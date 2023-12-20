Зачем нужно шпионское зеркало

Наверняка, в фильмах про полицию вы видели, как подозреваемого оставляют в комнате одного и наблюдают за его поведением через огромное стекло. Человек, оставшийся наедине с собой, не видит полицейских и даже подходит к зеркалу, висящему в комнате, чтобы посмотреть в него. Это называется зеркало Гезелла и придумано оно было изначально не для правоохранительных органов.
Кто же такой Гезелл, в честь которого назвали это зеркало?
Арнолд Луисиус Гезелл - американский психолог, занимавшийся изучением особенностей психического развития детей от раннего возраста до подросткового. Его исследование, вместе с другими психологами, стало началом классического американского направления в развитии детской психологии.
В 1911 году Гезелл открыл Йельскую клинику нормального детства, где он занимался изучением психики детей с самого рождения. Он вывел что-то вроде графика: за первые три года своей жизни ребёнок проживает большую часть психического развития, так как именно в этот период тем развития максимально высокий. Периодизация Гезелла гласит: от рождения до года, затем от года до трёх лет и от трёх до восемнадцати. Первый период, как известно, самый быстрый по темпу психического развития, второй - уже средний, а третий - самый низкий.
Для того чтобы наблюдать за детьми, Гезелл активно использовал купол в виде зеркала, которое с одной стороны было действительно зеркалом, а с другой стеклом, за которым было не видно и не слышно психологов. Конечно же, изобретение такого зеркала не принадлежит психологу, однако именно благодаря ему оно стало популярным и стало использоваться не только в медицине.
Раньше, в старинные времена делали зеркала так: покрывали стекло слоем серебра (фан-факт - именно по этой причине вампиры не могут отражаться в зеркале, потому что серебро для них смертельно опасно).
Но потом, на смену этому способу пришёл новый, подешевле. Вместо серебра стали использовать алюминий и непрофессиональный взгляд не сможет отличить какой именно материал использовали при создании зеркала.
А если на зеркальную поверхность нанести тончайший титановый слой, то вот тут-то и получится зеркало Гезелла. С одной стороны оно затемнённое, но прозрачное, а с другой - блестящее.
Где его используют сегодня:
- для наблюдения за подследственными в полицейских учреждениях;
- наружное оформление разных архитектурных комплексов;
- для межкомнатных дверей, раздвижных ширм, жалюзи и прочее, относящееся к внутреннему дизайну разных помещений;
- производство очков, которые с одной стороны затемнены, а с другой - прозрачные;
- тонировка автомобильных окон;]]
- ограждения в аэропортах, вокзалах и прочих аналогичных местах;
- в качестве перегородок в кафе или же остальных местах общественного пользования.
По поводу последнего пункта становится даже слегка тревожно, не используют ли такие зеркала в общественных уборных..?
Источник:
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