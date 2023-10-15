«Герой всех мусульман»: Рамзан Кадыров вновь выложил видео со своим сыном, сжигателем Корана Журавелем и таким комментарием

Ранее сообщали, что в отношении Адама Кадырова не будет возбуждено дела, так как он не достиг возраста уголовной ответственности.
25 сентября руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил в своём тг-канале видео со своим сыном Адамом и сжигателем Корана Никитой Журавелем.
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Ролик наделал немало шума. Начались бурные обсуждения, которые завершились тем, что МВД провело проверку инцидента и вынесло вердикт: возбуждения уголовного дела не будет. Адаму 15 лет, а согласно закону, за подобное привлекаются люди начиная с 16-летнего возраста.
Позже Рамзан Кадыров выложил часть своей беседы с Журавелем:
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Ну а сегодня на канале руководителя Чечни появился смонтированный ролик с моментом сожжения Корана и инцидентом из грозненского СИЗО. Видео идёт со следующим комментарием: «Признанный къонах чеченского народа! Герой всех мусульман!»
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Как указано на сайте Академии наук Чеченской Республики:
Къонаха- это человек, твёрдо следующий принципам неписаного кодекса чести «Къонахалла». Къонаха, это самое почетное звание для истинного чеченца! Къонаха, это тот кто вобрал в себя все самые лучшие качества, которые только могут быть у мужчины. Это титул, который нельзя купить или получить по наследству. Этим высоким званием, достойнейшего из своих сынов, нарекает только народ!
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- Полиция не стала заводить уголовное дело против сына Кадырова
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А то, - закон-закон, - дебилам закон не писан, но они очень надеются, что в отношении них закон должен обязательно соблюдаться. Вот фиг им!!! Сотворил пакость, получи в морду.
"Беззащитный осуждённый" - офигевшая морда он, а не беззащитный осуждённый. Пусси райт тоже несчастные заблудшие? И им так же по морде надо было.
Повторюсь, не имеет права нарушитель священных для религии вещей, рассчитывать, что его будут все защищать и оберегать.
Решился на преступление, будь готов к ответственности. Не боишься уголовной ответственности, будешь нести ответственность, которую заслужил!
И опять повторюсь - и пусям всем вместе, и каждой по отдельности, надо было так же нахлестать!!!
В мире есть категория людей, с которыми любые разговоры бесполезны.
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты...
Однозначно, дело Журавля должно быть изъято из веденья чеченского управления и передано по месту совершения преступления. Все виновные в некомпетентном ведении дела должны понести соответствующие административные и дисциплинарные наказания.
Могу поспорить на ящик коньяка, что ничего Кадыровым(всем) не будет,помощь России Чечне продолжится, "местные особенности" останутся в силе.
PS Цитата -
"Кадыровых называют «старинной богословской семьёй». Богословом был, в частности, Абдулхамид Кадыров (1920 2008), который вместе с остальными чеченцами был депортирован в 1940-е годы в Казахстан, а позже вернулся на родину[1]. Один из трёх его сыновей, Ахмат (1951 2004), родившийся в Караганде, в 1995 году стал муфтием Чеченской республики Ичкерия при Джохаре Дудаеве, в 1999 году перешёл на сторону России, в 2000 стал временным главой администрации республики, а в 2003 был избран президентом Чечни. В 2004 году Ахмат Кадыров погиб в результате теракта. Его старший сын Зелимхан умер от болезни через несколько недель.
Второй сын, Рамзан, в 2005 году возглавил правительство Чечни, в 2007 был избран президентом. За время его правления Кадыровы и их родственники заняли многие важные посты в регионе. Так, двоюродный племянник главы Чечни Ислам Кадыров был заместителем председателя правительства, министром по земельным и имущественным отношениям, мэром Грозного; сестра, Зулай Кадырова, стала заместителем управделами, её муж, Салман Закриев первым вице-спикером парламента, муж второй сестры, Рамзан Черхигов, министром транспорта и связи, племянник, Идрис Черхигов, главой Совета безопасности республики, а потом главой Курчалоевского района[2], другой племянник, Хамзат Кадыров, министром спорта. Дочь Рамзана Кадырова, Айшат, в 2020 году заняла должность первого заместителя министра культуры[3], а в 2021 году стала министром."..
А там кто знает что будет.
Ставлю ящик коньяка, что его выберут 146% россиян,включая новые территории..
А что, не должны, по-твоему?
Кого предлагаешь?
Ну я так и понял.
Диванная революция.
Разговоры, ради разговоров
И насчет этого.
Если с тебя спросят, за твои же слова, гарантирую, что твой язык окажется гораздо глубже, чем у прочих.
В этом и суть всего вашего «героизма».
И это не попытка оскорбить, просто констатирую факт
Последней настоящей революцией было восстание Спартака.
Остальное, это проекты, спонсируемые определенным кругом лиц, для определенных целей.
Вы глаза то разуйте и прекращайте в сказки верить