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«Награждают Адама абсолютно по делу»: журналисты подсчитали, сколько медалей и орденов получил 15-летний сын Кадырова и удивились

«Награждают Адама абсолютно по делу»: журналисты подсчитали, сколько медалей и орденов получил 15-летний сын Кадырова и удивились

Автор:
17 ноября 2023 14:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Адам Кадыров   Видео   Ордена   звания   медали   награды   
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Почти каждую неделю его отмечают новым знаком почёта или званием.

Последние пару месяцев Адам Кадыров стал одним из главных ньюсмейкеров России. Всё началось с того, что он побил сжегшего Коран Никиту Журавеля и после локальной шумихи в сети и СМИ, ему стали давать ордена, медали и звания.

Это уже стало традицией - каждую неделю писать об очередной награде Адама. Сегодня он получил знак отличия «Трудовая Доблесть России». Основание: «за ратный труд во славу Отечества», и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Какой именно вклад в развитие спецназа внёс Адам, не уточнили.

На церемонии награждения выступил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он поблагодарил всех присутствующих и заявил:

На территории Российской Федерации проявления сатанизма не пройдут!

Позже журналисты подсчитали, сколько званий, медалей и орденов получили Адам Кадыров за последние 2 месяца:

  • Звание и медаль Героя Чечни. Вторая по значимости награда республики.
  • Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Высшая государственная награда в регионе.
  • Орден «За заслуги перед Уммой». Главная награда Духовного управления мусульман Карачаево-Черкессии.
  • Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Высшая награда в регионе.
  • Орден парламента Чечни «Даймехкан Сий». В переводе с чеченского название ордена звучит как «Честь Отечества».
  • Орден «Дуслык». Вторая по значимости награда в Татарстане.
  • Орден «За служение религии Ислам» I степени. Вручена муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым «в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа».
  • Орден «Трудовая доблесть России».
  • Медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.

Некоторые уже стали посмеиваться от такого количества наград и припоминать фотошоп с северокорейскими генералами:

Но это уже их дело. А остальные ждут следующих званий и орденов Адама Кадырова, за этим, скорее всего, не заржавеет. Как сказал глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов:

Журавеля наказали абсолютно по делу. И, конечно, награждают Адама абсолютно по делу.

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Метки: Адам Кадыров   Видео   Ордена   звания   медали   награды   
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16  комментариев
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8k
Фельдъегерь 40 минут назад
конечно по делу: хорошо покушал - медаль, покакал - орден.
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507
Алексей Зубков 4 минуты назад
Какой многогранный мальчик.
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8k
Pravednik84 6 минут назад
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:

«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.

Поскользнулся вдруг казак...
И медальками херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.

Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:

Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды

хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
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14k
..: Атеист :.. 7 минут назад
"знак отличия «Трудовая Доблесть России»" Бедолага.. перетрудился.
А вот тот же самый обычный работник бюджетной сферы отпахав 40 лет без медальки.

"«За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени."
Медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Этой медалью награждают военнослужащих войск спецназа за проявленные мужество, бесстрашие и героизм при выполнении боевых задач. Также ее получают ветераны войск специального назначения за добросовестную службу.

Вопрос, какие боевые задачи он выполнял и ветераном чего является?

Мдя. Ну чтож, рад за него...
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12k
El Niño 15 минут назад
От таких новостей казаки немного напряглись!
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20k
Андрей 18 минут назад
Интересно, если его назвать фалеристом, он обидится?
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416
no. 24 минуты назад
этот цирк перестает быть забавным.
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28k
Lehoia Полчаса назад
Не, ну когда чуркобесы вешают этому убогому свои местечковые цацки-уйх с ними.
Но "Трудовая доблесть России" 15 утырку без образования, не проработавшему ни дня?
Это не плевок в лицо той самой России?
"Знаками награждаются граждане, достигшие больших успехов в производственной, научной, культурной, спортивной и общественной деятельности, а также военнослужащие, активно участвующие в трудовом и патриотическом воспитании молодёжи, выражающие поддержку уставных целей и задач Организации, активные пропагандисты созидательного труда, внесшие свой вклад в становление новой России."
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4k
Денис Полчаса назад
"Посмеиваться"?
Да я ржу в голос с этого шоу.
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38k
Александр 37 минут назад
Ну, пугало тоже наряжают....Чтоб ворон отпугивало. Ему самому то не стыдно?
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65k
doker 38 минут назад
Мне бы мнение патриарха нашего, Кирилла услышать по этому поводу - чем ему рот заткнули?
Никто не знает? Он же вроде не педик. Или у чеченцев хер святой?
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885k
А.Берестенко 38 минут назад
Это круче чем "сын маминой подруги"! Это прям - "папин пирожок"!
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1k
Иван Иванов 39 минут назад
Уже приелась эта новость с награждениями ребенка
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August

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