Старейшую Библию продали на аукционе за 3 миллиарда рублей

Рукопись представляет собой важную часть еврейской и мировой истории. Некоторые тексты из неё датируются первым веком нашей эры. Кроме того, Алеппский кодекс, который упоминается в Кодексе Сассуна, был создан около 930 года. Некоторые фрагменты страниц Библии отсутствовали, но в них были вшиты новые части, а текст - тщательно переписан. Одна интересная черта этой рукописи - пометки масоретов на полях (masora parva - малая масора) и под текстом (masora magna - большая масора), которые предназначались для сохранения подлинного текста при переписывании. Они фиксировали ка­но­ни­зи­ро­ван­ный еврейский текст Биб­лии (Та­нах) и пра­ви­ла его оформ­ле­ния.