Старейшую Библию продали на аукционе за 3 миллиарда рублей

Библия — собрание текстов и писаний, которые считаются священными во многих религиях. Недавно на аукционе продали одну из старейших Библий в мире, "Кодекс Сассуна" на иврите. Эта особенная рукописная Библия на 396 страницах датируется 10-м веком. Именно поэтому она представляет большую ценность, и продали её за целых 38 тысяч долларов, или 3 млрд рублей.
Кодекс Сассуна - уникальный священный текст. Он содержит все 24 книги еврейской Библии, дошедшие до наших дней, включая пять книг Моисея. Многие еврейские, христианские и мусульманские священные тексты либо заимствованы из этой древней Библии, либо написаны под её влиянием. Кодекс Сассуна назван в честь Дэвида Соломона Сассуна, коллекционера еврейских рукописей, который приобрёл книгу в 1929 году. Пергаментный том в кожаном переплете имеет 792 страницы и весит почти 12 килограммов.
Рукопись представляет собой важную часть еврейской и мировой истории. Некоторые тексты из неё датируются первым веком нашей эры. Кроме того, Алеппский кодекс, который упоминается в Кодексе Сассуна, был создан около 930 года. Некоторые фрагменты страниц Библии отсутствовали, но в них были вшиты новые части, а текст - тщательно переписан. Одна интересная черта этой рукописи - пометки масоретов на полях (masora parva - малая масора) и под текстом (masora magna - большая масора), которые предназначались для сохранения подлинного текста при переписывании. Они фиксировали канонизированный еврейский текст Библии (Танах) и правила его оформления.
"Кодекс Сассуна раскрывает монументальную трансформацию в истории еврейской Библии. Благодаря священным текстам мы видим и воспринимаем историю Божественного слова на протяжении тысячелетий. Эта рукопись является свидетельством того, как еврейская Библия веками влияла на столпы цивилизации - искусство, культуру, право, политику," - сказал Шарон Либерман Минц, старший специалист аукционного дома Sotheby's.
У книги было несколько владельцев, но в итоге она попала в синагогу Макисина на территории нынешней Сирии. В 13-14-м веке синагога была разрушена, но Библия сохранилась - с запиской, в которой было указано передать её в руки Саламы ибн Аби аль-Фахра. После восстановления синагоги его попросили вернуть книгу - а затем она передавалась из поколения в поколение.
Библия поступила на аукцион Sotheby's в мае 2023 года. Её выставил на продажу швейцарский финансист и коллекционер Жаки Сафра, который купил ее в 1989 году. Новым владельцем Библии стал Альфред Мозес, бывший посол США. Книга ушла с молотка за 38 тысяч долларов (3 млрд рублей), и тут же стала одной из самых дорогостоящих рукописей за всю историю. Мозес уже передал рукопись в дар Музею еврейского народа в Тель-Авиве.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Аффтар, ты бы нолики для начала пересчитал что ли....
38000 * 85 = 3 230 000. Три МИЛЛИОНА, это в тыщу раз меньше 3 миллиардов.
Вот и рождаются нездоровые сенсации.