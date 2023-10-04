"Я даже обрадуюсь!": Маргарита Симоньян предложила над Сибирью взорвать ядерную бомбу, чтобы её дети не сидели в телефонах

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила устроить ядерный взрыв над Сибирью, на высоте 100 километров. По её мнению, ни ядерной зимы, никаких других необратимых последствий не произойдёт.
В программе ЧТД Маргарита Симоньян заявила, что будет рада, если над Сибирью взорвёт термоядерную бомбу. По словам Симоньян, ничего не случится, только гаджеты выйдут из строя. Ядерной зимы не случится, и никто не умрет от онкологии, зато из строя выйдет вся радиоэлектроника и все спутники.
Мы вернемся в какой-нибудь эдак 93 год — с проводными телефонами. Чудесно же жили. Вот, право, я даже обрадуюсь! Я запрещаю своим детям иметь гаджеты, тогда мне не придется объяснять, почему у всех есть гаджеты, а у них — нет, - заявила редактор.
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Такое заявление Симоньян сделала после публикации NYT о планах России по испытанию крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". В Кремле информацию об испытания опровергли, а также напомнили, что главный редактор RT не отображает официальную позицию Москвы, сообщает Газета.ru. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные дискуссии невозможны. Как подчеркнул Песков, Россия не выходила из соглашения по отказу от ядерных испытаний.
Экс-помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Николай Королев направил жалобу в Следственный комитет и МВД.
Королёв потребовал привлечь Симоньян к уголовной и административной ответственности за её высказывания.
Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений, — заявил Королев.
Интересно, что будет дальше. Простых граждан сажали и за меньшее.
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с 9 до 18 он каждый день едет в автобусе.
если ответить ссыкотно - держи рот закрытым
вот ведь тупая баба и как до директора то дососалась? ни сисек ни рожи
Собрал вождь индейское племя в джунглях:
- ИНДЕЙЦЫ!!! Мы великий народ?
- ДАААААА!
- Тогда почему у нас нет ядерной ракеты?
- Ну... Давайте строить.
Срубили самую здоровую секвойю, выдолбили сердцевину топорами, по старым испанским рецептам приготовили порох, забили его, заколотили пробку, вывели офигенный канат в фитиль.
- Куда ее запустим?
- Давайте в Ереван!
- А почему в Ереван?
- А я других не знаю...
Написали на ракете "На Ереван", столпили все племя, подожгли канат-фитиль... КАК ЖАБАНЕТ!... Короче, местный Армагеддон: дым, гарь, все валяются... Вождь без ноги, без руки, оглядывается:
- Нихя себе... Представляю, что в Ереване творится...
(с)
Есть такие понятия как стёб и гипербола. Если смотреть видео, а не только читать выдранные из контекста слова, то очевидно, что основной посыл - это то, что постоянное пользование молодым поколением мобильными телефонами приводит ко многим проблемам.
А пассаж о ядерной бомбе использован только как способ показать, на сколько эта проблема важна и актуальна.
Но почему-то все встают на сторону "Экс-помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Николай Королевt" который просто хочет пропиарится на этом вопросе.
Тогда и солнце ярче светило. И тело крепче было. И мужики бросались.
Только бомба ей молодость не вернёт.
Просто будет старушка на пенсии. Ведущая ТВ, без сети ТВ вещания.
Таким как она надо заранее думать как говорить так, что бы потом не вырвали из контекста и не объявили врагом народа!