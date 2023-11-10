Новый день - новые награды: сыновьям Рамзана Кадырова вручили ордена "Даймехкан Сий"

Парламент Чечни наградил Адама Кадырова и двух его братьев за успехи в учёбе, спорте и общественной деятельности.
Перед вручением наград объявили, что Ахмат, Эли и Адам Кадыровы награждены орденом «за активную и плодотворную благотворительную и общественную деятельность на благо жителей Чеченской республики, значительный вклад в развитие молодёжной политики и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения».
Видео награждения опубликовал в своем Телеграм-канале счастливый отец Рамзан Кадыров
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Награждение детей Кадырова было приурочено ко Дню сотрудников органов внутренних дел РФ, которое ежегодно отмечается 10 ноября. В этот день получили госнаграды сотрудники МВД Республики. Среди них были и племянники президента Чечни. Хамзат Кадыров, советник-помощник Главы ЧР получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и удостоился высшего звания Чеченской Республики «Герой ЧР». А начальник УГИБДД МВД по ЧР Идрис Черхигов получил ведомственную медаль МВД России «За заслуги в службе в особых условиях».
15-летний сын Рамзана Кадырова Адам за месяц получил пять наград. А полный перечень заслуг юного отпрыска главы Чечни выглядит весьма впечатляющим:
- Избиение в СИЗО г. Грозный Никиты Журавеля, поджигателя Корана
- Получение высшего звания Чеченской республики "Герой ЧР".
- Получение ордена "Дуслык" - второй по значимости награды в Татарстане.
- Получение должности начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.
- Получение ордена за заслуги в Карачаево-Черкессии и ордена " За заслуги перед Уммой" 1 степени.
- Получение ордена за заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой.
- Получение ордена "Даймехкан Сий" от Парламента Чечни.
Адам Кадыров - самый титулованный ребёнок главы Чечни. И самый популярный, точнее, популяризируемый. Получившие вместе с ним награды старшие братья не так часто мелькают в СМИ. 18-летний Ахмат — старший сын Кадырова — является главой совета отделения общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Чеченской Республики. Эли Кадырову 16 лет, он профессионально занимается смешанными единоборствами.
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- Сыну Кадырова, побившего поджигателя Корана, присвоили звание Героя Чеченской Республики
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p. s. Их папа тоже академик, только вместо академических знаний в голове }{уй.
Не совсем пока понятно, это сам сынок Кадырова такой закомплексованный, или его отец настолько хочет видеть в ребёнке то чего на самом деле нет, или там вся семья готова на себя любые побрякушки вешать, лишь бы пустить пыль в глаза окружающим, даже не понимая насколько это убого и жалко выглядит со стороны?
В общем, что ряженные казаки, что ряженые лже-ветераны, что Кадыровы - симптоматика одна. Потому что корень болезни - один. Острое переживание от внутреннего понимания собственной никчёмности. Попытка казаться, а не быть.
У меня наград не счесть:
Весь обвешанный, как елка,
На спине и то их шесть!