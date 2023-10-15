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«Герой всех мусульман»: Рамзан Кадыров вновь выложил видео со своим сыном, сжигателем Корана Журавелем и таким комментарием

«Герой всех мусульман»: Рамзан Кадыров вновь выложил видео со своим сыном, сжигателем Корана Журавелем и таким комментарием

Автор:
15 октября 2023 18:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Адам Кадыров   Видео   коран   никита журавель   рамзан кадыров   сожжение   чеченская республика   чечня   
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Ранее сообщали, что в отношении Адама Кадырова не будет возбуждено дела, так как он не достиг возраста уголовной ответственности.

25 сентября руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил в своём тг-канале видео со своим сыном Адамом и сжигателем Корана Никитой Журавелем.

Ролик наделал немало шума. Начались бурные обсуждения, которые завершились тем, что МВД провело проверку инцидента и вынесло вердикт: возбуждения уголовного дела не будет. Адаму 15 лет, а согласно закону, за подобное привлекаются люди начиная с 16-летнего возраста.

Позже Рамзан Кадыров выложил часть своей беседы с Журавелем:

Ну а сегодня на канале руководителя Чечни появился смонтированный ролик с моментом сожжения Корана и инцидентом из грозненского СИЗО. Видео идёт со следующим комментарием: «Признанный къонах чеченского народа! Герой всех мусульман!»

Как указано на сайте Академии наук Чеченской Республики:

Къонаха- это человек, твёрдо следующий принципам неписаного кодекса чести «Къонахалла». Къонаха, это самое почетное звание для истинного чеченца! Къонаха, это тот кто вобрал в себя все самые лучшие качества, которые только могут быть у мужчины. Это титул, который нельзя купить или получить по наследству. Этим высоким званием, достойнейшего из своих сынов, нарекает только народ!


