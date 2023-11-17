Почти 140 мигрантов устроили побоище на стройке в Москве

Побоище, которое устроили мигранты в Свиблово, обернулось массовыми задержаниями.
В Москве после драки на стройке в отдел полиции начали доставлять смутьянов. Счёт идёт на сотни.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 139 человек после того, как толпа мигрантов устроила массовую драку на стройплощадке в Свиблово, где идут работы по строительству небоскрёба AFI Tower.
Как сообщают в столичном ГУ МВД, поводом для драки стал некий бытовой конфликт. Подробности не сообщаются. Кроме того, на данный момент известно о двух пострадавших.
Ранее сообщалось о том, что мигранты-строители устроили массовую драку на стройплощадке в московском районе Свиблово. По предварительной информации, гастарбайтеры что-то не поделили с представителями компании-застройщика. Они схватились за палки и строительный мусор, после чего набросились на своих оппонентов.
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