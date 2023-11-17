Пополняем словарный запас: простые объяснения непростых слов

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"Простым языком" - это сообщество ВК, авторы которого в иллюстрациях объясняют значение разных слов и понятий. Если бы в школе вместо словарей выдавали такие картинки, то всё было бы проще. Пополняем словарный запас вместе!
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3,14здец ваще! - выражение крайнего восторга, восхищения.
3,14здец тебе! - угроза.
Мне 3,14здец... - признание понимания неизбежности отрицательных последствий.
Всё, 3,14здец... - констатация полного завершения какого-либо процесса."
Словарь обиходных и повседневных слов и выражений, издательство "Детская литература", Москва, типография Министерства культуры СССР, 1974г.
Я тоже могу е#ба#ту придумать