В Южной Корее создали инвалидное кресло-трансформер

На нём можно передвигаться сидя, стоя и лежа, а также проезжать лестницы без посторонней помощи.
Большинство инвалидных колясок с электроприводом имеют, по крайней мере, два недостатка: они не могут подниматься по лестнице и пользователь постоянно находится в сидячем положении. Но новая роботизированная инвалидная коляска устраняет оба недостатка.
Кресло было разработано группой ученых из Корейского института машиностроения и материалов (KIMM) во главе с доктором Чан-хун Парком. Роботизированная коляска состоит из центральной платформы с «гусеничным» модулем внизу и стоячим модулем наверху.
Модуль для подъема по лестнице с резиновыми гусеницами остается втянутым внутрь кресла, когда в этом нет необходимости и опускается на землю, когда пользователю нужно подняться или спуститься по лестнице. Затем он регулирует свой угол относительно основной инвалидной коляски таким образом, чтобы кресло оставалось горизонтально ровным.
Тем не менее, одно из заявленных преимуществ этой конкретной конструкции заключается в том, что она использует четыре набора направляющих - два спереди и два сзади - для захвата как краев отдельных лестниц, так и платформ этих лестниц. Утверждается, что такое расположение удерживает кресло от скольжения, что было проблемой для некоторых других моделей.
В стоячем модуле используется конструкция в форме параллелограмма с электроприводом, чтобы перемещать пользователя в стоячее, полулежачее, наклоненное вперед или назад положение по мере необходимости. Эта функция предназначена не только для того, чтобы облегчить жизнь пользователю, но и для того, чтобы снизить вероятность пролежней или плохого кровообращения, вызванных слишком длительным пребыванием в одном положении.
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