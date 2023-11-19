Жительницу Новокузнецка придавило рекламной вывеской во время урагана

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Пострадавшая во время стихии находилась у ТЦ "Сити Молл". В итоге сильный ветер сорвал огромную вывеску с фасада здания и опрокинул её на несчастную.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Прохожие помогли выбраться женщине и вызвали скорую. Сибирячка жива, но получила тяжёлые травмы.
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