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11 реальных мест, которые были запечатлены на знаменитых картинах

11 реальных мест, которые были запечатлены на знаменитых картинах

Автор:
04 ноября 2023 09:56
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   картина   реальные места   факты   фото   художник   
1227
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Давайте сопоставим несколько реальных локаций, которые вполне можно посетить, с тем, как они выглядят на полотнах великих художников.

Знали ли эти люди, что, какое бы место они не изобразили на своём полотне, оно обречено стать знаменитым? Винсент ван Гог, Клод Моне, Грант Вуд, Алексей Саврасов и их коллеги из самых разных веков превратили множество самых обычных мест и строений в достопримечательности, просто сделав их частью своих картин.

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Год создания картины: 1893

Местом, изображённом на картине, является смотровая площадка на обочине дороги под названием «Валхаллвейен» на холме Экеберг над норвежским Осло.

Год создания картины: 1930

Дом, изображённый на картине, находится в американском городе Элдон, штат Айова. Кстати, всех участников картины Вуд писал отдельно: девушку он срисовал со своей сестры Нэн, а мужчину — с зубного врача. Так что такой сцены, которая изображена на полотне, в реальности не случалось.

Год создания картины: 1888

Вдохновением для создания картины послужила кофейня во французском Арле, которая всё ещё работает и принимает посетителей.

Год создания картины: 1899

Цикл «Кувшинки» состоял из около 250 картин, на коллаже изображена одна из самых известных — «Японский мостик». Сад, изображённый на картинах цикла, является частью владений самого Моне во французской коммуне Живерни. Здесь художник занимался садоводством и рисовал.

Год создания картины: 1657

Изображённый на картине дом находился в центре нидерландского города Делфт в районе канала Волдерсграхт.

Год создания картины: 1948

Этот дом-музей из американского города Кушинг в штате Мэн стал музеем и прославился из-за появления на картине.

Сам художник был соседом Ольсонов — на переднем плане картины изображена Кристина Ольсон, страдающая от неврологического расстройства. Из-за болезни девушка практически не могла ходить и переползала с места на место, что и отразил на полотне художник — драматизм ситуации и сделал картину такой известной.

Год создания картины: 1821

Дом, изображённый на картине, находится на реке Стаур между Суффолком и Эссексом, на востоке Англии.

Год создания картины: 1871

На картине виднеется Церковь Воскресения Христова в Сусанино, Костромская область.

Год создания картины: 1872

На полотне изображён старый аванпорт французского города Гавра.

Год создания картины: 1877

На картине изображено пересечение локаций, названных в честь городов из разных стран: с такого ракурса открывается вид на площадь Дублина со стороны улицы Турина, вблизи её пересечения с улицей Москвы.

Год создания: 1890

Церковь расположена во французской деревне Овер-сюр-Уазе, где великий художник провёл последние два месяца своей жизни.

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Метки: искусство   картина   реальные места   факты   фото   художник   
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2  комментария
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595
Olldd Час назад
>>На картине изображено пересечение локаций
- ТС, а какой у вас адрес? Заж@пинская локация?
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21k
alexis 14 минут назад
Невероятно, художники пишут с натуры!!!

Открытие века.
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