"Сможет ли вырубить обычного пацанчика с аула?": блогер из Казахстана вызвал на бой сыновей Кадырова, но понял, что погорячился

А уже через некоторое время блогеру стали поступать угрозы. Рахимжанову сообщили, что своим предложением он, во-первых, оскорбил чеченский народ, а во-вторых, сделал хуже себе и своей семье.





За оскорбление блогер извинился, а вот угрозы ему не нравятся. Почему даже милиция его не хочет защищать - удивлялся Рахимжанов, но мысли о поединке с сыновьями Кадырова не оставлял, заявив, что предложил это из чисто спортивного интереса.



