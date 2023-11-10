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Новый день - новые награды: сыновьям Рамзана Кадырова вручили ордена "Даймехкан Сий"

Новый день - новые награды: сыновьям Рамзана Кадырова вручили ордена "Даймехкан Сий"

Автор:
10 ноября 2023 09:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Адам Кадыров   Видео   Даймехкан Сий   Ордена   награждение   рамзан кадыров   чечня   
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Парламент Чечни наградил Адама Кадырова и двух его братьев за успехи в учёбе, спорте и общественной деятельности.

Перед вручением наград объявили, что Ахмат, Эли и Адам Кадыровы награждены орденом «за активную и плодотворную благотворительную и общественную деятельность на благо жителей Чеченской республики, значительный вклад в развитие молодёжной политики и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения».


Видео награждения опубликовал в своем Телеграм-канале счастливый отец Рамзан Кадыров


Награждение детей Кадырова было приурочено ко Дню сотрудников органов внутренних дел РФ, которое ежегодно отмечается 10 ноября. В этот день получили госнаграды сотрудники МВД Республики. Среди них были и племянники президента Чечни. Хамзат Кадыров, советник-помощник Главы ЧР получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и удостоился высшего звания Чеченской Республики «Герой ЧР». А начальник УГИБДД МВД по ЧР Идрис Черхигов получил ведомственную медаль МВД России «За заслуги в службе в особых условиях».


15-летний сын Рамзана Кадырова Адам за месяц получил пять наград. А полный перечень заслуг юного отпрыска главы Чечни выглядит весьма впечатляющим:


  1. Избиение в СИЗО г. Грозный Никиты Журавеля, поджигателя Корана
  2. Получение высшего звания Чеченской республики "Герой ЧР".
  3. Получение ордена "Дуслык" - второй по значимости награды в Татарстане.
  4. Получение должности начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.
  5. Получение ордена за заслуги в Карачаево-Черкессии и ордена " За заслуги перед Уммой" 1 степени.
  6. Получение ордена за заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой.
  7. Получение ордена "Даймехкан Сий" от Парламента Чечни.

Адам Кадыров - самый титулованный ребёнок главы Чечни. И самый популярный, точнее, популяризируемый. Получившие вместе с ним награды старшие братья не так часто мелькают в СМИ. 18-летний Ахмат — старший сын Кадырова — является главой совета отделения общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Чеченской Республики. Эли Кадырову 16 лет, он профессионально занимается смешанными единоборствами.

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Метки: Ynews   Адам Кадыров   Видео   Даймехкан Сий   Ордена   награждение   рамзан кадыров   чечня   
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23  комментария
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1k
Eugene 52 минуты назад
Что то с пальцами у них. Негнутца?
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13
Macdew Минуту назад
Маленький чечено-рейх сходит с ума.
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29k
Alex 3 минуты назад
У чертей кукуха отлетела
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294
Евгений 9 минут назад
Сам себя не похвалишь - никто тебя не похвалит....
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1k
investas 11 минут назад
Простите, дон, а эти чеченским военным не стыдно за клоунаду, терпят?
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4k
Феликс Дзержинский 12 минут назад
У них на фотографии, своя конституция, они живут по своим правилам и законам, на российскую конституцию они }{уй ложили. Честно, по}{уй на них, пусть значками обвешаются сног до головы, только от этого в голове мозгов не прибавится.
p. s. Их папа тоже академик, только вместо академических знаний в голове }{уй.
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41k
Example 6.2.6 14 минут назад
Прямая иллюстрация комплекса неполноценности. Человек хочет гордиться каким-то достижениями, но не в силах, ни умственно, ни физически ничего достичь, зато имея полномочия и доступ к административным рычагам, начинает украшать себя всеми доступными медальками, чуть ли не с собачьих выставок, абы глазах окружающих (ну ему так кажется) выглядеть более весомым, авторитетным и значимым.
Не совсем пока понятно, это сам сынок Кадырова такой закомплексованный, или его отец настолько хочет видеть в ребёнке то чего на самом деле нет, или там вся семья готова на себя любые побрякушки вешать, лишь бы пустить пыль в глаза окружающим, даже не понимая насколько это убого и жалко выглядит со стороны?
В общем, что ряженные казаки, что ряженые лже-ветераны, что Кадыровы - симптоматика одна. Потому что корень болезни - один. Острое переживание от внутреннего понимания собственной никчёмности. Попытка казаться, а не быть.
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606
ruslan d 15 минут назад
Ишь, медаль! Большая честь!
У меня наград не счесть:
Весь обвешанный, как елка,
На спине и то их шесть!
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3k
Оксид Бетона 21 минуту назад
Молодцы, мальчишки! Прям гордость за них берёт!
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28k
AzuveR 24 минуты назад
Шоу дебилов продолжается. Жду ,когда кадыркин на своих личинок начнёт короны вешать.
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
Медаль за пятерку по пению у них еще не придумали? А то как поют красиво-то!!!
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77k
Viktor Полчаса назад
Цирк уехал, а клоуны остались!
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Комментарий удален
−6
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
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6k
мемфрид Полчаса назад
Поглядите, как ципсо активизировалось. Давненько по Киеву не прилетало
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Комментарий удален. Причина: флуд
−6
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−6
5k
Alex 39 минут назад
Вручите ему орден за самый жирный е**льник. Скоро в экран монитора не влезет, свинья.
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4k
Харон 56 минут назад
Позорный ЦИРК.
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16k
Александр Час назад
Ну, многим знаком стишок "Шёл казак куда-то вдаль..."
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489
александр ломовицкий Час назад
семейка Бердымухамедовых , сами на себя надрачивают растирают и гордятся. для меня это выглядит как самоотсос . превратились в посмешище.
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