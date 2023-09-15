Причудливые и полезные словечки, которые пополнять ваш словарный запас

Расширять словарный запас - полезная штука. Всё-таки наш мозг не особо любит что-то новое, поэтому его полезно тренировать. Проект "Слово дня 365" как раз старается помогать в этом. Авторы добавляют одно новое слово к нашему словарному запасу каждый день. Перед вами некоторые интересные и кому-то незнакомые разные фразы, знанием которых можно иной раз и "козырнуть".