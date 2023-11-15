Рамзану Кадырову и его сыновьям заблокировали страницы в соцсетях

В последнее время в СМИ много говорят о руководители ЧР Рамзане Кадырове и его сыновьях. Например о том, что 15-летний Адам получил уже 4 ордена и медаль. Всё это обсуждалось в социальных сетях и вызывало разную реакцию. Тем временем Адам размещал у себя на странице такие посты: