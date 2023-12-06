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"Сможет ли вырубить обычного пацанчика с аула?": блогер из Казахстана вызвал на бой сыновей Кадырова, но понял, что погорячился

"Сможет ли вырубить обычного пацанчика с аула?": блогер из Казахстана вызвал на бой сыновей Кадырова, но понял, что погорячился

Автор:
06 декабря 2023 10:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Адам Кадыров   Видео   Казахстан   блогер   бой   пиар   поединок   предложение   
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Когда решил поднять количество подписчиков, а получил кучу проблем.

Олжас Рахимжанов - микроблогер из Кокшетау с пятью тысячами подписчиков - решил приблизить минуту славы и позвал на бой сыновей Кадырова. Говорит, что посмотрел поединок по кикбоксингу Адама в 2018 году, на котором тот стал чемпионом, и Эли Кадырова, который выиграл турнир 2021 года.


«А сможет ли он [Адам] вырубить обычного пацанчика с аула? Если ты это увидел, сын Рамзана Кадырова дон, давай организуем бой. Ты и я. Это тебе не спарринг с Хамзатом Чимаевым»,- предложил Рахимжанов.



А уже через некоторое время блогеру стали поступать угрозы. Рахимжанову сообщили, что своим предложением он, во-первых, оскорбил чеченский народ, а во-вторых, сделал хуже себе и своей семье.


За оскорбление блогер извинился, а вот угрозы ему не нравятся. Почему даже милиция его не хочет защищать - удивлялся Рахимжанов, но мысли о поединке с сыновьями Кадырова не оставлял, заявив, что предложил это из чисто спортивного интереса.


Потом, поразмыслив, блогер, видимо, понял, что все-таки погорячился и удалил видео из всех своих соцсетей. Другой казахстанец с ником Tonytime.01 записал смелое видео, в котором призвал Кадырова лично приехать в Казахстан и попробовать заставить его извиниться.

"Ни я, ни остальные казахи ни перед кем не будем извиняться. Мы боимся только Аллаха",заявил блогер, и уже через время также удалил свой ролик.

Пиариться на имени Кадырова можно, но, как казахи уже поняли, лучше это делать осторожно или вовсе отказаться от глупой затеи.

Источник:

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Метки: Адам Кадыров   Видео   Казахстан   блогер   бой   пиар   поединок   предложение   
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30  комментариев
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1k
a.r.t. 2 часа назад
А в чем он оскорбил "достойный" чеченский народ, вызвав подраться пухляша , которого папик обвесил цветметом, как клоуна?
На угрозы отвечать угрозами. Хватит перед кланом фанатиков --террористов извиняться.
Клан дон-дончиков ведь не пуленепробиваемый? А при их габаритах, которые они отожрали на дотациях, даже с поправкой на ветер не надо парится
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7k
Николай 8 минут назад
Ну в таком случае чеченскому народу нужно подумать, ведь получается им нигде выступать нельзя там везде состязания и вызовы... а значит они будут оскробляться постоянно, зачем? в общем и так понятно это пиар чистой воды, только по существу был брошен вызов, ответь на него, а такой ответ что кто то что то за тебя говорит решает или еще что то ну хз еще хуже для чести бойца, в этом и смысл, если борешься соревнуешься дак соревнуйся принимай\отклоняй вызов по каким либо причинам, а не отколоняешь дак принимай, а тут типа гадавим на семью еще кого то решим вопрос и имдж не пострадает или как это будет выглядеть, когда говорит кто то вместо это либо с разрешения того человека либо вообще тогда не говорить, потому что это чужой имидж и все остальное, а здесь прям максимум что бы имидж как раз таки чеченского народа и пострадал, только получается те кто угрожал или предпринимал участие в том что бы этого состязания не состоялось, в общем если считают что правы почему оппонент молчит а действуют какие то чеченцы от его толи не от его имени... чушь полнейшая...дет садом это сложно назвать...
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235
Ли Харви Освальд 9 минут назад
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3k
Старожил 14 минут назад
Ты навстречу один приходи, и мы одни придем. Пацанов не бери, я своих возьму. Нож не бери,мы уже взяли.
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25k
Михаил Сметанкин 17 минут назад
Получается Адам может тебя вызвать на бой (я так понимаю, отказаться нельзя), но ты его вызвать не можешь, это оскорбление.
Либо я ничего не понимаю, либо я ничего не понимаю.
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12k
Sapsan Полчаса назад
Если что, на всякий пожар

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530
AlexWoyz Полчаса назад
кто-то там, от лица чеченского народа заявляет об оскорблении целого народа на каком основании, в каких полномочиях?
просто бандиты, которых принято бояться?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−7
4k
sibull 43 минуты назад
Хачики угрожать могут, прикрываясь "оскорблением", и здесь зассали, что сынки-орденоносцы слабаками окажутся, ? Кстати, а что у нас УК говорит про угрозы жизни и здоровью?
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41k
Example 6.2.6 44 минуты назад
Один клоун задирает другого клона. Правда оба они живут в РФ и второго клоуна папа местный феодальный князёк на короткой ноге с царём. Какого результата он ждал?

Так что, уже все, кто живёт за границей смеются и издеваются в интернетах над семьёй Кадыровых, и их потугами выдавать желаемое за действительное.. ну а тейп Кадырова сидит и обтекает, так как ничего им сделать не может, зато вот на территории РФ\РБ - никаких проблем, задействуют нужные административные рычаги и покарают, любого кто посмел смеяться над этими хряками и ставить под сомнение их "достижения"

Что-то извиниться как-то внезапно захотелось.. Кто там в дверь ломится? Пойду гля..
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31k
Sama Час назад
А не староват он с детьми драться?)
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1k
investas Час назад
Чеченскому народу не стыдно позорить имя своих дедов, которые воевали 255-й отдельный Чечено-Ингушский кавалерийском полке и непосредственно участвовали в Сталинградской битве, умирая за свою родину и землю?
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294
Серега 2 часа назад
Больше тех,кто навешал на этого пацана кучу наград незаслуженных,никто не оскорбил Чеченский народ.
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294
Серега Николай 7 минут назад
Самую смешная шутка,что я слышал на эту тему,была такая."Адама Кадырова,на всякий случай,поздравили с днем матери".)))))
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1k
Александр 2 часа назад
дак чот я не понял они сами не ответили?
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14k
котегRUS 2 часа назад
ну для начала - так на поединок не вызывают...
одним словом - блогер..
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62k
pynh 2 часа назад
Пилять, вот зачем он это сделал. Придется детенышам снова ордена покупать!
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