В Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6.9

Эпицентр находился в Атласских горах. Погибли люди - по последним данным число жертв приближается к 300.
8 сентября в 23:11 по местному времени (01:11 мск в субботу) в Марокко произошло первое с 2004-го года землетрясение. Его эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, в 77 км от Марракеша.
Землетрясение началось неожиданно и застало жителей Марокко врасплох.
Осторожно! Видео не предназначено для просмотра впечатлительных и беременных!
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Осторожно! Видео не предназначено для просмотра впечатлительных и беременных!
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Толчки ощущались в нескольких крупных городах королевства,: в Агадире, Касабланка, Кенитре, Рабате, Эс-Сувейре. В Марракеше и Агадире зафиксированы многочисленные обрушения построек. У части зданий пострадал фасад, стены покрылись трещинами.
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В соцсетях и новостных агентствах опубликованы фото и видео последствий землетрясения.
Многие полуразрушившиеся здания падали после повторых толчков.
Осторожно! Видео не предназначено для просмотра впечатлительных и беременных!
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Источник:
Осторожно! Видео не предназначено для просмотра впечатлительных и беременных!
Источник:
Источник:
Осторожно! Видео не предназначено для просмотра впечатлительных и беременных!
Источник:
Осторожно! Видео не предназначено для просмотра впечатлительных и беременных!
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По меньшей мере 296 человек стали жертвами землетрясения в провинциях и префектурах Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азиляль, Шишауа и Тарудант - сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на министерство внутренних дел страны.Множество людей пострадало. Сейчас в городах идёт разбор завалов, и спасаетелям помогают обычные люди.
Осторожно! Видео не предназначено для просмотра впечатлительных и беременных!
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Выживших и раненых доставляют в клиники, сообщается о 153 пострадавших, но, конечно, это не окончательная цифра.
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Ситуация осложняется тем, что в районах, затронутых землетрясением, наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением и сотовой связью. В посольстве РФ в Марокко сообщили , что граждане России не обращались за помощью.
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