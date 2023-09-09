В Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6.9

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Взрыв в Стамбуле: что известно к этому часу

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Во время землетрясения на Тайване на детей в спортзале обрушился потолок

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