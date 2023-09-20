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В США решили поставить памятник погибшим от СПИДа. И вот как он выглядит

В США решили поставить памятник погибшим от СПИДа. И вот как он выглядит

Автор:
20 сентября 2023 17:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Калифорния   США   жертвы   монумент   памятник   спид   
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Люди удивились его странному виду.

В Нью-Йорке уже есть мемориал жертвам, погибшим от СПИДа. Это 5,5 метровый навес при госпитале Святого Винсента.

А теперь есть и другой «монумент». Его поставили в Калифорнии, в Палм-Спрингс. Как только он появился, сразу же стал поводом для шуток. Люди сравнили памятник с известной частью тела.

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Метки: Видео   Калифорния   США   жертвы   монумент   памятник   спид   
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10  комментариев
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81k
Доктор Джонс Полчаса назад
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17k
Shtoppi Полчаса назад
памятник сфинктеру )))))))))))
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6k
hhwost Полчаса назад
символично, символично...
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20k
Александр Полчаса назад
Ну правильно, спид очень распространён среди гомопедов, а они через жопу его передают
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16k
a_komolow Полчаса назад
Ну жопа же!
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60k
pynh 38 минут назад
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August

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