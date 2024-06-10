15 объяснений сложных понятий простым языком

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"Простым языком" - это сообщество, авторы которого с юмором и очень простым языком помогают нам пополнить словарный запас. Яркие комиксы красноречиво рассказывают о словах и фразах, значение которых не все знают.
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