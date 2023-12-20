Зачем нужно шпионское зеркало

Кто же такой Гезелл, в честь которого назвали это зеркало?

Арнолд Луисиус Гезелл - американский психолог, занимавшийся изучением особенностей психического развития детей от раннего возраста до подросткового. Его исследование, вместе с другими психологами, стало началом классического американского направления в развитии детской психологии.