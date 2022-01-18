Мигранты устроили массовую драку в московском метро

Московский метрополитен, станция «Чертановская». Четверо гостей нашли причину «размять кулаки» и устроили заваруху. Крики, шум, разбитые физиономии…

Остальные пассажиры решили не вмешиваться, хотя какая-то женщина в вагоне кричала и звала на помощь.

Когда «горячие» выпустили пар, то один из них на прощанье вмазал другому по лицу и выбежал на станцию. Насколько известно, ни одного из них не задержали. На видео - окончание драки и «побег» ее зачинщика.