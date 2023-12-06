"Сможет ли вырубить обычного пацанчика с аула?": блогер из Казахстана вызвал на бой сыновей Кадырова, но понял, что погорячился

Когда решил поднять количество подписчиков, а получил кучу проблем.
Олжас Рахимжанов - микроблогер из Кокшетау с пятью тысячами подписчиков - решил приблизить минуту славы и позвал на бой сыновей Кадырова. Говорит, что посмотрел поединок по кикбоксингу Адама в 2018 году, на котором тот стал чемпионом, и Эли Кадырова, который выиграл турнир 2021 года.
«А сможет ли он [Адам] вырубить обычного пацанчика с аула? Если ты это увидел, сын Рамзана Кадырова дон, давай организуем бой. Ты и я. Это тебе не спарринг с Хамзатом Чимаевым»,- предложил Рахимжанов.
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А уже через некоторое время блогеру стали поступать угрозы. Рахимжанову сообщили, что своим предложением он, во-первых, оскорбил чеченский народ, а во-вторых, сделал хуже себе и своей семье.
За оскорбление блогер извинился, а вот угрозы ему не нравятся. Почему даже милиция его не хочет защищать - удивлялся Рахимжанов, но мысли о поединке с сыновьями Кадырова не оставлял, заявив, что предложил это из чисто спортивного интереса.
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Потом, поразмыслив, блогер, видимо, понял, что все-таки погорячился и удалил видео из всех своих соцсетей. Другой казахстанец с ником Tonytime.01 записал смелое видео, в котором призвал Кадырова лично приехать в Казахстан и попробовать заставить его извиниться.
"Ни я, ни остальные казахи ни перед кем не будем извиняться. Мы боимся только Аллаха", — заявил блогер, и уже через время также удалил свой ролик.
Пиариться на имени Кадырова можно, но, как казахи уже поняли, лучше это делать осторожно или вовсе отказаться от глупой затеи.
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На угрозы отвечать угрозами. Хватит перед кланом фанатиков --террористов извиняться.
Клан дон-дончиков ведь не пуленепробиваемый? А при их габаритах, которые они отожрали на дотациях, даже с поправкой на ветер не надо парится
Либо я ничего не понимаю, либо я ничего не понимаю.
просто бандиты, которых принято бояться?
Так что, уже все, кто живёт за границей смеются и издеваются в интернетах над семьёй Кадыровых, и их потугами выдавать желаемое за действительное.. ну а тейп Кадырова сидит и обтекает, так как ничего им сделать не может, зато вот на территории РФ\РБ - никаких проблем, задействуют нужные административные рычаги и покарают, любого кто посмел смеяться над этими хряками и ставить под сомнение их "достижения"
Что-то извиниться как-то внезапно захотелось.. Кто там в дверь ломится? Пойду гля..
одним словом - блогер..
Так лучше?