Почти 140 мигрантов устроили побоище на стройке в Москве

В Москве после драки на стройке в отдел полиции начали доставлять смутьянов. Счёт идёт на сотни.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 139 человек после того, как толпа мигрантов устроила массовую драку на стройплощадке в Свиблово, где идут работы по строительству небоскрёба AFI Tower.

Как сообщают в столичном ГУ МВД, поводом для драки стал некий бытовой конфликт. Подробности не сообщаются. Кроме того, на данный момент известно о двух пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что мигранты-строители устроили массовую драку на стройплощадке в московском районе Свиблово. По предварительной информации, гастарбайтеры что-то не поделили с представителями компании-застройщика. Они схватились за палки и строительный мусор, после чего набросились на своих оппонентов.