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Правила русского языка, в которых многие совершают ошибки

Правила русского языка, в которых многие совершают ошибки

Автор:
18 января 2024 09:30
Сообщество : Факты
Метки: полезно   правила   правила школьные   русский язык   учиться   факты   школьная программа   
905
14

В русском языке множество правил. И запомнить их все, конечно, нереально. Чтобы не зубрить, но всё-таки писать и говорить правильно, мы собрали простые и понятные картинки с объяснениями от сообщества "Я люблю русский язык". На него подписаны почти 300 тыс. человек.

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Метки: полезно   правила   правила школьные   русский язык   учиться   факты   школьная программа   
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7  комментариев
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5k
Наталья 42 минуты назад
Спасибо. Всегда сомневалась со словом меря(и)ть.
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51k
Aleksandr 7 минут назад
Очень многие жертвы ЕГЭ не видят разницы между "прЕзрением" и "прИзрением", между "презренным" и "презирающим". В результате их посты разворачивают смысл на 180 градусов...
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Бритва Полчаса назад
я встретил новый год, как не следует.
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6k
Александр Полчаса назад
Побольше подобных постов! Нужное дело! Жаль только, что читают их только те, кто и так неплохо владеет русским языком! И тем не менее, с удовольствием изучил!
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Paul 36 минут назад
В России каждый 2-й не умеет пользоваться падежами!
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37k
Андрей Иванов 38 минут назад
Снова в школу, снова в школу!
Начинаем передачи для ребят ...
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