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Тест по русскому языку, который легко пройдут школьники

Тест по русскому языку, который легко пройдут школьники

Автор:
11 января 2024 17:27
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   интересное   правописание   русский язык   слова   тесты по русскому языку   
1560
1
10 простых вопросов, которые покажут, смогли ли вы отойти от январских праздников. Каждый из нас хотя бы раз в жизни делал ошибки в данных словах. А сделаете ли ошибки в правописании сейчас? Проверим!

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Метки: Тесты   интересное   правописание   русский язык   слова   тесты по русскому языку   
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16  комментариев
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5k
B@r@bux Час назад
А где тут русский язык?
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1k
Xaос 7 минут назад
Потчему так наверна я плеха знау руски слова
П.С.

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16k
Dobryi_KOT 21 минуту назад
Тест по русскому языку, а русское слово только одно. Нормально...
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410
Нежмисто Живисто 24 минуты назад
Трындец, мама мыла раму
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483
Guilty Pleasure Нежмисто Живисто 6 минут назад
пссс, парень, дай списать?
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11k
Алексей 52 минуты назад
Так это точно тест по русскому языку , или тест написания иностранных заимствований в русской речи..??
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876
Шурман Час назад
Автор а давай я тебе я объясню про цирроз и фиброз и стадии развития а так же о последствиях последней не алкогольной стадии фиброза которая перерастает в чуть чуть другие вещи о которых не хочу пугать молодежь .  Хотя думаю многим стоит задуматься и жизнь настолько коротка о которой ты задумываешься только тогда когда у тебя появились дети и ты лежишь и думаешь не дай бог не смогу вырастить . Вот и все коварство , от фиброза до 3тей степени шаг до цирроза а так года идут очень быстро . Бывает так есть медикаметозный цирроз это другое , там тебя скидывают от таблеток и месяц на терапии а есть фиброз жировой это так же к алкоголю не имеет отношения . Иногда стоит завязать с жиром . К примеру принимать Лимпантин каждый день по одной таблетке по 40 мг и аналог любой омепрозола . Через 3 месяца все нормально будет если исключить жирное и любой алкоголь . А вот если алкогольный там уже помощь нужна очень хорошая , там уже не годы идут а дни и постоянная диагностика . Обычно у молодых такое не наблюдается . Ну бывают случаи если он бухает с 10 лет и лет 10 то да . А до 30 процесс обратим в обратную сторону и не нужно там каким то спортом себе душу рвать .
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17k
Majul Час назад
Из 10 вопросов ответили верно на 10. Вы настоящий знаток русского языка. Даже самые сложные слова не смогут вас запутать!

Школьник? Сомнительно. Слова простые и известные. Сложно будет просто безграмотным.
Тем более варианты такие, что нарочно не придумаешь. Тупо методом исключения можно правильный найти, если не знаешь как верно пишется
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876
Шурман Час назад
Извините автор но откуда школьник должен знать о Цирроз ? или о Фиброзе разных стадий и не только о этом в печени или поджелудочной или в чем то другом ? . Это что уже в Русских школах преподают ? . Автор убей себя сразу . Я иногда офигиваю от автором некоторых тестов .
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