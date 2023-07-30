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Ураган унес жизни 9 человек и более 60 получили травмы в Приволжском федеральном округе

Ураган унес жизни 9 человек и более 60 получили травмы в Приволжском федеральном округе

Автор:
30 июля 2023 11:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Марий Эл   Яльчик и Таир   озера   погибщие   туристы   ураган   
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Данные до сих пор обновляются.

Мощный ураган накрыл озера Яльчик и Таир 29 июля, отдыхающие на берегах озера туристы не успели вовремя покинуть опасное место.


Шквалистый ветер обрушил деревья на палатки, в которых прятались люди.


Изначально была информация о 6 погибших, в том числе о троих детях. Но с каждым часом данные меняются, в настоящий момент число погибших уже увеличилось до 9. В ближайшие больницы были доставлены 15 человек с травмами.


На месте трагедии работают спецслужбы, дороги уже расчищены от поваленных деревьев. Штормовая погода до сих пор не стихает, скорость порывов ветра достигает 27 м/с.


Ураган прошелся также по Ульяновской области, повреждены кровли жилых домов, от падения деревьев пострадали 8 человек. В Кузоватовском районе огонь со свалки перекинулся из-за сильного ветра на два нежилых дома и на лес, сейчас площадь пожара уже достигла 120 гектаров. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Ульяновской области Михаил Осокин.



По данным МЧС, в результате непогоды, пострадало 69 человек, 9 человек погибло.

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Метки: Видео   Марий Эл   Яльчик и Таир   озера   погибщие   туристы   ураган   
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