Тест по русскому языку, который легко пройдут школьники

Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни

Репетитор русского языка рассказала, откуда взялось слово "хер"

Кто такая пигалица, которой называют маленьких девушек

Почему деньги в России иногда называют "бабло"

Пользователи Твиттер перефразировали поговорки скучными канцеляризмами

Глаголы, которые используют многие, но в русском языке их нет