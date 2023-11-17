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12-летняя девочка получила 2 млн рублей за своё изобретение

12-летняя девочка получила 2 млн рублей за своё изобретение

Автор:
17 ноября 2023 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разное   в мире   гении   дети   изобретение   изобретения   интересное   награды   новости   таланты   
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12-летняя Шанья Гилл, американка индийского происхождения, недавно получила 25 тысяч долларов (2 миллиона рублей) за своё инновационное изобретение. Девочка создала систему обнаружения пожара, которая работает быстрее, чем обычный детектор дыма.

12-летняя Шанья Гилл из США создала инновационное изобретение, которое может спасти жизни людей. Когда в результате пожара сгорел ресторан недалеко от её дома, девочка задумалась, как можно было предотвратить пожар. Эта трагедия побудила Шанью разработать систему обнаружения пожара. В итоге, изобретение девочки принесло ей первое место в национальном научном конкурсе. Оказалось, её система работает эффективнее, чем стандартные датчики дыма.

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При создании системы Шанья использовала два ключевых компонента: тепловизионную камеру и компьютер Raspberry Pi. Она закодировала компьютер с помощью Python и сделала так, чтобы тепловизионная камера передавала изображения на Raspberry Pi для анализа. Устройство обнаруживает пожар, и передаёт сведения на мобильный телефон хозяина дома. После проведения испытаний ее изобретение показало 97%-ную точность обнаружения источников тепла.

Шанья заняла первое место на конкурсе молодых инноваторов JIC, организованном Обществом науки. Она обогнала 65 тысяч других талантливых дарований. Девочка также получила 25 000 долларов, которые планирует потратить на выпуск своих детекторов на рынок, а также на помощь тем, кто пострадал от пожаров.


"Я точно вложу немного в благотворительные организации, которые помогают людям, пострадавшим от пожаров. В этом моя цель: чтобы изобретение охватило как можно больше людей, а также спасло как можно больше жизней," - говорит девочка.

Другие изобретения, которые получили награды: приложение для смартфонов для выявления рака, разработанное Кешви Сехдой; устройство, которое генерирует электричество из двух отдельных объектов, созданное Адьянтом Бхавсаром; и экологически чистая ткань для многоразовых прокладок, созданная Элизабет Олвера.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   в мире   гении   дети   изобретение   изобретения   интересное   награды   новости   таланты   
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19  комментариев
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12k
Copycat Час назад
не ну конечно круто, однако это сильно дороже чем обычный датчик дыма, это не изобретение, а скорей конкурс детской самодеятельности какой то

по тому что я сейчас возьму какой нибудь набор ардуино и тоже что нибудь "изобрету" например светильник который сам включается когда уровень освещенности падает в помещении

а вот вам ещё изобретение которое ещё лучше обнаруживает пожар: берем пожарника и садим его у себя дома - он не только обнаружит пожар и позвонит вам, но ещё и его потушит - на 99% эффективней чем датчик дыма)
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23k
sanchesS80 19 минут назад
Статья больше напоминает рекламу Raspberry Pi. Аж пару раз упомянули.
Можно подумать на другом железе это работать не будет.
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11k
Сергей Попов 21 минуту назад
Любой аварийный датчик должен быть максимально простым, эффективным и долговечным. Причем, за время своей эксплуатации не должны падать его характеристики обнаружения. Миникомпьютер с камерой никак простым назвать нельзя. Что-то мне подсказывает, что матрица на камере тоже сильно не вечная. Ну и звонок на телефон - это самое худшее средство сигнализации, так как может отсутствовать связь по разным причинам. Ну и по цене датчик задымления будет существенно дешевле.

А так можно вообще воткнуть в каждое помещение круговую камеру с тепловизором и передавать данные на компьютер, который в свою очередь в случае обнаружения возгорания будет совершать звонки и передачу сообщений сразу по нескольким каналам, включая Старлинк. И что-то мне подсказывает, что несколько обычных датчиков задымления и три охранника, ходящие в смены обойдутся дешевле, да и охранники смогут попутно выполнять еще разные функции, включая первичную борьбу с пожаром до приезда пожарных. Без СМС и регистрации.
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3k
poбт Полчаса назад
все это х*уйня
меня больше все "впечатлило"
"приложение для смартфонов для выявления рака"
хотелось бы узнать физику процесса

и
"экологически чистая ткань для многоразовых прокладок"
это даже круче чем пакеты стирать
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6k
мемфрид Час назад
Короче, всеу призовые места у индусов)
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65k
doker Час назад
Не 2 000 000 рублей, а 2 200 000 рублей по оф. курсу.
Или 200 000 не деньги? Это пенсия человека за год.
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24
Igor Час назад
И как информация на мобильнике хозяина дома ускорит тушение пожара?
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24
Igor Час назад
закодировала компьютер с помощью Python и сделала так, чтобы тепловизионная камера передавала изображения на Raspberry Pi для анализа. Устройство обнаруживает пожар, и передаёт сведения на мобильный телефон хозяина дома.
===========
И как информация на мобильнике хозяина дома ускорит тушение пожара?
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3k
DVPET Час назад
Как к этим индусам затесалась какая-то Элизабет Олвера?
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719
solosolovov Час назад
Это уже придуманно как 1000 лет назад. Камера с функцией детектора дыма и огня. Экологически чистая ткань для прокладок, да я вас умоляю, ещё в войну наши женщины рвали парашют и стирали и гладила и все норм было.
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