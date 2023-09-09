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В Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6.9

В Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6.9

Автор:
09 сентября 2023 07:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   жертвы   землетрясение   марокко   обрушение зданий   последствия землетрясения   разбор завалов   
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Эпицентр находился в Атласских горах. Погибли люди - по последним данным число жертв приближается к 300.

8 сентября в 23:11 по местному времени (01:11 мск в субботу) в Марокко произошло первое с 2004-го года землетрясение. Его эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, в 77 км от Марракеша.


Землетрясение началось неожиданно и застало жителей Марокко врасплох.


Толчки ощущались в нескольких крупных городах королевства,: в Агадире, Касабланка, Кенитре, Рабате, Эс-Сувейре. В Марракеше и Агадире зафиксированы многочисленные обрушения построек. У части зданий пострадал фасад, стены покрылись трещинами.


В соцсетях и новостных агентствах опубликованы фото и видео последствий землетрясения.



Многие полуразрушившиеся здания падали после повторых толчков.



По меньшей мере 296 человек стали жертвами землетрясения в провинциях и префектурах Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азиляль, Шишауа и Тарудант - сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на министерство внутренних дел страны.Множество людей пострадало. Сейчас в городах идёт разбор завалов, и спасаетелям помогают обычные люди.


Выживших и раненых доставляют в клиники, сообщается о 153 пострадавших, но, конечно, это не окончательная цифра.

Ситуация осложняется тем, что в районах, затронутых землетрясением, наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением и сотовой связью. В посольстве РФ в Марокко сообщили , что граждане России не обращались за помощью.



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Метки: Ynews   Видео   жертвы   землетрясение   марокко   обрушение зданий   последствия землетрясения   разбор завалов   
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Parus59 49 минут назад
Осторожно, автор впечатлительный и возможно беременный!!!
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