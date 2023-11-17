12-летняя девочка получила 2 млн рублей за своё изобретение

Шанья заняла первое место на конкурсе молодых инноваторов JIC, организованном Обществом науки. Она обогнала 65 тысяч других талантливых дарований. Девочка также получила 25 000 долларов, которые планирует потратить на выпуск своих детекторов на рынок, а также на помощь тем, кто пострадал от пожаров.

"Я точно вложу немного в благотворительные организации, которые помогают людям, пострадавшим от пожаров. В этом моя цель: чтобы изобретение охватило как можно больше людей, а также спасло как можно больше жизней," - говорит девочка.