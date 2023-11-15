Рамзану Кадырову и его сыновьям заблокировали страницы в соцсетях

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Связано ли бан с многочисленными наградами его сына Адама и широким освещением этого в интернете - неизвестно.
Возможно, в этом что-то нашла администрация запрещённого в России Instagram*. Может были и другие причины - в любом случае, страницы сыновей Кадырова заблокировали. Под бан попали и три канала на Youtube - об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.
Комментариев от Рамзана Кадырова пока нет.
*Деятельность Instagram* в России признана экстремистской и запрещена
* Запрещены в РФ
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можно в россии их тоже блокнуть?
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Это вряд ли. Там уже столько наворовано, что и правнукам на Бентли каждому хватит.