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Рамзану Кадырову и его сыновьям заблокировали страницы в соцсетях

Рамзану Кадырову и его сыновьям заблокировали страницы в соцсетях

Автор:
15 ноября 2023 18:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   Адам Кадыров   Ордена   блокировка   медаль   награды   рамзан кадыров   
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Связано ли бан с многочисленными наградами его сына Адама и широким освещением этого в интернете - неизвестно.

В последнее время в СМИ много говорят о руководители ЧР Рамзане Кадырове и его сыновьях. Например о том, что 15-летний Адам получил уже 4 ордена и медаль. Всё это обсуждалось в социальных сетях и вызывало разную реакцию. Тем временем Адам размещал у себя на странице такие посты:

Возможно, в этом что-то нашла администрация запрещённого в России Instagram*. Может были и другие причины - в любом случае, страницы сыновей Кадырова заблокировали. Под бан попали и три канала на Youtube - об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Комментариев от Рамзана Кадырова пока нет.

*Деятельность Instagram* в России признана экстремистской и запрещена

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Instagram   Адам Кадыров   Ордена   блокировка   медаль   награды   рамзан кадыров   
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19  комментариев
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1k
Darki Час назад
Я что то не понял,они пользовались истаграммом?Он же запрещён.А так новости хорошие.
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152
Виктория 7 минут назад
Хорошее решение.
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12k
Владимир 7 минут назад
Ну наконец то за чеченских "Кардашьян" взялись. Задолбали.
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2k
Александр Долматов 12 минут назад
Кадыров с сыном задолбали даже Ютуб и Инстаграм.
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49k
Элек Мек 19 минут назад
Это завистники.
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5k
Ал Ди Полчаса назад
Инстаграм с головой не дружит, извиняйся пока не поздно, дондигидон.
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499
На хер ЗАПАД! Полчаса назад
Давно пора. Пускай у себя сидят,не распространяя свою чепуху по всей России
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0
Льёфко Йа Полчаса назад
хоть где-то их заблокировали.
можно в россии их тоже блокнуть?
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378
danieldewitte 38 минут назад
Эти тиктокеры вообще хоть на что-нибудь способны?! Есть ли от этих уипанов хоть какой-то прок для государства?!
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3k
NIS 43 минуты назад
Ничего-ничего , скоро извинения на всех платформах и Мега-Премиум-Вип аккаунты с правом модерации самой платформы ! Ну и орден , куда без этого !
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57k
Опиум для народа Час назад
А х"ли они в "запрещенном" Инстаграмме делали и на Ютубе? Чемодан-вокзал-Рутуб.)))
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403
no. Час назад
айайай, а что это папкина радость в сиськаграме делал? ах, да, рыпался, как обычный гопник, только хорошо накомленный.
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11k
kaboza Час назад
а хуле у Забег Дебилова басурманский ифон...стандарты бл....
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