Подмены в роддоме: страшные истории мам

В роддоме женщина находится в очень уязвимом положении: она полностью зависит от персонала больницы. Ей страшно, больно, она чувствует себя беззащитной. Но именно здесь, где, казалось бы, врачи повсюду, случается один из самых страшных кошмаров любой мамы.
Младенцы, в общих чертах, все одинаковы, особенно когда унифицированы больничными пелёнками и находятся не в одной палате с мамой. Часто женщины повязывают своим новорожденным ленточки на руки, или ещё каким-то образом стараются выделить своего ребёнка, чтобы врачи не перепутали, когда приносят их к маме покормить.
Но детей всё равно могут подменить - умышленно, или же случайно. И выясниться это может лишь через много лет.
В один день в Южной Африке родили две женщины. Их было в тот момент всего двое на всю больницу и тут, казалось бы, перепутать невозможно. Но именно это произошло с Мэгс Паркер и Сэнди Докинз.
Через 18 месяцев, в результате проведённого ДНК-теста, выяснилась ошибка.
Обе мамы к тому времени уже привязались к своим сыновьям, наладили грудное вскармливание. Мэгс назвала своего ребёнка Гэвин, а Сэнди - Робин. Мамам непросто далось это решение, но они оставили всё как есть и мальчишкам было разрешено дружить между собой. Они росли и по достижении ими 15 лет Мэгс уговорила своего биологического сына Робина перебраться к ней с Гэвином, с которым он всегда общался как с братом.
Мэгс сказала, что "получила лучшее из обоих миров", а вот Сэнди призналась, что её сердце разбито.
Через 40 лет
В Пермском крае у женщин Юлии Савельевой и Риммы Швецовой практически синхронно родились две девочки.
Юля назвала свою дочку Таней, а Римма - Вероникой. Последняя выросла светленькой, с голубыми глазами и муж Риммы частенько, полушуткой, говорил жене, что дочка-то на него совсем не похожа. Да и сама женщина стала задумываться о возможной подмене - Вероника даже и близко не была на неё похожа, причём как характером, так и внешностью. Женщина не выдержала и пришла к Юле со словами, что растит её дочь. ДНК в то время не проводили и прямых доказательств у Риммы не было. Скандалы на эту тему в её семье учащались и в итоге пара развелась. Успев до этого родить ещё двоих детей.
А Юля, кстати, ни разу не ставила под сомнение, что Таня её родная дочь.
Правду узнали не так уж и давно. У Татьяны к тому времени уже была своя семья, а Римма, дождавшись когда Вероника подрастёт, сказала ей, что она ей не родная. Провели ДНК-экспертизу, которая подтвердила слова Риммы.
Татьяна говорила, что когда всё вскрылось, она плакала несколько дней подряд и только дети помогали ей справиться с этой ужасной новостью.
Римма и Юлия подали в суд на Министерство здравоохранения Пермского края, а заодно и на правительство этого же края и на Поживинскую участковую больницу. Им выплатили по миллиону рублей компенсации.
"Двое: я и моя тень" в реальной жизни
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У состоятельной семейной пары из Японии сын рос практически в нищете, из-за того, что его спутали с другим в роддоме.
История произошла довольно давно: 60 лет назад. Мужчина, который решил не называть себя, рассказал, что когда ему было 2 года, его "отец" умер и он жил на нищенское пособие, вместе с "мамой", воспитывавшей ещё троих детей.
Когда японец подрос, то устроился работать на фабрику и параллельно учился в вечерней школе. Позже он устроился работать в такси. Жениться он так и не смог и всю жизнь помогал троим своим "братьям".
Второй же ребёнок, родившийся в той же больнице, только на 13 минут позже, вырос в беззаветной "родительской" любви, окружённый заботой, получил хорошее образование. Со временем он стал руководителем крупной японской компании, основанной его "родителями". Но со временем он заметил, что вообще не похож на своих старших братьев и решил сделать тест ДНК.
Суд постановил выплату реальному сыну богатых родителей: 374 тысячи долларов. Его биологические родители к тому моменту умерли и технически именно он, как старший сын семьи, должен занять место главы компании.
В 19 лет Юлия Беляева (Копейск) оказалась в роддоме. Там она познакомилась с Леной, у которой был такой же срок беременности. Девушки даже рожать начали примерно в одно время, только дочь Юли появилась на свет на 15 минут позже.
Обе молодые мамы, измотанные схватками и родами, практически сразу уснули, а девочек унесли врачи. Юля назвала свою дочь Ирой и когда она подросла, то мама заметила, что у неё уж очень тёмные волосы. Поначалу она думала, что таким образом проявилась наследственность с мужниной стороны. Алексей, отец семейства, довольно скоро оказался в тюрьме и когда Юля пришла к нему на очередное свидание, внезапно заявил, что не верит, что Ирочка его дочь.
В 2007 году пара развелась и Алексей наотрез отказывался выплачивать алименты на чужого, по его словам, ребёнка. Юля, будучи на 100% уверенной, что ребёнок от него, легко согласилась на тест ДНК, после которого выяснилось, что Ира - не биологическая дочь Юли.
Вторую девочку, названную Аней, удалось разыскать. Она жила в нескольких километрах от Юли, вместе со своим отцом Наиматом. Мужчина был родом из Таджикистана и женился на Лене, когда ей было 16. Позже пара развелась, как это часто бывает с ранними браками и Аня осталась жить с отцом. Наимат никогда не подозревал, что Аня - не его дочь и был уверен, что Лена ему никогда не изменяла.
Обе девочки, разумеется, были шокированы, узнав, что их подменили в роддоме, но из своих "приёмных" семей уходить отказались. Они общаются, но так как Аня воспитывается в строгих обычаях, им не всегда удаётся найти общий язык.
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