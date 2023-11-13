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10 интересных фактов о фильме "Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале"

10 интересных фактов о фильме "Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале"

Автор:
13 ноября 2023 12:01
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   не грози южному централу   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Безусловно, одним из самых убойных пародийных фильмов 90-х стала комедия "Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале", рассказывающая о простом парне, который переехал в черный квартал к своему отцу. Проблема была лишь в том, что его отец был старше его всего на 2 года.


1. Фильм "Не грози Южному централу" пародирует такие фильмы как "Ребята по соседству" (1991), "Авторитет" (1992), "Угроза для общества" (1993), "Против течения" (1992) и некоторые другие фильмы в меньшей степени.

Кстати, и название фильма "Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале" - это по сути сборное название из фильмов, которые здесь были спародированы.

Лично я на тот момент не смотрел ни один из вышеупомянутых фильмов, поэтому никаких отсылок я конечно же не заметил.

2. В одной из сцен можно увидеть рекламный щит с надписью "Back to the future" (Назад в будущее). Но если приглядеться, то там написано "Black to the Hood", что можно перевести как "Черных в Гетто". Да, в то время подобная сатира была нормой, не то, что сегодня.

3. В магазине Лок Док играет в игровой автомат "Gang Fighter", что отсылает к культовому файтингу "Street Fighter".

4. В блокноте у киллера записаны имена известных чернокожих личностей, которых в свое время обвиняли в том или ином преступлении. Среди них Майк Тайсон, Майкл Джексон, О Джей Симпсон и Тупак.

5. Когда Дашики выходит со свлими детьми, Лок Док предупреждает своего кузена Эш Трея, чтобы он не связывался с ней, ибо у нее детей больше чем у миссис Уайанс.

Миссис Уайанс - это мать Шона и Марлона Уайанса, которые сыграли Эш Трея и Лок Дока. Забавная отсылка с учетом того, братья Уайанс росли действительно в большой семье, в которой было аж 10 детей.

Многие из Уайансов, кстати ,стали актерами. Так, например, брат Шона и Марлона по имени Дэймон Уайанс особенно прославился благодаря роли Майора Пэйна в одноименном фильме.


А их старший брат Кинен Уайанс был исполнительным продюсером фильма "Не грози южному централу", а также сыграл небольшую роль почтальона.

6. Момент в китайском магазине пародировал сцену из фильма "Угроза общества". Именно там и прозвучала культовая фраза "Что ты сказал про мою маму?".

Примечательно, что роль азиатской пары, заведующей магазинчиком исполнили одни и те же актеры как в оригинале, так и в фильме "Не грози Южному централу". Правда, в оригинале Оу Док все же застрелил продавцов, а в пародии стрелял какой-то белый подставщик.

7. В полицейском участке сотрудники правопорядка играют в игровой автомат под названием "Rodney's Ride". Это отсылка к парню по имени Родни Кинг, который был подвержен полицейскому произволу. И если бы простой парень с камерой не заснял это преступление, то никто бы об этом не узнал. Данное событие вызвало резкий резонанс, после чего начались лютые беспорядки.

8. В фильме есть несколько альтернативных сцен. Так, например, в одной из таких сцен та самая девушка, у которой Лок Док брал номер телефона под дулом пистолета, сама достает пистолет и приставляет его к виску Лок Дока.

9. При бюджете в 3,8 миллионов долларов фильм собрал в прокате 20 миллионов, что по сути сделало успешным. Правда, многие критики называли его шаблонным, тупым и расистским.

10. Когда полицейские задерживают главных героев за то, что они были черными в пятницу, на заднем плане можно увидеть отъезжающий автомобиль Ford Bronco с кровавым следом. Это отсылка к спортсмену О Джей Симпсону, который убил свою жену, после чего пытался скрыться на этом же самом автомобиле.

Фильм высмеивает ситуацию, что полицейским было плевать на окровавленный автомобиль, а вместо этого они докопались до двух парней только из-за цвета кожи.

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Метки: актеры   кино   не грози южному централу   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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7  комментариев
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3k
kca-opa Час назад
"Посадите меня в тюрьму, выпустите меня опять, моей жопе не привыкать", "Ну что внучек, пользуешься гандончиками, которые тебе бабушка подарила?", сейчас, думаю, в СШП этот фильм убрали везде, но у нас свои торренты, надо поискать, пересмотреть
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1k
Nick 3 секунды назад
Только одна из 4х озвучек была нормальной, эталонной, прикольной.
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12k
Григорий Бабкин Полминуты назад
"- Будет вам Хиросима и Ниггерсаки!".
И да. Отец был моложе его. Проблема у детей: они не пытаются сами что-то высереть. Они тупо ковыряются в чужом говне. Тупая пи*зда, автор этой перепечатки тупо не смотрела фильм. Тем более в полной, не кастрированной версии. А перепечатник тупо не читает, что копипастит. Ибо оба, как говорил незабвенный Задорнов - Какие они тупые!!!
"- Чувак! Дашики родилась беременной!"
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5k
Alex 43 минуты назад
"На арестовали за то, что мы были черными в пятницу. Это было не очень серьезное нарушение"
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391k
Алексей 55 минут назад
Проблема была лишь в том, что его отец был старше его всего на 2 года.......

нет. это он был старше отца на 2 года
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1k
Uganda Час назад
А мне нравится, раз 5 пересматривал... Не подряд
Ссылка youtu.be
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