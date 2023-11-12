15 интересных фактов о культовой молодежной комедии "Американский пирог"

В конце 90-х буквально произошел БУМ такого жанра как "Молодежная комедия". Фильмы про старшеклассников и студентов, а также их любовные похождения с юморным содержанием тогда сильно заходили аудитории.
1. Изначально, актриса Элисон Ханниган должна сыграть целомудренную хористку Хезер. Но после прочтения сценария она попросила, чтобы ей дали роль флейтистки Мишель. И ей пошли на встречу.
2. Помните сцену, как Джим натягивал носок себе на....в общем, вы поняли. Так вот, на самом деле в носке находилась сосиска, нанизанная на карандаш и завернутая в фольгу. Актер Джейсон Биггз, сыгравший Джима, признавался, что когда он клал эту сосиску между ног, то она все еще была горячей, что было жутко неприятно.
3. Именно фильм "Американский пирог" популяризировал аббревиатуру MILF. Не будем говорить расшифровку. Сами найдете, если не надо.
Конкретно, в одной из сцен актер Джон Чо говорит данную аббревиатуру и ее расшифровку смотря на портрет матери Стифлера. Сейчас же данный термин постоянно используют в отношении привлекательных мамочек 35+.
После премьеры фильма дети то и дело кричали в след актеру Джону Чо слово MILF, что очень смущало, а затем и раздражало актера.
4. Тот самый "молочный" коктейль, который пил Стифлер, представлял собой пиво со взбитыми яйцами.
5. Тот самый пирог, над которым надругался Джим, по сюжету был испечен его матерью. Но на самом деле его просто купили в ближайшем супермаркете.
6. Сценарист Адам Херц создавал Стифлера, основываясь на поведении своего одноклассника по имени Брайан.
7. Джейсон Биггз, сыгравший Джима, получил за съемки больше всех - 1 миллион долларов. А вот Шоу Уильям Скотт, сыгравший Стифлера, получил всего 8000 долларов, так как на тот момент он вообще никому не был известен. На заработанные со съемок деньги актер купил себе поддержанный автомобиль.
Кстати, на нашем отдельном киноканале "Киностальгия" есть отдельная статья про самые маленькие гонорары актеров за съемки в кино. Рекомендую почитать и конечно же подписаться.
8. Актер Юджин Леви, сыгравший отца Джима, был разочарован тем, как был прописан его персонаж, так как по изначальному сценарию его персонаж был практически недалеким и туповатым.
Дошло даже до того, что Юджин хотел уйти со съемочной площадке. Но создатели фильма его остановили и сели за стол переговоров. В итоге они все решили, что Юджин сможет вносить некоторые правки в характер своего персонажа, что вполне устроило Юджина Леви. Поэтому, в большинстве сцен Леви просто импровизировал.
По словам актера он хотел сделать своего персонажа адекватным, но навязчивым. То есть, по его задумке сыну должно было бы стыдно тусить с таким отцом.
9. Сценарист Адам Херц написал сценарий к своей культовой картине всего за 6 недель и получил за это 650 тысяч долларов.
10. При бюджете в 11 миллионов долларов фильм Американский пирог собрал в мировом прокате аж 235,5 миллионов долларов. Из них 250 тысяч пришлось на Россию.
11. Изначально фильм планировалось назвать "Great Falls" в честь школы, в которой учатся главные герои. Но после тестовых показов аудитория высказалась, что фильм получился шикарным, а вот название не очень. Тогда создатели выяснили, что самой интересной, забавной и неожиданной для зрителей сценой является тот самый момент с пирогом. Поэтому фильм и решено было назвать "Американский пирог".
12. Для постельной сцены Джима и Мишель на выпускном не было прописано диалогов. Все реплики, которые произносила Мишель во время этой сцены были ее чистой импровизацией. Но создателям так понравились эти реплики, что их оставили в фильме.
13. Всем главным героям был выделен дублер для постельных сцен. Но вот с дублером Джима возникла проблема. Незадолго до съемок фильма дублер перенес операцию, из-за чего его живот "украшал" 20-сантиметровый шрам. Естественно, это никак не сочеталось с Джимом, поэтому дублер был уволен, а все постельные сцены актер Джейсон Биггз исполнял сам. Наверное, благодаря этому он и заработал больше всех.
14. Шон Уильям Скотт говорил своей маме, чтобы она никогда в жизни не смотрела фильм Американский пирог. Но судя по рассказам, это лишь подогрело ее интерес. Однажды она даже пришла в магазин и спросила, есть ли у них "Американский пирог", а затем добавила "Я мама Стифлера", что вызвало смех у сотрудников и посетителей. Не знаю, насколько это правда, но такая информация есть.
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5. Фильм "Американский пирог" стал настолько успешным, что в итоге вышло аж 3 продолжения с тем же составом, а также 5 спин-оффов.
Неудачные дубли из фильма
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А у Шарапова шрам не с фронта, а нарисованый!