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Сын Рамзана Кадырова получил ещё одну почётную награду от руководителя российского региона

Сын Рамзана Кадырова получил ещё одну почётную награду от руководителя российского региона

Автор:
08 ноября 2023 14:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Адам Кадыров   Видео   Кабардино-Балкария   Награда   глава   орден   
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Это уже пятый орден за последние 2 месяца.

В сентябре по сети разошёлся ролик с 15-летним Адамом Кадыровым и Никитой Журавелем. Последний сжёг Коран и Адам пришёл к нему в СИЗО «на разговор».

Видео какое-то время пообсуждали, затем МВД провело проверку инцидента и отказало в возбуждении дела, потому что Адам несовершеннолетний. После этого он получил ряд наград:

Пятую по счёту награду Адаму вручил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков. Как он написал в своём тг-канале:

Народы Кабардино-Балкарской и Чеченской республик связывают многовековые традиции дружбы и поистине братских взаимоотношений.

А 5 ноября Адам Кадыров получил должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Источник:

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Метки: Адам Кадыров   Видео   Кабардино-Балкария   Награда   глава   орден   
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34  комментария
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61k
pynh 47 минут назад
Какой хороший мальчик. Наверно, это и есть сын маминой подруги.
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9k
Oleg 49 секунд назад
шапито невер слип....
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14k
Antique computer 4 минуты назад
Неужели и с 5 раза не дойдет? Хотя, ему всего 15.
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2k
Сергей 9 минут назад
Ну сколько можно ещё ? Уже полным дебилизмом воняет
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3k
RaiJu 10 минут назад
Я как представитель народа, осуждаю такой подход к наградам. Вот если бы он остановил, то да, можно как-то еще героя присудить.
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83k
Доктор Джонс 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Звёздный странник 12 минут назад
А малиновые штаны ему когда выдадут? На Новый год?
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13k
Андрей А 13 минут назад
Кадыров старший считает себя незаменимым и проверяет лимит своей вседозволенности.
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499
Александр Богомолов 13 минут назад
Вроде как пару недель назад они отказались его награждать ссылаясь на отсутствие "приказа" сверху. Видимо "центр" дал добро.
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4k
Феликс Дзержинский 13 минут назад
Обычный увалень. У него ещё подмышками волоса рости не начали, а уже геройский герой над остальными героями. Эти награды, ни}{уя не стоят, папа вывалится и ему отделят голову от туловища, награды забьют плашмя в }I{опу, так у них заведено.
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17k
Марина 14 минут назад
Если эту тварь кто-нибудь пристрелит, то я скинусь ему на медаль.
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8k
Колорад 15 минут назад
Лизь, всем лизям лизь!
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2k
andy 15 минут назад
а, судя по фото, я правильно понимаю, что несовершеннолетний находится в государственном учреждении с короткоствольным оружием на поясе?!
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284
Добрый Самаритянин 22 минуты назад
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77k
Viktor 23 минуты назад
Видать к 20-ти будет таким!

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3k
xbrat Полчаса назад
Как вна окраине один персонаж, вечно в хаки ходит... типа военный ))
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10
Macdew Полчаса назад
Совсем, они там, б..ть, ах..ли. Других слов нет.
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36k
АнтонПолднев Полчаса назад
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Андрей Полчаса назад
Даже Брежнева с такой скоростью не награждали. Что происходит? Такое впечатление, что Кадыров выстраивает какую-то защиту своему сыну.
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10
Macdew Андрей Полчаса назад
Медальки его не защитят, если что.
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Алексей Полчаса назад
Прям казак какой-то. Даже золотой пистолет на месте.
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6k
livaneth 38 минут назад
Наслаждайтесь! Это вы выбрали эту власть!
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August

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