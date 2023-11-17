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Почти 140 мигрантов устроили побоище на стройке в Москве

Почти 140 мигрантов устроили побоище на стройке в Москве

Автор:
17 ноября 2023 20:02
Метки: драка   мигранты   преступление   
366
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Побоище, которое устроили мигранты в Свиблово, обернулось массовыми задержаниями.

В Москве после драки на стройке в отдел полиции начали доставлять смутьянов. Счёт идёт на сотни.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 139 человек после того, как толпа мигрантов устроила массовую драку на стройплощадке в Свиблово, где идут работы по строительству небоскрёба AFI Tower.


Как сообщают в столичном ГУ МВД, поводом для драки стал некий бытовой конфликт. Подробности не сообщаются. Кроме того, на данный момент известно о двух пострадавших.


Ранее сообщалось о том, что мигранты-строители устроили массовую драку на стройплощадке в московском районе Свиблово. По предварительной информации, гастарбайтеры что-то не поделили с представителями компании-застройщика. Они схватились за палки и строительный мусор, после чего набросились на своих оппонентов.

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Метки: драка   мигранты   преступление   
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8  комментариев
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
Дайте работу и достойную зарплату русским, а этот мусор- домой депортировать....
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5k
Григорий 2 часа назад
если гастры лупят 3.14доров что их привезли это ШИКАРНАЯ новость!
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Максим Макашев 2 часа назад
Из отдела полиции - в "столыпин" и в Сибирскую тайгу: там как раз начинается сезон отбора рабочих на лесоповал
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879
алексей светов 2 часа назад
Остальная РОССИЯ:;"Да вообще [мат]!",
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481
На хер ЗАПАД! Григорий Полчаса назад
Вот ты дерьма кусок!
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