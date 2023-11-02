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Кажется, дождь начинается. Что он нам принесёт?

Кажется, дождь начинается. Что он нам принесёт?

Автор:
02 ноября 2023 12:24
Сообщество : Факты
Метки: Животное   аномалия   буря   ветер   дождь   осадки   предмет   природа   стихия   ураган   
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Обычное и привычное погодное явление – это не всегда капли воды. Иногда небеса даруют земле совсем уж странные вещи и предметы, не имеющие к атмосферным осадкам никакого отношения.

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Случай зафиксирован в селе Мещеры в 1940 году, жители которого разбогатели за один день благодаря свалившимся с неба старинным монетам периода XVI–XVII веков. Предположительно это был размытый клад, который поднял и выбросил на радость сельчанам мощный ураган.

Таким дождиком порадовала природа жителей сербской деревни Каджа Джановик в 2005 году. Десятки  лягушек, против своей воли выдернутых из привычной среды, осели на землю из-за сильной бури.

Яблоки – фрукты полезные. Но если падают с неба, то могут и навредить, попав по голове. Лицезреть яблокопад посчастливилось жителям британского города Ковентри в 2011 году. От странных осадков, вкраплениями которых стали даже отдельные морковки и небольшие кочаны капусты, к счастью, пострадали только несколько автомобилей.

С таким жутким явлением столкнулись жители индийского штата Керала в 2001 году. Конечно, пророчества и предсказания о карах небесных не сбылись. Падающие капли окрасились в красный из-за высокого уровня содержания в воде спор лишайника.

А вот арахнофобам от дождика, пролившегося в австралийском городе Гоулберн в 2015 году, точно стало бы плохо. С неба стройными и не очень рядами спускались паучки, которые таким способом подыскивали новое место жительства.

Удивительной и пугающей стала встреча шотландских школьников в 2011 году на уроке физкультуры с дождевыми червями, планирующими с неба. Учитель от греха подальше увёл подопечных в школу. В радиусе 100 метров они собрали больше сотни червей. Как те вообще оказались у школы в тихую безветренную погоду – так и осталось загадкой.

Для Гондураса рыбный дождь – скорее обычное, нежели уникальное явление. Происходит ежегодно в районе города Йоро с конца весны до середины лета и даже нашло отражение в местном фольклоре.

В далёком 1804 году испанцев порадовал пшеничный дождь. Люди расценили его как знак божьей милости. В действительности с высокой долей вероятности зерно было принесено ураганом с разрушенных продовольственных складов в Африке.

Падающие медузы – явление тоже не такое уж редкое. С ним неоднократно сталкивались в Токио, Пекине, американском Техасе. У нас дождь из медуз был зафиксирован в Иркутской области.

А вам доводилось сталкиваться с такими-то неожиданными явлениями или предметами, буквально упавшими с неба?

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Метки: Животное   аномалия   буря   ветер   дождь   осадки   предмет   природа   стихия   ураган   
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StoneWolf 2 часа назад
Как то утром шел на работу и меня чуть не убило резиновым членом, который хозяйка (или хозяин) из окна выбросила. Вот такое вот х...вое утром господа...........
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60k
Александр 38 минут назад
Ссылка youtu.be
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400
александр ломовицкий 57 минут назад
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banzai7 2 часа назад
В Москве сейчас мерзкий дождь и никаких монет не падает.
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