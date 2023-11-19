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Жительницу Новокузнецка придавило рекламной вывеской во время урагана

Жительницу Новокузнецка придавило рекламной вывеской во время урагана

Автор:
19 ноября 2023 10:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   вывеска   люди   новокузнецк   помощь   ураган   
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Пострадавшая во время стихии находилась у ТЦ "Сити Молл". В итоге сильный ветер сорвал огромную вывеску с фасада здания и опрокинул её на несчастную.

Прохожие помогли выбраться женщине и вызвали скорую. Сибирячка жива, но получила тяжёлые травмы.

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Метки: Видео   вывеска   люди   новокузнецк   помощь   ураган   
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1  комментарий
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Viktor 57 минут назад
Вот она плятская реклама, если повесили, так не на соплях же!
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