Сына Кадырова наградили ещё одной медалью

Есть мнение, что к совершеннолетию по количеству наград он переплюнет северокорейских генералов.
Пятнадцатилетнему Адаму Кадырову вновь вручили высокую награду, уже седьмую по счёту. На этот раз героический и орденоносный сын главы Чечни удостоился ордена "За служение религии Ислам" I степени. Об этом сообщил в своём Telegram-канале министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"Искренне поздравляю… начальника отдела обеспечения безопасности Главы Чеченской Республики дорогого БРАТА Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена "За служение религии Ислам" I степени" — написал Дудаев.
Министр отметил, что орден Адаму присвоили за укрепление и защиту ценностей ислама.
"Орден присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей! Внук Первого Президента ЧР достойно представляет умму, является богобоязненным и мужественным", — добавил Ахмед Дудаев.
Награду сыну Кадырова вручал главный муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев сегодня, 15 ноября, во время Международной научно-практической конференции "Духовно-нравственные ценности как основа профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызовов", на которой присутствовали, как отмечается, все муфтии регионов Северного Кавказа и религиозные деятели из других стран.
Напомним, что на 15-летнего Адама посыпались награды после того, как он избил поджигателя Корана Никиту Журавеля в грозненском СИЗО. Поступок, считающийся по российским законам преступлением, горячо поддержала вся верхушка чеченского правительства. И чтобы "легитимизировать" выходку подростка в качестве героического поступка, его начали засыпать наградами. Но, кажется, немного переборщили.
Всё это уже даже не выглядит смешно, как и продолжающиеся попытки объяснить людям, что избиение Журавеля — это совсем не подлый поступок, поскольку тот не был связан.
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Напомним, что на сегодняшний день 15-летний Кадыров является обладателем семи государственных наград. В начале октября он получил высшую награду Чечни "Герой ЧР", 24 октября — второй по значимости орден Татарстана "Дуслык", который вручается за особые заслуги в укреплении дружбы между Республикой Татарстан и иностранными государствами, а также другими субъектами Российской Федерации, 6 ноября — орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", 6 ноября — орден "За заслуги перед Уммой" I степени, 7 ноября — орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", 10 ноября — орден "За активную и плодотворную благотворительную и общественную деятельность на благо жителей Чеченской республики, значительный вклад в развитие молодёжной политики и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения", и, наконец, сегодняшний орден "За служение религии Ислам" I степени. Добавим, что 5 ноября Адама назначили на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Столько впечатляющих воображение достижений в 15 лет! Большое будущее ожидает юношу, не иначе.
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На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»...
А вообще если так дальше пойдет то к среднему возрасту будет типа того)