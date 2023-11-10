Новый день - новые награды: сыновьям Рамзана Кадырова вручили ордена "Даймехкан Сий"

Награждение детей Кадырова было приурочено ко Дню сотрудников органов внутренних дел РФ, которое ежегодно отмечается 10 ноября. В этот день получили госнаграды сотрудники МВД Республики. Среди них были и племянники президента Чечни. Хамзат Кадыров, советник-помощник Главы ЧР получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и удостоился высшего звания Чеченской Республики «Герой ЧР». А начальник УГИБДД МВД по ЧР Идрис Черхигов получил ведомственную медаль МВД России «За заслуги в службе в особых условиях».

15-летний сын Рамзана Кадырова Адам за месяц получил пять наград. А полный перечень заслуг юного отпрыска главы Чечни выглядит весьма впечатляющим: