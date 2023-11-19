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На Сибирь обрушился мощный ураган - уже известно о нескольких жертвах

На Сибирь обрушился мощный ураган - уже известно о нескольких жертвах

Автор:
19 ноября 2023 17:34
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Сибирь   ветер   жертвы   крыша   ураган   
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В регионе перекрывают трассы и стараются оперативно восстановить электроснабжение.

Сегодня Сибирь накрыло ураганом. Пострадали Алтайский край, Республика Алтай, Кузбасс, Хакасия, Красноярский край и Омская область. В Бийске от порывов ветра упал купол храма:

В Красноярске у дома просто снесло крышу:

В Новокузнецке на проезжающую машину рухнуло дерево - двое человек погибло:

Мы не выходим на улицу. В некоторых районах нет ни воды, ни света, - сообщает местная жительница.

В этом же городе ураган сорвал огромную вывеску с крыши торгового центра и швырнул её на асфальт. Как раз на проходившую женщину - она госпитализирована с многочисленными травмами.

Синоптики обещают, что ураган стихнет сегодня ночью. Пока же ветер только крепчает:

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Метки: Видео   Сибирь   ветер   жертвы   крыша   ураган   
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Херанука Паибалу Час назад
У нас в Новороссийске ветра порывами до 40 м\с - КАЖДУЮ ЗИМУ
Все, что сделано ТЯП-ЛЯП - отлетает нахер
Дерьмовые "таджико-узбекские" крыши, не прикрепленные к стенам здания
Вывески рекламы
Провода на столбах
Гнилые тополя
Мусорные контейнеры "на колесиках"
Все это летает, падает, катается по улицам
.
А то, что ПОСТРОЕНО НОРМАЛЬНО - стоит еще со времен Сталина
Самая жесть - на Набережной
Лупасит порывами - ОГО-ГО
Но ШИФЕРНЫЕ крыши стоят, не шелохнутся
На мощных страпилах и балках....прикрепленные к стенам, дымовым трубам и т.п.
Ибо те, кто их строил - знали, что могут Беломор поехать копать, лопатой....
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August

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