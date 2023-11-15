Как снимали фильм "Смерть ей к лицу": кадры со съемок и интересные факты

2. Главную роль доктора Эрнеста Менвилла должен был сыграть актер Кевин Клайн (Не путать с Кельвином Кляйном). Но из-за конфликта графиков съемок актер отказался от участия в фильме. Хотя, есть и другая версия. Говорят, что Кевин отказался от роли из-за того, что его гонорар должен был составить 3 миллиона долларов, тогда как Мерил Стрип и Голди Хоун получили по 4 миллиона.

Как бы то ни было, создателям срочно пришлось искать замену. И им даже в кратчайшие сроки удалось подписать Брюса Уиллиса на эту роль. Для Уиллиса это был необычный и интересный опыт. Ну сами посудите - после роли брутального Джона МакКлейна из "Крепкого орешка" он сыграл лысеющего рохлю-неудачника.





3. Модель и актриса Изабелла Росселлини исполнила роль Лисли фон Руман, которая как раз и продавала женщинам омолаживающее зелье. Но в сценах с обнаженкой, где ее героиня выходит из бассейна, ее подменяла дублерша.