10 интересных фактов о фильме "Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале"





1. Фильм "Не грози Южному централу" пародирует такие фильмы как "Ребята по соседству" (1991), "Авторитет" (1992), "Угроза для общества" (1993), "Против течения" (1992) и некоторые другие фильмы в меньшей степени.

Кстати, и название фильма "Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале" - это по сути сборное название из фильмов, которые здесь были спародированы.