Хотел бы рассказать о том, как снимали фильм "Семейка Аддамс", а также показать вам несколько интересных кадров со съемок.
1. Фильм "Семейка Аддамс" не был проектом, созданным с нуля. Данный фильм имел весьма обширный бэкграунд в виде карикатурных зарисовок Чарльза Аддамса (первая зарисовка появилась еще в 1938 году в одной из газет) и даже отдельного черно-белого сериала 1964 года.
Кстати, свои имена и фамилию Аддамсы получили именно с появлением этого сериала. Создатели сериала решили проконсультироваться у создателя оригинальных зарисовок Чарльза Аддамса, как зовут каждого члена этой ненормальной, но дружной семейки, ведь на тот момент никаких имен у них не было.
Без длительных раздумий Чарльз дал персонажам свою фамилию - Аддамс. Что касается имен, то он сходу придумал имена всем персонажам. Лишь главе семейства он придумал сразу 2 имени - Репелли и Гомес. Но актер Джон Эстин выбрал именно имя Гомес для своего персонажа.
Дочь Аддамсов Уэнсдей (Среда) получила свое имя благодаря старой песенке "Дитя среды полно скорби". А вот имя Мартиша означает "Гробовщик".
Что касается Пагсли, то Чарльз назвал его Пьюбертом (в честь пубертатного периода или половой зрелости). Но на телевидении к этому имени отнеслись отрицательно, поэтому пухлого сынишку Аддамсов назвали Пагсли.
Но и для Пьюберта в итоге найдется место, ведь именно так будут звать новорожденного сынишку Аддамсов во второй части фильма с подзаголовком "Семейные ценности Аддамсов" (1993). Кстати, сыграл ребенка не мальчик, а девочка. А если быть точнее, то две сестры-близняшки. Но о второй части мы поговорим как-нибудь в другой раз.
2. Идея снять полнометражный фильм о семейке Аддамс появилась практически случайно. Еще в далеком 1986 году продюсер студии Скотт Рудин вместе с коллегами и их детьми ехал в машине, где и услышал как один ребенок напевает музыкальную тему из заставки старого сериала 60-х "Семейка Аддамс". После этого все пассажиры стали подпевать. И тогда Скотт решил, что было бы классно снять фильм на основе старого сериала про чокнутую семейку, так как об этом сериале до сих пор помнят и любят его.
Студия долго вела переговоры с автором семейки - Чарльзом Аддамсом. И вот, когда правда были получены, а сценарий уже написан, встал острый вопрос в выборе режиссера. Пост режиссера предлагали нескольким известным деятелям, включая великого и ужасного Тима Бертона. Но все они отказались по разным причинам.
Поговаривают, что Тим Бертом счел сценарий паршивым. Но самое забавное, что именно Тим Бертон спустя много лет снимает сериал "Уэнсдей", который вмиг стал культовым.
В итоге на роль режиссера взяли Барри Зонненфильда, который на тот момент был кинооператором, и который еще ни разу не сидел в режиссерском кресле. Зато потом Барри Зонненфильд прославится как режиссер таких культовых фильмов как "Консьерж", "Достать коротышку" и конечно же "Люди в черном". Кстати, про съемки фильма "Люди в черном" у меня есть отдельная статья. Рекомендую прочитать.
Барри согласился стать режиссером, но с условием, что он сможет вносить правки в сценарий. На том и порешили. В итоге Зонненфильд внес немало изменений в скрипт, а концовку и вовсе заменил на другую.
3. По изначальной версии сценария в фильме Фестер должен был оказаться самозванцем. Но тут взбунтовались главные актеры, которые буквально настаивали на том, что Фестер Должен быть настоящим. Ну а после того, как юная Кристина Ричи заявила от имени всех актеров, что Фестер не может быть самозванцем, создатели и режиссер пошли на уступку. Они изменили финал, сославшись на то, что Фестер просто потерял память.
Лишь одному ведущему актеру было все равно, кем окажется Фестер. И знаете кому? Кристоферу Ллойду, который и сыграл этого персонажа.
4. Продюсер оригинального сериала 1964 года подал в суд на компанию "Paramount pictures", так как нашел в фильме "Семейка Аддамс" элементы из того самого сериала, прав на который у студии не было, так как Чарльз Аддамс мог распоряжаться лишь персонажами и их мультяшными версиями.
Но в итоге обошлось без суда, и стороны пришли к соглашению во внесудебном порядке. Думаю, что все понимают, что речь дет о деньгах.
5. Чтобы сделать глаза Мартиши Аддамс более раскосыми (как в оригинале), актрисе Анджелике Хьюстон прикрепляли к уголкам глаз специальные полоски ткани, после чего другой конец крепили где-то в области головы с помощью резинок. Из-за этого, кстати, у актрисы постоянно болела голова.
6. Помимо этого, Мартише приходилось носить металлический корсет, чтобы сделать ей осиную талию. Это, кстати, тоже вызывало немало неудобств у актрисы. Но чего не сделаешь ради искусства.