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Метки: Адам Кадыров   Видео   коран   никита журавель   рамзан кадыров   сожжение   чеченская республика   чечня   
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52  комментария
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57k
Опиум для народа Час назад
Ублюдок, назвавший Сталина предателем. Всё, что нужно знать об этом осло"бе.
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896
РАТНИК 3 минуты назад
Кадыров чёто то поплохел - голос охрип , лишний вес набрал.
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47k
Крымчанка 3 минуты назад
Премерзкие рожи.
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84
morphix.m5 7 минут назад
Русскому народу нельзя забывать чеченских войн и то что эти кьонахи делали и что говорили а они не изменились совсем!
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4k
Евгений 14 минут назад
Этому [мат] чернозадому дело нельзя заводить, хотя по малолетке мог бы и поехать на турма. Но почему не проводят проверку с сотрудниками сизо? Как этот мудила оказался наедине с этими двумя ослолюбами и почему немедленно не пресекли избиение? Все уроды, и эти бородачи и мусора тамошние
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147
vitros666 15 минут назад
Очередное подтверждение того, что законы в РФ только для русских.
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32k
БамбарбияКиргуду 16 минут назад
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5k
Alex 17 минут назад
Два ган**на.
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562
vipilshik 18 минут назад
Хрен с этим Адамом, а вот родителя не хотят ли привлечь по КоАП РФ Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних? Если папа спец-субъект и его привлечь нельзя, то маму то очень даже вполне! Господин Бастрыкин, будьте любезны быть таким же быстрым и в этом случае, как и при переводе Журавеля под юрисдикцию чеченских силовиков. Хотя, мы и так знаем что у вас слишком слабая мужская составляющая, которая всячески будет способствовать вам "не замечать" деяние несовершеннолетнего и попустительство его родителей.
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24
Фома Киняев 18 минут назад
да правильно он этому журавелю по щам надавал. Россия вам не Швеция, где любой идиот может творить то, что еиму в голову взбредёт. Сжёг священную книгу (неважно какой концессии) - получил по соплям. Следующий дебил подумает, - а может не стОит такой хайп ловить, дороже может выйти.
А то, - закон-закон, - дебилам закон не писан, но они очень надеются, что в отношении них закон должен обязательно соблюдаться. Вот фиг им!!! Сотворил пакость, получи в морду.
"Беззащитный осуждённый" - офигевшая морда он, а не беззащитный осуждённый. Пусси райт тоже несчастные заблудшие? И им так же по морде надо было.
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24
Фома Киняев 4 минуты назад
Минусуете? Минусуйте! Я не за Рамзана! Я за порядок в головах!
Повторюсь, не имеет права нарушитель священных для религии вещей, рассчитывать, что его будут все защищать и оберегать.
Решился на преступление, будь готов к ответственности. Не боишься уголовной ответственности, будешь нести ответственность, которую заслужил!
И опять повторюсь - и пусям всем вместе, и каждой по отдельности, надо было так же нахлестать!!!
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Когда нет аргументов, необразованные и недалекие люди, как правило, заменяют это матом или тупо...дракой, Причем, надо отметить, что избиение, в данном случае, происходило в помещении, где , как правило, "не сопротивляются". Так что "герой" из сынка, в данном, конкретном случае, прямо-таки "сомнительный", Ничего, подрастет, многое поймет...надеюсь
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10
MAX Полчаса назад
У меня великое чувство отвращения к чуркам
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120
babai65 Полчаса назад
Вот на хрен это делать. Розпиарят а потом жалуются что появляется такое отребье которое видит что им то же сойдет с рук любое преступление. А коренных гнобят без разбора.
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6k
Трям 58 минут назад
Рамзанка Дыров .охуел и все это понимают. Но этот ослойоб зачем-то еще нужен Путину. Ждем...
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42
Knives22 Трям 54 минуты назад
Уж слишком много ублюдков нужно Путину.
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206
X Æ A-12 Трям 16 минут назад
выборы на носу; мало ли не верные не правильно проголосуют. 3 ляма завезённых таджиков объяснят кафирам как правильно голосовать.
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2k
Smarter Час назад
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7k
Алекс Крайчек Час назад
Естественно, ни кто не ждал, что дело будет заведено против А.Кадырова. Совершенно очевидно, что дело должно быть заведено против работников СИЗО и прокуратуры, И против следователя, типа, ведущего дело.
Однозначно, дело Журавля должно быть изъято из веденья чеченского управления и передано по месту совершения преступления. Все виновные в некомпетентном ведении дела должны понести соответствующие административные и дисциплинарные наказания.
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232
iskra Алекс Крайчек 44 минуты назад
Чета реальная жизнь не совпадает с этим - "должны"..
Могу поспорить на ящик коньяка, что ничего Кадыровым(всем) не будет,помощь России Чечне продолжится, "местные особенности" останутся в силе.
PS Цитата -
"Кадыровых называют «старинной богословской семьёй». Богословом был, в частности, Абдулхамид Кадыров (1920 2008), который вместе с остальными чеченцами был депортирован в 1940-е годы в Казахстан, а позже вернулся на родину[1]. Один из трёх его сыновей, Ахмат (1951 2004), родившийся в Караганде, в 1995 году стал муфтием Чеченской республики Ичкерия при Джохаре Дудаеве, в 1999 году перешёл на сторону России, в 2000 стал временным главой администрации республики, а в 2003 был избран президентом Чечни. В 2004 году Ахмат Кадыров погиб в результате теракта. Его старший сын Зелимхан умер от болезни через несколько недель.

Второй сын, Рамзан, в 2005 году возглавил правительство Чечни, в 2007 был избран президентом. За время его правления Кадыровы и их родственники заняли многие важные посты в регионе. Так, двоюродный племянник главы Чечни Ислам Кадыров был заместителем председателя правительства, министром по земельным и имущественным отношениям, мэром Грозного; сестра, Зулай Кадырова, стала заместителем управделами, её муж, Салман Закриев первым вице-спикером парламента, муж второй сестры, Рамзан Черхигов, министром транспорта и связи, племянник, Идрис Черхигов, главой Совета безопасности республики, а потом главой Курчалоевского района[2], другой племянник, Хамзат Кадыров, министром спорта. Дочь Рамзана Кадырова, Айшат, в 2020 году заняла должность первого заместителя министра культуры[3], а в 2021 году стала министром."..

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232
iskra albedo Полчаса назад
А дальше всё по плану. Путин переизбирается на новый срок.
Ставлю ящик коньяка, что его выберут 146% россиян,включая новые территории..
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3k
kuchipachi Час назад
Поймали волну хайпа. Теперь будут её мусолить хрен знает сколько. Неужеле не надоело?
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42
Knives22 GROMOZEKA 3 минуты назад
А как по вашему происходит революция? Не та революция которые мы в последнее время видим, где за деньги меняют одно рыло у корыта на другое, а настоящая.
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42
Knives22 Час назад
Че как, чеченцы есть? Гордитесь вот этим вот своим "Къонаха"?
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42
Knives22 Трям Полчаса назад
Судя по реакции большинство славян не далеко от чеченцев ушли. И я бы не стал кидаться громкими фразами по типу "все". Люди разные, не стоит судить обо всех по частным случаям.
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