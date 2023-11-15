FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7164 поста • 3079 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Сына Кадырова наградили ещё одной медалью

Сына Кадырова наградили ещё одной медалью

Автор:
15 ноября 2023 14:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Адам Кадыров   муфтий   награждение   орден   укрепление ислама   чечня   
1802
3
1

Есть мнение, что к совершеннолетию по количеству наград он переплюнет северокорейских генералов.

Пятнадцатилетнему Адаму Кадырову вновь вручили высокую награду, уже седьмую по счёту. На этот раз героический и орденоносный сын главы Чечни удостоился ордена "За служение религии Ислам" I степени. Об этом сообщил в своём Telegram-канале министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.


"Искренне поздравляю… начальника отдела обеспечения безопасности Главы Чеченской Республики дорогого БРАТА Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена "За служение религии Ислам" I степени" — написал Дудаев.

Министр отметил, что орден Адаму присвоили за укрепление и защиту ценностей ислама.


"Орден присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей! Внук Первого Президента ЧР достойно представляет умму, является богобоязненным и мужественным", — добавил Ахмед Дудаев.


Награду сыну Кадырова вручал главный муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев сегодня, 15 ноября, во время Международной научно-практической конференции "Духовно-нравственные ценности как основа профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызовов", на которой присутствовали, как отмечается, все муфтии регионов Северного Кавказа и религиозные деятели из других стран.

Напомним, что на 15-летнего Адама посыпались награды после того, как он избил поджигателя Корана Никиту Журавеля в грозненском СИЗО. Поступок, считающийся по российским законам преступлением, горячо поддержала вся верхушка чеченского правительства. И чтобы "легитимизировать" выходку подростка в качестве героического поступка, его начали засыпать наградами. Но, кажется, немного переборщили.


Всё это уже даже не выглядит смешно, как и продолжающиеся попытки объяснить людям, что избиение Журавеля — это совсем не подлый поступок, поскольку тот не был связан.

Напомним, что на сегодняшний день 15-летний Кадыров является обладателем семи государственных наград. В начале октября он получил высшую награду Чечни "Герой ЧР", 24 октября — второй по значимости орден Татарстана "Дуслык", который вручается за особые заслуги в укреплении дружбы между Республикой Татарстан и иностранными государствами, а также другими субъектами Российской Федерации, 6 ноября — орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", 6 ноября — орден "За заслуги перед Уммой" I степени, 7 ноября — орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", 10 ноября — орден "За активную и плодотворную благотворительную и общественную деятельность на благо жителей Чеченской республики, значительный вклад в развитие молодёжной политики и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения", и, наконец, сегодняшний орден "За служение религии Ислам" I степени. Добавим, что 5 ноября Адама назначили на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Столько впечатляющих воображение достижений в 15 лет! Большое будущее ожидает юношу, не иначе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Адам Кадыров   муфтий   награждение   орден   укрепление ислама   чечня   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
68  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
624
ruslan d Час назад
Папкина радость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Copycat 3 минуты назад
Шел Адам куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
494
На хер ЗАПАД! 4 минуты назад
Позор [мат]!!! Издевательство над людьми,кто кровью заслужил награды! На передовую его и всю семейку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кира 6 минут назад
Не берусь судить родителей за их любовь к своим детям, но мне кажется, эту любовь можно выразить как-то иначе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
634
Михаил 7 минут назад
Этот пост реально больше для пикабу подходит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий ! 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
Аврашалом Маркович 13 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Маслов 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Максим 15 минут назад
не треснет? сутулый от тяжести к 16 годкам будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
wind 15 минут назад
То есть, началось соревнование, кто преподнесёт медальку покруче да потяжелее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алекс 16 минут назад
Кадыров младший через 5 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Fat Lynx 19 минут назад
КАЗАЧОК!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей 21 минуту назад
Адам Кадыров опоздал на награждение в Кабардино-Балкарии из-за награждения в Карачаево-Черкесии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Николай 22 минуты назад
Генералисимуса интересно во сколько лет получит?
А вообще если так дальше пойдет то к среднему возрасту будет типа того)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Маслов 23 минуты назад
Грош цена таким и медалькам, героическим значкам и высоким должностям за "боевое" наказание кулаками уже арестованного придурка. Развивать тему даже желания нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
qwertykey 23 минуты назад
Что-то странное творится. Отдельно взятый регион слетел с катушек на религиозной почве. Где религия превыше всего. Осталось только джихад устроить. Обычное сектанство. Только легальное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Олег Полчаса назад
У пацана спина согнётся скоро от количества наград.... Как зам.министра на работу ходить будет сгорбленый?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Василий Афиногенов Полчаса назад
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Rhino Полчаса назад
Если Адам Кадыров женится на дочери Алсу, то у них родится сверхчеловек, не иначе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42
pilot52 Rhino 5 минут назад
Дочь Алсу - татарка, а они женятся на вайнахах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kolobok263 Полчаса назад
очередной балаган, так награды и обесцениваются. для бородатых важна показуха, вспоминаю какой был скандал на марше,на сдаче чеченцами на краповый берет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
scorpick Полчаса назад
Напомнило

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 39 комментариев
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

183300



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 примеров, когда дикие животные ведут себя как "голуби"
30 примеров, когда дикие животные ведут себя как "голуби"
10 интересных фактов о фильме "Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале"
10 интересных фактов о фильме "Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале"
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
В Браславском районе Республики Беларусь ищут родственников погибших в Великую Отечественную казахстанских солдат
В Браславском районе Республики Беларусь ищут родственников погибших в Великую...
Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть
Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что и требовалось доказать

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#люди#аварии#авто аварии#полиция#Москва#природа#милота
#Прикол#автомир#машина#интересно#ДТП#история#собака#забавно#красота#подборка
#автомобили#в мире#Юмор#факты#кино#фильм#Автовсячина#позитив#девушки#роль
Панковская карта для тех, кто идет против системы Панковская карта для тех, кто идет против системы Глава Татарстана наградил 15-летнего сына Кадырова орденом "Дуслык" Глава Татарстана наградил 15-летнего сына Кадырова орденом "Дуслык" «Герой всех мусульман»: Рамзан Кадыров вновь выложил видео со своим сыном, сжигателем Корана Журавелем и таким комментарием «Герой всех мусульман»: Рамзан Кадыров вновь выложил видео со своим сыном, сжигателем Корана... «Под покровом преподобного Серафима Саровского»: патриарх Кирилл раскрыл тайну создания отечественного ядерного оружия «Под покровом преподобного Серафима Саровского»: патриарх Кирилл раскрыл тайну создания... Адам Кадыров получил высокую должность в Чеченской республике Адам Кадыров получил высокую должность в Чеченской республике Сыну Кадырова, побившего поджигателя Корана, присвоили звание Героя Чеченской Республики Сыну Кадырова, побившего поджигателя Корана, присвоили звание Героя Чеченской Республики

На что жалуетесь?

Вернуться