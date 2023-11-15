Сына Кадырова наградили ещё одной медалью

Напомним, что на 15-летнего Адама посыпались награды после того, как он избил поджигателя Корана Никиту Журавеля в грозненском СИЗО. Поступок, считающийся по российским законам преступлением, горячо поддержала вся верхушка чеченского правительства. И чтобы "легитимизировать" выходку подростка в качестве героического поступка, его начали засыпать наградами. Но, кажется, немного переборщили.





Всё это уже даже не выглядит смешно, как и продолжающиеся попытки объяснить людям, что избиение Журавеля — это совсем не подлый поступок, поскольку тот не был связан.