улицы Турина, вблизи её пересечения с улицей Москвы.
Год создания: 1890
Церковь расположена во французской деревне Овер-сюр-Уазе, где великий художник провёл последние два месяца своей жизни.
Источник:
- Леонардо да Винчи химичил с веществами. Ученые узнали секрет яркости его картин
- Как выглядели самые последние картины известных художников
- Безумная Грета спускается в Ад
- 16 самых дорогостоящих картин, которые были выставлены на аукцион
- Почему у Джоконды нет бровей?
- ТС, а какой у вас адрес? Заж@пинская локация?
Открытие века.