6. Во время съемок фильма с операторами то и дело происходила какая-то проблема. Один уволился через месяц после съемок, а другой через некоторое время угодил в больницу.
В итоге, Зонненфильд в некоторых сценах лично сидел за камерой. Ну а что? Он же все таки опытный кинооператор.
7. Роль Фестера Аддамса предлагали Бобу Хоскинсу, Энтони Хопкинсу и Дэнни ДеВито. Но все они отказались.
8. По сюжету Фестер должен быть заметно ниже Гомеса, но на самом деле рост актер Рауль Хулиа был выше Кристофера Ллойда всего на 3 сантиметра, что является почти незаметной разницей. Поэтому Кристоферу Ллойду приходилось немного пригибаться, чтобы выглядеть ниже.
9. Юный актер Джимми Уокман получил роль Пагсли случайно. он пришел на пробы со своей сестрой, которая хотела получить роль Уэнсдей. Но парня заметили в толпе и попросили прочитать его текст. Ну а дальше вы знаете. Джимми утвердили на роль.
10. Роль Вещи (руки) сыграл канадский актер и фокусник Кристофер Харт, который когда-то был ассистентом самого Дэвида Коперфильда. К этой же роли он вернулся и в сиквеле, а также в третьей части с обновленным актерским составом.
Сцены с вещью приходилось снимать дважды. В первый раз в кадре присутствовал само фокусник, а при повторной съемке он уже отсутствовал. Затем кадры накладывались друг на друга, после чего стиралось всё, кроме самой руки.
11. Если так посудить, то Аддамсы - это идеальная семья. Они любящие, искренние и заботливые. И даже несмотря на то, что они часто говорят про смерть и что-то потустороннее, они добрые люди, которые и мухи не обидят. А вот, люди, которые их окружают, зачастую являются злодеями, негодяями и имеют немало "скелетов в шкафу". Именно такую идею и закладывал автор Чарльз Аддамс, а создатели фильма ее подхватили.
12. Джон Эстин, сыгравший Гомеса в сериале 60-х годов, до сих пор жив, и на сегодняшний момент ему 93 года.
А вот Рауль Хулиа, сыгравший Гомеса в двух частях фильма "Семейка Аддамс" скончался в 1994 году от рака желудка. Даже во время съемок второй части "Семейки Аддамс" Рауль испытывал дикую боль, но старался не подавать виду, чтобы в кадре никто ничего не заметил.
13. Для фильма "Семейка Аддамс" Кристоферу Ллойду действительно сбрили все волосы на голове. Так что никакого лысого парика он не носил.
14. После успеха фильма стали выходить и игры на таких платформах как "NES" и "Sega mega drive 2". Кстати, 8-битная игра оказалась настолько сложной, хоть и интересной, что мало кто мог пройти ее до конца. Именно поэтому я включил ее в свой список самых сложных игр на приставке Dendy. Обязательно посмотрите мой ролик, если еще не видели.
15. На роль кузена Ита (Оно) взяли актера Джона Франклина. Причем роль ему досталась после того, как он на прослушивании прочитал монолог Гамлета на языке кузена Ита. Все вокруг просто смеялись до слез, поэтому неудивительно, что Франклин получил эту роль.
Но актеру пришлось не так уж и легко, так как ему приходилось носить парик весом в почти 16 килограмм. Ну а чтобы следить за состоянием парика, к нему был приставлен отдельный человек, который должен был наблюдать затем, чтобы ни один волосок не запутался и не испачкался.
16. По словам режиссера Барри Зонненфильда студия хотела фидеть в роли Мартиши исключительно певицу Шер, так как она больше всего подходит для этой роли. Но у Барри было другое видение. Он видел в роли Мартиши исключительно Анджелику Хьюстон.
17. По словам Кристофера Ллойда он был фанатом "Семейки Аддамс" еще с детства, и когда ему предложили эту роль, он просто не поверил услышанному, но согласился сыграть дядюшку без раздумий. Более того, Фестер всегда был его любимым персонажем.
18. Мать Кристины Ричи посоветовала ей опираться на образ Вайноны Райдер в фильме "Биттлджус". И кстати, несмотря на то, что Ричи снялась в немалом количестве известных фильмах, к роли Уэнсдей она и по сей день относиться с особой теплотой, считая ее лучшей в своей карьере.
19. Кристина Ричи, несмотря на свой юный возраст, вела себя по-взрослому. Когда режиссер Барри Зонненфильд попросил ее сделать Уэнсдей печальнее, она ответила, что не может этого сделать, так как печаль - это эмоция, а у Уэнсдей нет никаких эмоций. И режиссер с ней согласился, оставив всё как есть.
20. При бюджете в 30 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 191,5 миллионов, что сделало картину успешной. К сожалению. вторая часть картины не смогла повторить успех первой части, заработав 49 миллионов при бюджете в 47 миллионов.
21. Кристина Ричи, сыгравшая Уэнсдей в фильме 1991 года, появилась и в сериале "Уэнсдей" 2022 года. Там она сыграла роль учителя ботаники Мэрилин Торнхилл в академии "Невермор".
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