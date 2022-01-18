Мигранты устроили массовую драку в московском метро

На этот раз они лупили друг друга. Но от души.
Московский метрополитен, станция «Чертановская». Четверо гостей нашли причину «размять кулаки» и устроили заваруху. Крики, шум, разбитые физиономии…
Остальные пассажиры решили не вмешиваться, хотя какая-то женщина в вагоне кричала и звала на помощь.
Когда «горячие» выпустили пар, то один из них на прощанье вмазал другому по лицу и выбежал на станцию. Насколько известно, ни одного из них не задержали. На видео - окончание драки и «побег» ее зачинщика.
Между тем, в МВД РФ раскрыли статистику преступлений за 2021 год. Из нее следует, что «за год зафиксировали небольшой рост преступлений, совершенных иностранными гражданами - на 5,9% (всего 36,4 тыс. преступлений). Почти 80% фигурантов в этих случаях являются гражданами государств СНГ».
Источник:
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красные (зачеркнуто) зелёные шапки
А что будет ,если объединятся ?