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22 неизвестных факта о фильме «Война миров», в котором Спилберг и Круз окончательно поссорились

22 неизвестных факта о фильме «Война миров», в котором Спилберг и Круз окончательно поссорились

Автор:
12 ноября 2023 11:28
Сообщество : Кино
Метки: актеры   война миров   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
1635
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«Войну миров» режиссер Стивен Спилберг хотел поставить ещё в восьмидесятых. Но в какие-то моменты фильм переносили из-за того, что спецэффекты были ещё не на нужном уровне, а потом мешала занятость самого Спилберга и кассовые успехи прочих фильмов об инопланетных захватчиках.

1. Спилбергу и Крузу настолько понравилась совместная работа над «Особым мнением», что решили обязательно сделать это ещё раз. Во время съёмок «Поймай меня, если сможешь» они встретились в неформальной обстановке и Круз предложил на выбор три варианта, из которых Спилберг выбрал «Войну миров».


1.1. Обоим так понравился проект, что Спилберг отложил на потом съёмки «Мюнхена», а Круз третью часть «Миссия невыполнима».



1.2. Впрочем, это была последняя совместная работа Спилбрега и Круза. В начале 2000-х актёр серьёзно увлёкся саентологией и Кэти Холмс, что негативно сказалось на съёмочном процессе, продвижении «Войны» и целой череде странных выходок Круза, из-за чего Спилберг поклялся его больше не снимать.

2. Спилберг признавался, что в этом фильме отражены его впечатления и переживания от теракта 11 сентября 2001.


3. Любопытная деталь, связывающая происходящее в фильме с настоящим. Вспомните, первые сообщения о странных грозовых атаках поступают из Украины. Рейчел видит в новостях, что в 5 утра в стране пропало электричество и страна погрузилась в мрак.

3.1. Кстати, Роз Абрамс – реальная тележурналистка из Нью-Йорка.


4. В отличие от первоисточника, «Войны миров» (1897) Герберта Уэллса, в фильме пришельцев никто не называет марсианами.


5. В подвале дома, где скрываются Рэй и Рейчел пришельцы с интересом рассматривают велосипед. Это отсыл к книге Уэллса, в которой главный герой (а кто вспомнит как его зовут?) предполагает, что, несмотря на множество крутых технологий, марсиане пропустили изобретение колеса.

6. Родителей Мэри-Энн сыграли Энн Робинсон и Джин Барри, которые сыграли главные роли в предыдущей экранизации «Войны миров» 1953 года. Это последняя роль Барри в кино.

7. Первый треножник появляется на улице Van Buren. Сильвия Ван Бюрен – главная героиня «Войны» 1953 г.в. Именно её и сыграла Энн Робинсон.

8. Портовый крановщик Рэй носит дорогие часы Omega и рассекает на ещё более дорогом ретромобиле Shelby Mustang GT-350H. Такой раритет в те времена продавался на аукционах за ~$160 тыс. Что они там в порту грузят? :)


9. В основу «боевого клича» треножников взяли звук диджериду – духового инструмента аборигенов Австралии. Плюс, конечно, много компьютерной обработки.


10. Джордж Лукас в интервью упомянул, что это был первый фильм Спилберга, который режиссёр снял с использованием компьютерной превизуализации вместо рисованной раскадровки. По его словам, Спилберга убедил опыт Лукаса в работе над «Местью ситхов», и с тех пор только так.

11. В кадре мы видим настоящий боевой танк M1 «Абрамс» (а не бутафорские надстройки как это было раньше в кинематографе), настоящие штурмовые винтовки M16 (а не пластиковые муляжи), прочую настоящую военную технику и даже настоящих членов Национальной гвардии.


12. Миранда Отто (Мэри-Энн) действительно была беременна во время съёмок. Спилберг специально добавил эту особенность её персонажу, потому что очень хотел видеть актрису в фильме.

13. Толпа зевак, фотографирующих небо, когда Рэй выбегает из дома в поисках Робби – настоящая толпа зевак, которых привлекли к съёмке, пообещав бесплатные фотки самого Тома Круза. Сколько влезет.


14. Как отличить американскую версию релиза фильма? В ней логотип Paramount идёт перед Dreamworks. Во всём остальном мире, а также на DVD сначала Dreamworks.


15. Для этой сцены сделали несколько десятков плавающих манекенов. Нескольких из них не смогли выловить, чем вызвали панику у местных жителей ниже по течению.

16. Декорации места авиакатастрофы сделали из настоящего списанного Боинга 747, ранее принадлежащего японской авиакомпанией ANA (это заметно по раскраске фюзеляжа). Транспортировка самолёта обошлась в $2 млн.


17. Съёмки фильма длились 72 дня. Кажется, вроде, немного для такого блокбастера. Но сам Спилберг сказал, что это больше его обычных рамок. Можно только представить сколько бы потребовалось времени без компьютерной превизуализации.


18. За основу дизайна треножников были взяты морские моллюски. Или портовый кран Рэя (шутка :) Внешний вид самих марсиан пришельцев вдохновлялся медузами и красноглазой квакшей.

19. Для героя Тома Круза было сшито 60 одинаковых кожаных курток, которые затем состарили соответственно моменту их появления в хронометраже фильма.


19.1. Кстати, обратите внимание на одежду Робби. Он ведь неосознанно копирует своего отца!


20. Премьера фильма состоялась 23 июня 2005 г. в бродвейском кинотеатре Зигфельда. На ней Том Круз объявил о своих отношениях с Кэти Холмс.

21. И всё-таки непонятно, как у Рэя получилось отрубить топором разведывательную конечность технологически продвинутого треножника, которого не брали ни снаряды, ни ракеты (ну, ок, они взрывались на подходе, но всё равно). Не исключено, что это дань экранизации 1953 г., в которой Клэйтон Форрестер совершает похожий подвиг.


22. Бюджет - $132 млн., кассовые сборы – $603 млн. (4 место среди голливудских фильмов за 2005 г.)


22.1. Фильм был номинирован на три «Оскара», но проиграл их все «Кинг-Конгу» Питера Джексона.

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Метки: актеры   война миров   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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2  комментария
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1k
Gadova 46 минут назад
А ещё Дакота Фаннинг в этом фильме сильно смахивает на Федю Стукова из фильма "Родня"
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5k
Maldini Час назад
Заметили что? Зал...пу на весь постер?
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