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Причудливые и полезные словечки, которые пополнять ваш словарный запас

Причудливые и полезные словечки, которые пополнять ваш словарный запас

Автор:
15 сентября 2023 16:54
Метки: знания   интересно   новые слова   русский язык   слова   словарный запас   слово дня   факты   
1454
17

Расширять словарный запас - полезная штука. Всё-таки наш мозг не особо любит что-то новое, поэтому его полезно тренировать. Проект "Слово дня 365" как раз старается помогать в этом. Авторы добавляют одно новое слово к нашему словарному запасу каждый день. Перед вами некоторые интересные и кому-то незнакомые разные фразы, знанием которых можно иной раз и "козырнуть".

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Метки: знания   интересно   новые слова   русский язык   слова   словарный запас   слово дня   факты   
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8  комментариев
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Арслан Час назад
...словечки, которые пополнять ваш словарный запас.

Что сделаюТ? - ... пополняТ!!!
В посте о словарном запасе???!!!
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16k
Majul 20 минут назад
Мне вот интересно, автор сего текста школьник? Не обращая даже внимания на "пополнять" в названии поста, неужели есть люди для которых большая часть слов, указанных выше не знакома? Реноме, миндальничать, огульный, нувориш, фланировать, дебелый. Большая часть перечисленного знакома любому знакомому со школьным курсом литературы. Классиков читать надо. Зачем здесь тупые англицизмы типа бендинг и коливинг или прости боги "ламберсексуал"?
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4k
Lexx 50 минут назад
ИДИОСИНКРАЗИЯ
Синоним слова аллергия.
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34k
Korolev Час назад
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Korolev Час назад
Мне нравится слово "кунштюк". Иногда прикольно ввернуть в разговоре...
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Спелая кукурузинка

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