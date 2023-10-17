Художник создаёт невероятные рисунки на пляжах

Красоту и настоящее искусство можно создать где угодно — даже на пляже. Французский художник по имени Jben с 2013 года создаёт удивительные рисунки на песке, используя специальные грабли. В качестве холста для своих работ он использует пляжи Руайаны на западном побережье Франции. Художник тратит на создание рисунков несколько часов, но результат определённо стоит того. Оцените его захватывающие работы!