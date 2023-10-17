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Художник создаёт невероятные рисунки на пляжах

Художник создаёт невероятные рисунки на пляжах

Автор:
17 октября 2023 20:50
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   креатив   море   необычно   песок   рисунки   творчество   фото   художник   художники   
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Красоту и настоящее искусство можно создать где угодно — даже на пляже. Французский художник по имени Jben с 2013 года создаёт удивительные рисунки на песке, используя специальные грабли. В качестве холста для своих работ он использует пляжи Руайаны на западном побережье Франции. Художник тратит на создание рисунков несколько часов, но результат определённо стоит того. Оцените его захватывающие работы!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   креатив   море   необычно   песок   рисунки   творчество   фото   художник   художники   
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1  комментарий
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kirpal 39 минут назад
Ну красиво. Ёпта, откуда у людей столько свободного времени? Я один фильм за 2-3 дня не могу посмотреть. Пока школоту уроки проверишь, то, сё, магазин, вечером как на диван сяду - всё.
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