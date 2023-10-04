"Я даже обрадуюсь!": Маргарита Симоньян предложила над Сибирью взорвать ядерную бомбу, чтобы её дети не сидели в телефонах

Такое заявление Симоньян сделала после публикации NYT о планах России по испытанию крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". В Кремле информацию об испытания опровергли, а также напомнили, что главный редактор RT не отображает официальную позицию Москвы, сообщает Газета.ru. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные дискуссии невозможны. Как подчеркнул Песков, Россия не выходила из соглашения по отказу от ядерных испытаний.

Экс-помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Николай Королев направил жалобу в Следственный комитет и МВД.