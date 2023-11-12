22 неизвестных факта о фильме «Война миров», в котором Спилберг и Круз окончательно поссорились

1. Спилбергу и Крузу настолько понравилась совместная работа над «Особым мнением», что решили обязательно сделать это ещё раз. Во время съёмок «Поймай меня, если сможешь» они встретились в неформальной обстановке и Круз предложил на выбор три варианта, из которых Спилберг выбрал «Войну миров».





1.1. Обоим так понравился проект, что Спилберг отложил на потом съёмки «Мюнхена», а Круз третью часть «Миссия невыполнима».