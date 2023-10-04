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"Я даже обрадуюсь!": Маргарита Симоньян предложила над Сибирью взорвать ядерную бомбу, чтобы её дети не сидели в телефонах

"Я даже обрадуюсь!": Маргарита Симоньян предложила над Сибирью взорвать ядерную бомбу, чтобы её дети не сидели в телефонах

Автор:
04 октября 2023 10:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Сибирь   Симоньян   гаджеты   интересное   мнение   фото   ядерная зима   
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила устроить ядерный взрыв над Сибирью, на высоте 100 километров. По её мнению, ни ядерной зимы, никаких других необратимых последствий не произойдёт.

В программе ЧТД Маргарита Симоньян заявила, что будет рада, если над Сибирью взорвёт термоядерную бомбу. По словам Симоньян, ничего не случится, только гаджеты выйдут из строя. Ядерной зимы не случится, и никто не умрет от онкологии, зато из строя выйдет вся радиоэлектроника и все спутники.

Мы вернемся в какой-нибудь эдак 93 год — с проводными телефонами. Чудесно же жили. Вот, право, я даже обрадуюсь! Я запрещаю своим детям иметь гаджеты, тогда мне не придется объяснять, почему у всех есть гаджеты, а у них — нет, - заявила редактор.

Такое заявление Симоньян сделала после публикации NYT о планах России по испытанию крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". В Кремле информацию об испытания опровергли, а также напомнили, что главный редактор RT не отображает официальную позицию Москвы, сообщает Газета.ru. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные дискуссии невозможны. Как подчеркнул Песков, Россия не выходила из соглашения по отказу от ядерных испытаний.

Экс-помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Николай Королев направил жалобу в Следственный комитет и МВД.

Королёв потребовал привлечь Симоньян к уголовной и административной ответственности за её высказывания.

Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений, — заявил Королев.

Интересно, что будет дальше. Простых граждан сажали и за меньшее.


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Метки: Видео   Сибирь   Симоньян   гаджеты   интересное   мнение   фото   ядерная зима   
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58  комментариев
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17k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Ипанутая ипанушка. Чтобы дети не сидели в телефонах ребенок должен быть чем-то занят. у меня дочке 8 лет, днем она в школе, продленка, вечером ей тупо не до телефона, ибо хочется и в куклы поиграть и мультики посмотреть. В выходные рисование, потом поездки с нами там на дачу, в парки. Я сам в телефон залипаю только когда на автобусе еду на работу и обратно.
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3k
SmartCat101 7 минут назад
правильно! за базар надо отвечать!
если ответить ссыкотно - держи рот закрытым
вот ведь тупая баба и как до директора то дососалась? ни сисек ни рожи
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1k
Mr.Keks 7 минут назад
Сарказм понимают только мудрые, на остальных насрать
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279
А П 8 минут назад
Короче, боянистый анекдот про ее историческую родину:

Собрал вождь индейское племя в джунглях:
- ИНДЕЙЦЫ!!! Мы великий народ?
- ДАААААА!
- Тогда почему у нас нет ядерной ракеты?
- Ну... Давайте строить.
Срубили самую здоровую секвойю, выдолбили сердцевину топорами, по старым испанским рецептам приготовили порох, забили его, заколотили пробку, вывели офигенный канат в фитиль.
- Куда ее запустим?
- Давайте в Ереван!
- А почему в Ереван?
- А я других не знаю...
Написали на ракете "На Ереван", столпили все племя, подожгли канат-фитиль... КАК ЖАБАНЕТ!... Короче, местный Армагеддон: дым, гарь, все валяются... Вождь без ноги, без руки, оглядывается:
- Нихя себе... Представляю, что в Ереване творится...
(с)
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1k
asd 14 минут назад
Маргарита Симоньян умнее многих мужиков. И что редкость, замечательно подходит для занимаемой должности.
Есть такие понятия как стёб и гипербола. Если смотреть видео, а не только читать выдранные из контекста слова, то очевидно, что основной посыл - это то, что постоянное пользование молодым поколением мобильными телефонами приводит ко многим проблемам.
А пассаж о ядерной бомбе использован только как способ показать, на сколько эта проблема важна и актуальна.
Но почему-то все встают на сторону "Экс-помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Николай Королевt" который просто хочет пропиарится на этом вопросе.
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6k
Кистень 14 минут назад
Королёв-совсем идиот?
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62k
Андрей 16 минут назад
А почему не над Ереваном? Ну чтобы в Баку свет пропал например.
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164
AndrushaVictorovich 20 минут назад
Полностью поддерживаю, жабу надо ядеркой подорвать
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856
Mil-ast 22 минуты назад
Дура тупая. Пусть сама в сибирскую тайгу едет и живет без удобств и гаджетов.
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2k
Алексей Гулевич 22 минуты назад
даже не слушая речь - как на это смотреть можно? обезьяны красивше в разы
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5k
Kozlodoev Полчаса назад
Предлагаю её не в 93й год отправить, а каменный век. Будет рада.
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1k
K_II_T Полчаса назад
93 год - её молодость.
Тогда и солнце ярче светило. И тело крепче было. И мужики бросались.
Только бомба ей молодость не вернёт.
Просто будет старушка на пенсии. Ведущая ТВ, без сети ТВ вещания.
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356
merkyrui77 Полчаса назад
А Вы что думали зря она курсы сороса в сша проходила.
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7k
tamin 39 минут назад
Уже разобрались. Ломанули хохлы
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26k
ПаганецЪ 47 минут назад
А давайте в жопе у неё взорвем... ну, не атомную бомбу, конечно, не влезет, а, хотя бы, петарду. И спросим потом: "Ну, как, счастлива?"
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2k
Duke_kir 47 минут назад
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−10
распредвал 47 минут назад
вот до чего доводит лизание жопы новоявленному фюре ...
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11k
Б.Касторский 49 минут назад
Только один вопрос. Она правда вменяемая? И если нет, то почему занимает такую должность?
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11k
DumDum 51 минуту назад
Если это - всё, то у Евгения Ступина приступ бреда и клеветы. Ни предложения, ни, тем более, призыва к подрыву не прозвучало. Речь о государственных испытаниях. Сказано, что если там и вот так рванёт, то и фиг с ним, а может даже плюшек будет. Причём сразу сказала: "рассуждаю, как дура-баба".
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779
Flint 52 минуты назад
Проще обьяснить ребёнку про последствия ядерного взрыва, чем запретить ему гаджеты. Мамка года
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−10
распредвал 52 минуты назад
свиноян больная на голову б лядь . даже не знает разницы между термоядерным боеприпасом и нейтронной бомбой ...
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