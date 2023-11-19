На Сибирь обрушился мощный ураган - уже известно о нескольких жертвах

Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое

"Я даже обрадуюсь!": Маргарита Симоньян предложила над Сибирью взорвать ядерную бомбу, чтобы её...

В Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6.9

«Дура-баба»: депутат Госдумы отправила Маргариту Симоньян на кухню после её слов о «термоядерном...

В США решили поставить памятник погибшим от СПИДа. И вот как он выглядит

Кажется, дождь начинается. Что он нам принесёт?