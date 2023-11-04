11 реальных мест, которые были запечатлены на знаменитых картинах

Год создания картины: 1948

Этот дом-музей из американского города Кушинг в штате Мэн стал музеем и прославился из-за появления на картине.

Сам художник был соседом Ольсонов — на переднем плане картины изображена Кристина Ольсон, страдающая от неврологического расстройства. Из-за болезни девушка практически не могла ходить и переползала с места на место, что и отразил на полотне художник — драматизм ситуации и сделал картину такой известной.