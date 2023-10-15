«Герой всех мусульман»: Рамзан Кадыров вновь выложил видео со своим сыном, сжигателем Корана Журавелем и таким комментарием

Ролик наделал немало шума. Начались бурные обсуждения, которые завершились тем, что МВД провело проверку инцидента и вынесло вердикт: возбуждения уголовного дела не будет. Адаму 15 лет, а согласно закону, за подобное привлекаются люди начиная с 16-летнего возраста.

Позже Рамзан Кадыров выложил часть своей беседы с Журавелем: