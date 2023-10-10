В Южной Корее создали инвалидное кресло-трансформер

Кресло было разработано группой ученых из Корейского института машиностроения и материалов (KIMM) во главе с доктором Чан-хун Парком. Роботизированная коляска состоит из центральной платформы с «гусеничным» модулем внизу и стоячим модулем наверху.

Модуль для подъема по лестнице с резиновыми гусеницами остается втянутым внутрь кресла, когда в этом нет необходимости и опускается на землю, когда пользователю нужно подняться или спуститься по лестнице. Затем он регулирует свой угол относительно основной инвалидной коляски таким образом, чтобы кресло оставалось горизонтально ровным.