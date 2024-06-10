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15 объяснений сложных понятий простым языком

15 объяснений сложных понятий простым языком

Автор:
10 июня 2024 15:14
Сообщество : Комиксы
Метки: интересно   простым языком   слова   словарный запас   словарь   слово дня   фразы   
2346
17

"Простым языком" - это сообщество, авторы которого с юмором и очень простым языком помогают нам пополнить словарный запас. Яркие комиксы красноречиво рассказывают о словах и фразах, значение которых не все знают.

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Метки: интересно   простым языком   слова   словарный запас   словарь   слово дня   фразы   
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9  комментариев
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1k
Hornet Час назад
Peace Dish – Блюдо мира, а не "Мировое блюдо".
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13k
Krapiv 10 минут назад
Комментарий к фото
Для меня всегда "ловля блох" - решение проблемы путем копания в мелочях, а не поиск истинной сути проблемы
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25k
Valiko Полчаса назад
Галиматья - подборка всякой х#йни в посте под видом полезной инфы.
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Igor Grishaev Полчаса назад
А как будет "Конец мира"? - "Peace Death"
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5k
glazz_19 Час назад
Аффтар узнал несколько новых слов и прикол про peace dish, и решил пост сварганить? Ну круто, че... Правда где здесь "сложные понятия" (а не термины и англицизмы), я так и не понял :)
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1725 постов (1676 в горячем)

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