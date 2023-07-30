Ураган унес жизни 9 человек и более 60 получили травмы в Приволжском федеральном округе

Ураган прошелся также по Ульяновской области, повреждены кровли жилых домов, от падения деревьев пострадали 8 человек. В Кузоватовском районе огонь со свалки перекинулся из-за сильного ветра на два нежилых дома и на лес, сейчас площадь пожара уже достигла 120 гектаров. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Ульяновской области Михаил Осокин.