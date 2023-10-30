Подмены в роддоме: страшные истории мам

В 19 лет Юлия Беляева (Копейск) оказалась в роддоме. Там она познакомилась с Леной, у которой был такой же срок беременности. Девушки даже рожать начали примерно в одно время, только дочь Юли появилась на свет на 15 минут позже.

Обе молодые мамы, измотанные схватками и родами, практически сразу уснули, а девочек унесли врачи. Юля назвала свою дочь Ирой и когда она подросла, то мама заметила, что у неё уж очень тёмные волосы. Поначалу она думала, что таким образом проявилась наследственность с мужниной стороны. Алексей, отец семейства, довольно скоро оказался в тюрьме и когда Юля пришла к нему на очередное свидание, внезапно заявил, что не верит, что Ирочка его дочь.

В 2007 году пара развелась и Алексей наотрез отказывался выплачивать алименты на чужого, по его словам, ребёнка. Юля, будучи на 100% уверенной, что ребёнок от него, легко согласилась на тест ДНК, после которого выяснилось, что Ира - не биологическая дочь Юли.

Вторую девочку, названную Аней, удалось разыскать. Она жила в нескольких километрах от Юли, вместе со своим отцом Наиматом. Мужчина был родом из Таджикистана и женился на Лене, когда ей было 16. Позже пара развелась, как это часто бывает с ранними браками и Аня осталась жить с отцом. Наимат никогда не подозревал, что Аня - не его дочь и был уверен, что Лена ему никогда не изменяла.

Обе девочки, разумеется, были шокированы, узнав, что их подменили в роддоме, но из своих "приёмных" семей уходить отказались. Они общаются, но так как Аня воспитывается в строгих обычаях, им не всегда удаётся найти общий язык.