На Сибирь обрушился мощный ураган - уже известно о нескольких жертвах

В регионе перекрывают трассы и стараются оперативно восстановить электроснабжение.
Сегодня Сибирь накрыло ураганом. Пострадали Алтайский край, Республика Алтай, Кузбасс, Хакасия, Красноярский край и Омская область. В Бийске от порывов ветра упал купол храма:
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В Красноярске у дома просто снесло крышу:
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В Новокузнецке на проезжающую машину рухнуло дерево - двое человек погибло:
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Мы не выходим на улицу. В некоторых районах нет ни воды, ни света, - сообщает местная жительница.
В этом же городе ураган сорвал огромную вывеску с крыши торгового центра и швырнул её на асфальт. Как раз на проходившую женщину - она госпитализирована с многочисленными травмами.
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Синоптики обещают, что ураган стихнет сегодня ночью. Пока же ветер только крепчает:
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Все, что сделано ТЯП-ЛЯП - отлетает нахер
Дерьмовые "таджико-узбекские" крыши, не прикрепленные к стенам здания
Вывески рекламы
Провода на столбах
Гнилые тополя
Мусорные контейнеры "на колесиках"
Все это летает, падает, катается по улицам
.
А то, что ПОСТРОЕНО НОРМАЛЬНО - стоит еще со времен Сталина
Самая жесть - на Набережной
Лупасит порывами - ОГО-ГО
Но ШИФЕРНЫЕ крыши стоят, не шелохнутся
На мощных страпилах и балках....прикрепленные к стенам, дымовым трубам и т.п.
Ибо те, кто их строил - знали, что могут Беломор поехать копать, лопатой....