Сын Рамзана Кадырова получил ещё одну почётную награду от руководителя российского региона

Это уже пятый орден за последние 2 месяца.
В сентябре по сети разошёлся ролик с 15-летним Адамом Кадыровым и Никитой Журавелем. Последний сжёг Коран и Адам пришёл к нему в СИЗО «на разговор».
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Видео какое-то время пообсуждали, затем МВД провело проверку инцидента и отказало в возбуждении дела, потому что Адам несовершеннолетний. После этого он получил ряд наград:
Пятую по счёту награду Адаму вручил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков. Как он написал в своём тг-канале:
Народы Кабардино-Балкарской и Чеченской республик связывают многовековые традиции дружбы и поистине братских взаимоотношений.
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