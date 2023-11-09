Как снимали фильм "Доспехи Бога": кадры со съемок и интересные факты о фильме

Как известно, одним из самых известных и культовых фильмов с Джеки Чаном является комедийный приключенческий боевик "Доспехи Бога", вышедший в 1986 году, который он же, кстати, и срежиссировал. Большинство опрошенных читателей моего канала отметили, что фильм "Доспехи Бога" - это в принципе лучший фильм с Джеки Чаном.
1. Как рассказал сам Джеки Чан, он взял актрису Лолу Форнер на роль Мэй только потому что она уже снималась с ним в фильмах "Проект А" и "Закусочная на колесах". Да и вообще, это была единственная европейская актриса, которую он знал.
Также, в фильме могла появиться и известная актриса боевиков 80-х Синтия Ротрок, но из-за травмы Джеки Чана, о которой речь пойдет дальше, съемочный график был сдвинут, из-за чего Ротрок уже не смогла принять участие, так как на это время у нее были назначены съемки в другом проекте.
2. Как известно, Джеки Чан сам выполняет все свои трюки, даже самые опасные. И уже даже не счесть, сколько раз за свою жизнь он травмировался, и есть ли на его теле хоть одно место, которое до сих пор ни разу не пострадало.
Но именно съемки в "Доспехах Бога" чуть было не стоили ему жизни. Практически в самом начале фильма его герой прыгает со стены на дерево. И что самое интересное, данная сцена удалась и все прошло хорошо. Но Джеки решил переснять сцену и сиганул со стены на дерево еще раз.
Лучше бы он этого не делал, так как при повторной съемке сломалась ветка, на которую прыгнул Джеки, в результате чего актер-режиссер упал с пятиметровой высоты, ударившись головой о камень.
Травма была настолько тяжелой, что врачи утверждали, что шансов умереть у него больше, чем выжить, так как был задет мозг. Тем не менее Джеки удалось выжить и он пошел на поправку. Поврежденную часть черепа заменили специальной заглушкой.
Но несмотря на то, что Джеки удалось выкарабкаться из этой ситуации, травма отразилась на его слухе. Актер практически ничего не слышал правым ухом.
А из-за того, что его голосу "украшал" огромный шрам, ему посоветовали отрастить волосы, чтобы эта особенность не бросалась в глаза. Именно поэтому в начале фильма Джеки фигурирует с короткой стрижкой, а потом она резко меняется на длинную.
3. Вообще, Джеки Чан всегда носил длинные волосы, но для съемок в фильме "Доспехи Бога" он впервые решил подстричься коротко. Ну а как я уже и рассказал, после травмы он снова отрастил длинные волосы. И еще долгое время он ходил с длинной прической, решив, что она приносит ему удачу.
4. Для проката в англоговорящих странах Джеки Чана дублировали местные актеры дубляжа. Но к моменту съемок второй части Джеки неплохо подтянул свой английский и уже сам озвучивал своего героя для англоязычной версии.
4. В эпизоде драки Джеки с 4 девушками, в некоторых моментах они были заменены на переодетых мужчин из каскадерской команды Джеки Чана. И если уж сильно вглядываться, то можно заметить подмену.
5. Джеки Чан оказался не только актером, режиссером и каскадером, но и певцом. Такие песни как "High Upon High" и "Friend of Mine", которые мы можем услышать в фильме, звучат в исполнении Джеки Чана и Алана Тама, сыгравшего роль Алана.
5. В американском прокате вторая часть фильма вышла раньше первой, поэтому прокатчики обозвали ее не "Доспехи Бога 2", а "Операция Кондор 2: Доспехи Бога".
6. Фотограф, которого убивают во время показа мод, пользовался известным советским фотоаппаратом "Зенит", а точнее его экспортной версией.
7. Во время сцены спасения Лоры, та называет его "Кунсан". Интересно, что именно так на самом деле Зовут Джеки Чана. Это имя, данное ему при рождении.
8. Если перевести в доллары, то бюджет фильма составил баснословные для гонгонгского кино 15 миллионов долларов. А вот точная сумма кассовых сборов к сожалению неизвестна.
9. При создании мультсериала "Приключения Джеки Чана" авторы основывались на его образе именно из фильма "Доспехи Бога".
10. Гоноконгская версия фильма длиннее американской версии на 11 минут. Часть сцен была вырезана для американского проката.
11. Автомобиль, на котором ездит Джеки - Mitsubishi Colt Targa Concept. Данный автомобиль был создан в единственном экземпляре специально для фильма. Да и вообще, Джеки является фанатом данной марки автомобилей.
Автомобили Mitsubishi постоянно использовались в фильмах Джеки Чана. И даже когда контракт Джеки с этой компанией истек, он все равно остался верен бренду. Его личная коллекция автомобилей насчитывает немало автомобилей Mitsubishi.
Источник:
- Как снимали фильм "Армагеддон: кадры со съемок и интересные факты
- «Грязные танцы»: как снимали культовое кино с Патриком Суэйзи
- 22 неизвестных факта о фильме «Любовь и голуби», который чуть не сгубила советская антиалкогольная кампания
- Интересные факты о фильме "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо"
- Как снимали фильм "Храброе сердце": кадры со съемок и интересные факты о фильме
Когда я пьян, я Джеки Чан