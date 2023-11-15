Как снимали фильм "Смерть ей к лицу": кадры со съемок и интересные факты

Черная комедия "Смерть ей к лицу", снятая Робертом Земекисом, увидела свет в 1992 году. Необычный сюжет, актерская игра и отличные визуальные эффекты сделали этот фильм хитом.
1. Для того, чтобы сыграть располневшую Хелен Шарп, актрисе Голди Хоун пришлось носить специальный утолщающий костюм с "подвижной" резиной, чтобы грудь актрисы и ее пятая точка тряслись при ходьбе.
Как признавалась сама Голди Хоун, в костюме было очень жарко, но играть толстушку было весьма забавно. Единственное, на грим уходило более чем 3 часа, что конечно же мало кому может понравится.
2. Главную роль доктора Эрнеста Менвилла должен был сыграть актер Кевин Клайн (Не путать с Кельвином Кляйном). Но из-за конфликта графиков съемок актер отказался от участия в фильме. Хотя, есть и другая версия. Говорят, что Кевин отказался от роли из-за того, что его гонорар должен был составить 3 миллиона долларов, тогда как Мерил Стрип и Голди Хоун получили по 4 миллиона.
Как бы то ни было, создателям срочно пришлось искать замену. И им даже в кратчайшие сроки удалось подписать Брюса Уиллиса на эту роль. Для Уиллиса это был необычный и интересный опыт. Ну сами посудите - после роли брутального Джона МакКлейна из "Крепкого орешка" он сыграл лысеющего рохлю-неудачника.
3. Модель и актриса Изабелла Росселлини исполнила роль Лисли фон Руман, которая как раз и продавала женщинам омолаживающее зелье. Но в сценах с обнаженкой, где ее героиня выходит из бассейна, ее подменяла дублерша.
Как признавалась сама актриса, он была бы не против сняться голышом, но ее тело никак не подходило к образу персонажа. По ее словам Лисли должна иметь фигуру Барби, которой у Изабеллы не было (опять же по ее словам).
4. Фильм "Смерть ей к лицу" стал одной из первых полнометражных лент, где компьютерную графику применяли в области человеческой кожи.
Так, например, для того, чтобы отснять сцену, где Мэдлин ходит с перекрученной головой, была использована компьютерная графика (естественно).
Но, конечно, стоит отдать должное актрисе Мэрил Стрип, ведь ей целый день приходилось ходить в синей маске задом наперед. Ну а затем отдельно снимали голову актрисы, после чего накладывали одно на другое с помощью компьютера.
Для Мэрил Стрип это было безумно утомительно, так как чтобы отснять сцену с головой, ей приходилось делать все движения четко вплоть до сантиметра, чтобы затем эту самую голову можно было идеально поставить на тело.
Но всё это было не зря, ведь фильм "Смерть ей к лицу" получил заветную статуэтку "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.
5. Для того, чтобы создать эффект подтягивающихся груди и ягодиц, на Мерил Стрип надели специальное белье, с подтягивающим механизмом. Но при таком подходе процесс подтягивания не выглядел реалистичным.
Поэтому, создатели решили поступить другим образом. Сзади Мэрил Стрип стоял специальный человек, который управлял бельем актрисы. Таким образом сцена вышла куда более реалистичной.
6. Изначально, художник по спецэффектам хотел сделать дыру в животе Хелен более реалистичной и жуткой. То есть, по его задумке мы должны были видеть не только саму дыру, но и органы женщины. Но режиссер Роберт Земекис отказался от этой затеи, так как фильм можно было было бы отнести уже к жанру "Ужасы", чего режиссеру не хотелось.
7. Помимо компьютерной графики в фильме активно использовалась аниматроника.
8. Мерил Стрип понравился фильм. Но по ее словам фильм был буквально перенасыщен компьютерной графикой, аниматроникой и спецэффектами в целом. С тех пор актриса зареклась работать в фильмах, которые перенасыщены спецэффектами.
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9. Изначально, финал фильма должен был быть другим. По сюжету после падения Эрнеста, он встретил Барменшу, сыгранную актрисой Трейси Ульман. Она помогла ему инсценировать смерть, после чего они уехали в закат и жили долго и счастливо.
Спустя 27 лет Хелен и Мадлен встретят пару пенсионеров, в которых узнают Эрнеста и барменшу. И вроде бы они (женщины) молоды и красивы, но им не хватает самого главного - любви.
Тестовая аудитория отрицательно отнеслась к такому финалу, из-за чего создатели решили его полностью изменить, вырезав полностью актрису Трейси Ульман. Не передать словами, как Ульман было обидно, что она в итоге так и не попала в фильм.
10. На съемках не обошлось и без травм. Во время сцены драки главных героинь Мэрил Стрип немного не рассчитала и задела лопатой щеку Голди Хоун. После этого съемки были приостановлены, а на щеку Хоун было наложено несколько швов.
11. При бюджете в 55 миллионов долларов фильм "Смерть ей к лицу" собрал в прокате 149 миллионов.
12. Изначально планировалось, что зелье молодости будет выглядеть как серая густая субстанция. Но в итоге решили, что зелье нужно сделать более волшебным, поэтому ему и добавили цветов.
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