Как снимали фильм "Семейка Аддамс"

Кстати, свои имена и фамилию Аддамсы получили именно с появлением этого сериала. Создатели сериала решили проконсультироваться у создателя оригинальных зарисовок Чарльза Аддамса, как зовут каждого члена этой ненормальной, но дружной семейки, ведь на тот момент никаких имен у них не было.

Без длительных раздумий Чарльз дал персонажам свою фамилию - Аддамс. Что касается имен, то он сходу придумал имена всем персонажам. Лишь главе семейства он придумал сразу 2 имени - Репелли и Гомес. Но актер Джон Эстин выбрал именно имя Гомес для своего персонажа.

Дочь Аддамсов Уэнсдей (Среда) получила свое имя благодаря старой песенке "Дитя среды полно скорби". А вот имя Мартиша означает "Гробовщик".

Что касается Пагсли, то Чарльз назвал его Пьюбертом (в честь пубертатного периода или половой зрелости). Но на телевидении к этому имени отнеслись отрицательно, поэтому пухлого сынишку Аддамсов назвали Пагсли.