Художник создаёт невероятные рисунки на пляжах

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Красоту и настоящее искусство можно создать где угодно — даже на пляже. Французский художник по имени Jben с 2013 года создаёт удивительные рисунки на песке, используя специальные грабли. В качестве холста для своих работ он использует пляжи Руайаны на западном побережье Франции. Художник тратит на создание рисунков несколько часов, но результат определённо стоит того. Оцените его захватывающие работы!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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