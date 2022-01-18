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Мигранты устроили массовую драку в московском метро

Мигранты устроили массовую драку в московском метро (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 18:11
Сообщество : Криминал
Метки: Метро   вагон   драка   зачинщик   мигранты   пассажиры   станция   
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На этот раз они лупили друг друга. Но от души.

Московский метрополитен, станция «Чертановская». Четверо гостей нашли причину «размять кулаки» и устроили заваруху. Крики, шум, разбитые физиономии…

Остальные пассажиры решили не вмешиваться, хотя какая-то женщина в вагоне кричала и звала на помощь.

Когда «горячие» выпустили пар, то один из них на прощанье вмазал другому по лицу и выбежал на станцию. Насколько известно, ни одного из них не задержали. На видео - окончание драки и «побег» ее зачинщика.

Между тем, в МВД РФ раскрыли статистику преступлений за 2021 год. Из нее следует, что «за год зафиксировали небольшой рост преступлений, совершенных иностранными гражданами - на 5,9% (всего 36,4 тыс. преступлений). Почти 80% фигурантов в этих случаях являются гражданами государств СНГ».



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Метки: Метро   вагон   драка   зачинщик   мигранты   пассажиры   станция   
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1k
Bonefacius 2 часа назад
Ну где же, как не на Чертановской черн..жпым разборки устраивать. Дикий обезьян, дешевый, безмозглый и агрессивный. Кладезь современной экономики.
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493
Алексей 21 минуту назад
Не поделили кто завтра на велосипеде, а кто пешком?
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3k
ЗлоЙ ЙожеГ 41 минуту назад
Ахахахах.... Мочи своих чтоб чужие боялись!
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2k
Natural Selection 49 минут назад
Эти животные дрессуре не поддаются, пора уже уяснить давно
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787
VSh 53 минуты назад
Все давай за..бал. Хорошая фраза, закреплённая прямым в е.б.л.ет, это явная победа. Красиво ушел.
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1k
Иван Иванович 55 минут назад
Обезьяны
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4k
mtonaka Час назад
Свиные отбивные не поделили...
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130
Alex Час назад
Овцебов обратно в аул
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851
SilentBob 2 часа назад
про уйбуя кто-то хорошо пошутил
красные (зачеркнуто) зелёные шапки
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2k
azuver 2 часа назад
Сцуко,накипело. Почти каждый день мелькают новости о овце@бах и всегда негативные.Я понимаю,что это не возможно,но очень бы хотелось,собрать всех чуркабесов в кучу и отправить в родные кишлаки,аулы,горы.Эти твари в край оху@ли.Их отстреливать пора.Слов они не понимают.
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1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
в этой новости прекрасно всё,безнациональные вешалки для бороды
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1k
AGold 2 часа назад
адидасо- и каппа-носители )))))
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11k
gnyS i 2 часа назад
А Калужской области один министр сказал что проблемы с мигрантами нет, а еще они могут решить стать русскими...
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9k
кот базилий 2 часа назад
Да это норма , привыкли уже.
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96
На хер ЗАПАД! Mixan 2 часа назад
А если мы объеденимся?!
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На хер ЗАПАД! Viktor Час назад
Чем больше и хреновее ведут себя эти.......... Тем быстрее)))
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