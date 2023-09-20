В США решили поставить памятник погибшим от СПИДа. И вот как он выглядит

1043
4
1
Люди удивились его странному виду.
В Нью-Йорке уже есть мемориал жертвам, погибшим от СПИДа. Это 5,5 метровый навес при госпитале Святого Винсента.
А теперь есть и другой «монумент». Его поставили в Калифорнии, в Палм-Спрингс. Как только он появился, сразу же стал поводом для шуток. Люди сравнили памятник с известной частью тела.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Крупнейший банк США заявил о банкротстве
- Пугающий своими размерами палаточный город бездомных в Калифорнии
- Медведи устроили драку в постройке жительницы Калифорнии
- Американские полицейские арестовали отдыхающую на пляже девушку за слишком смелое бикини
- Забавная попытка пройти на киносеанс вдвоем по одному билету
Новости партнёров
реклама