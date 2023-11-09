Как снимали фильм "Доспехи Бога": кадры со съемок и интересные факты о фильме

Но именно съемки в "Доспехах Бога" чуть было не стоили ему жизни. Практически в самом начале фильма его герой прыгает со стены на дерево. И что самое интересное, данная сцена удалась и все прошло хорошо. Но Джеки решил переснять сцену и сиганул со стены на дерево еще раз.

Лучше бы он этого не делал, так как при повторной съемке сломалась ветка, на которую прыгнул Джеки, в результате чего актер-режиссер упал с пятиметровой высоты, ударившись головой о камень.