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Пополняем словарный запас: простые объяснения непростых слов

Пополняем словарный запас: простые объяснения непростых слов

Автор:
17 ноября 2023 20:37
Сообщество : Факты
Метки: интересные слова   полезно   русский язык   слова   слова в картинках   словарный запас   
2070
16

"Простым языком" - это сообщество ВК, авторы которого в иллюстрациях объясняют значение разных слов и понятий. Если бы в школе вместо словарей выдавали такие картинки, то всё было бы проще. Пополняем словарный запас вместе!

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Метки: интересные слова   полезно   русский язык   слова   слова в картинках   словарный запас   
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29  комментариев
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10k
Гомерчик 2 часа назад
ну вот если б не примешивали сюда новопидорские словечки, то было бы неплохо
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22k
Valiko 21 минуту назад
Словарь для тех кто подворачивает джинсы, пьет смузи и е#ется в жопу.
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4k
Alexbux1 Полчаса назад
Комментарий к фото
Нет спасибо, я не голодный.
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2k
grigorenko vladislav 40 минут назад
А зачем боязнь темноты или мурашки заменять заграничными словами? Чтоб потом пситтацизмом страдать?
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999
Александер 44 минуты назад
Мультифора....
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1k
Бывалый 47 минут назад
3,14здец- неожиданно пришедший негативный результат.
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32k
Ashabad 50 минут назад
У нас в деревне упавшие яблоки и груши назывались словом "падалица"
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2k
Digektor 58 минут назад
Якцупцоперубия - когда наливаешь вино в коктейльный стакан и боишься использовать трубочку!
Я тоже могу е#ба#ту придумать
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4k
elllfa Час назад
Комментарий к фото
никтообия..., автор ты серьёзно? Может никтофобия...
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942
Дед Мазай Час назад
Тот, кто слишком много делится информацией - ТРЕПЛО
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1k
rgubaev Час назад
Идите нахер! Учите русский.
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694
cvintus_1 Час назад
Падалка. У нас так называют плоды упавшие с дерева
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11k
kaboza Час назад
Дзюбить...
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3k
Доктор Ботов Час назад
Из этих 15 слов в обороте хорошо если 3-4; об остальных никто знать не знает, да и знать их совсем не нужно, а вот к месту и ни к месту повсеместно употребляемые «нарратив», «кейс» и прочая псевдоумная х-ня порядком достала.
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9k
sedoisever 2 часа назад
Мда... Не думал, что встречу когда-нибудь слова "галифе" и "пситтацизм" в одном ряду...
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672
Степан Матвеев 2 часа назад
Знаю только ангажированность и паллиатив. Но знаю с советских времён.
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5k
Григорий 2 часа назад
пост по приучению к ново3.14дорскому?
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Спелая кукурузинка

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