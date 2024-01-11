Тест по русскому языку, который легко пройдут школьники

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10 простых вопросов, которые покажут, смогли ли вы отойти от январских праздников. Каждый из нас хотя бы раз в жизни делал ошибки в данных словах. А сделаете ли ошибки в правописании сейчас? Проверим!
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П.С.
К чему этот поток сознания здесь?
Школьник? Сомнительно. Слова простые и известные. Сложно будет просто безграмотным.
Тем более варианты такие, что нарочно не придумаешь. Тупо методом исключения можно правильный найти, если не знаешь как верно пишется