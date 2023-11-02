Кажется, дождь начинается. Что он нам принесёт?

Удивительной и пугающей стала встреча шотландских школьников в 2011 году на уроке физкультуры с дождевыми червями, планирующими с неба. Учитель от греха подальше увёл подопечных в школу. В радиусе 100 метров они собрали больше сотни червей. Как те вообще оказались у школы в тихую безветренную погоду – так и осталось загадкой.