Кажется, дождь начинается. Что он нам принесёт?

Обычное и привычное погодное явление – это не всегда капли воды. Иногда небеса даруют земле совсем уж странные вещи и предметы, не имеющие к атмосферным осадкам никакого отношения.
Случай зафиксирован в селе Мещеры в 1940 году, жители которого разбогатели за один день благодаря свалившимся с неба старинным монетам периода XVI–XVII веков. Предположительно это был размытый клад, который поднял и выбросил на радость сельчанам мощный ураган.
Таким дождиком порадовала природа жителей сербской деревни Каджа Джановик в 2005 году. Десятки лягушек, против своей воли выдернутых из привычной среды, осели на землю из-за сильной бури.
Яблоки – фрукты полезные. Но если падают с неба, то могут и навредить, попав по голове. Лицезреть яблокопад посчастливилось жителям британского города Ковентри в 2011 году. От странных осадков, вкраплениями которых стали даже отдельные морковки и небольшие кочаны капусты, к счастью, пострадали только несколько автомобилей.
С таким жутким явлением столкнулись жители индийского штата Керала в 2001 году. Конечно, пророчества и предсказания о карах небесных не сбылись. Падающие капли окрасились в красный из-за высокого уровня содержания в воде спор лишайника.
А вот арахнофобам от дождика, пролившегося в австралийском городе Гоулберн в 2015 году, точно стало бы плохо. С неба стройными и не очень рядами спускались паучки, которые таким способом подыскивали новое место жительства.
Удивительной и пугающей стала встреча шотландских школьников в 2011 году на уроке физкультуры с дождевыми червями, планирующими с неба. Учитель от греха подальше увёл подопечных в школу. В радиусе 100 метров они собрали больше сотни червей. Как те вообще оказались у школы в тихую безветренную погоду – так и осталось загадкой.
Для Гондураса рыбный дождь – скорее обычное, нежели уникальное явление. Происходит ежегодно в районе города Йоро с конца весны до середины лета и даже нашло отражение в местном фольклоре.
В далёком 1804 году испанцев порадовал пшеничный дождь. Люди расценили его как знак божьей милости. В действительности с высокой долей вероятности зерно было принесено ураганом с разрушенных продовольственных складов в Африке.
Падающие медузы – явление тоже не такое уж редкое. С ним неоднократно сталкивались в Токио, Пекине, американском Техасе. У нас дождь из медуз был зафиксирован в Иркутской области.
А вам доводилось сталкиваться с такими-то неожиданными явлениями или предметами, буквально упавшими с неба?
Источник:
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