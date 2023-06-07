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Старейшую Библию продали на аукционе за 3 миллиарда рублей

Старейшую Библию продали на аукционе за 3 миллиарда рублей

Автор:
07 июня 2023 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разное   аукцион   аукционы   библия   в мире   древнее   интересное   история   новости   религия   
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Библия — собрание текстов и писаний, которые считаются священными во многих религиях. Недавно на аукционе продали одну из старейших Библий в мире, "Кодекс Сассуна" на иврите. Эта особенная рукописная Библия на 396 страницах датируется 10-м веком. Именно поэтому она представляет большую ценность, и продали её за целых 38 тысяч долларов, или 3 млрд рублей.

Кодекс Сассуна - уникальный священный текст. Он содержит все 24 книги еврейской Библии, дошедшие до наших дней, включая пять книг Моисея. Многие еврейские, христианские и мусульманские священные тексты либо заимствованы из этой древней Библии, либо написаны под её влиянием. Кодекс Сассуна назван в честь Дэвида Соломона Сассуна, коллекционера еврейских рукописей, который приобрёл книгу в 1929 году. Пергаментный том в кожаном переплете имеет 792 страницы и весит почти 12 килограммов.

Рукопись представляет собой важную часть еврейской и мировой истории. Некоторые тексты из неё датируются первым веком нашей эры. Кроме того, Алеппский кодекс, который упоминается в Кодексе Сассуна, был создан около 930 года. Некоторые фрагменты страниц Библии отсутствовали, но в них были вшиты новые части, а текст - тщательно переписан. Одна интересная черта этой рукописи - пометки масоретов на полях (masora parva - малая масора) и под текстом (masora magna - большая масора), которые предназначались для сохранения подлинного текста при переписывании. Они фиксировали ка­но­ни­зи­ро­ван­ный еврейский текст Биб­лии (Та­нах) и пра­ви­ла его оформ­ле­ния.

"Кодекс Сассуна раскрывает монументальную трансформацию в истории еврейской Библии. Благодаря священным текстам мы видим и воспринимаем историю Божественного слова на протяжении тысячелетий. Эта рукопись является свидетельством того, как еврейская Библия веками влияла на столпы цивилизации - искусство, культуру, право, политику," - сказал Шарон Либерман Минц, старший специалист аукционного дома Sotheby's.

У книги было несколько владельцев, но в итоге она попала в синагогу Макисина на территории нынешней Сирии. В 13-14-м веке синагога была разрушена, но Библия сохранилась - с запиской, в которой было указано передать её в руки Саламы ибн Аби аль-Фахра. После восстановления синагоги его попросили вернуть книгу - а затем она передавалась из поколения в поколение.

Библия поступила на аукцион Sotheby's в мае 2023 года. Её выставил на продажу швейцарский финансист и коллекционер Жаки Сафра, который купил ее в 1989 году. Новым владельцем Библии стал Альфред Мозес, бывший посол США. Книга ушла с молотка за 38 тысяч долларов (3 млрд рублей), и тут же стала одной из самых дорогостоящих рукописей за всю историю. Мозес уже передал рукопись в дар Музею еврейского народа в Тель-Авиве.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   аукцион   аукционы   библия   в мире   древнее   интересное   история   новости   религия   
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16  комментариев
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33k
Dobry vojak Svejk 40 минут назад
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−9
Нежмисто Живисто 5 минут назад
Я тоже с нулями ошибся. 3 800 000 баксов и то 3 миллиарда не выходит
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12k
Rus77 7 минут назад
Самой дорогой книгой в мире считается Лестерский кодекс, написанный Леонардо да Винчи. Обладателем самой дорогой в мире книги стал самый богатый человек Америки Билл Гейтс. Кодекс был продан за 30.8 млн. долларов в 1994 году. Это на сегодня 2 437 500 000! Даже он не дотянул))
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−3
−9
Нежмисто Живисто 16 минут назад
За такой фолиант 38 тысяч американских бумажек наверно маловато будет. Наверное всё же 380 000? Тогда и 3 ярда примерно получится
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779
Lexx Luscus 18 минут назад
Калькулятор купи, лапоть!
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2k
Alex 21 минуту назад
Херасе доллар подскочил ))) Или у автора с математикой проблемы?
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1k
Koshak 23 минуты назад
Какой сейчас год? В чем дело? Если считать по курсу, указанному в статье, то за 1 доллар дают почти 79 000 рублей.
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6k
sumrаknn 23 минуты назад
за 3 млн руб и я бы купил не думая
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1k
sergey5791 Полчаса назад
что с курсом !?
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33k
Fat Lynx Полчаса назад
"за 38 тысяч долларов (3 млрд рублей)..." говна что ли въе*ал?
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29k
Юрий 38 минут назад
"Книга ушла с молотка за 38 тысяч долларов (3 млрд рублей)"

Аффтар, ты бы нолики для начала пересчитал что ли....
38000 * 85 = 3 230 000. Три МИЛЛИОНА, это в тыщу раз меньше 3 миллиардов.

Вот и рождаются нездоровые сенсации.
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3k
DVPET 43 минуты назад
Тут уже потыкали автору в ошибку на три порядка? А да, потыкали
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7k
Echo 43 минуты назад
Ого как бакс подорожал
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3k
Yus 45 минут назад
Автор даже калькулятором не умеет пользоваться? Скажу по секрету, если 38000 умножить на 82, получится чуть более 3 миллионов.
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29k
Ваня 51 минуту назад
сколько, сколько?..
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