15 интересных фактов о культовой молодежной комедии "Американский пирог"

1. Изначально, актриса Элисон Ханниган должна сыграть целомудренную хористку Хезер. Но после прочтения сценария она попросила, чтобы ей дали роль флейтистки Мишель. И ей пошли на встречу.

2. Помните сцену, как Джим натягивал носок себе на....в общем, вы поняли. Так вот, на самом деле в носке находилась сосиска, нанизанная на карандаш и завернутая в фольгу. Актер Джейсон Биггз, сыгравший Джима, признавался, что когда он клал эту сосиску между ног, то она все еще была горячей, что было жутко неприятно.