Правила русского языка, в которых многие совершают ошибки

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В русском языке множество правил. И запомнить их все, конечно, нереально. Чтобы не зубрить, но всё-таки писать и говорить правильно, мы собрали простые и понятные картинки с объяснениями от сообщества "Я люблю русский язык". На него подписаны почти 300 тыс. человек.
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