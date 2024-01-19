Стартап создал первое беспилотное аэротакси

Полёт на пассажирском беспилотном самолете пока что кажется чем-то невозможным, но вполне может стать будущим авиаперевозок. Аэротакси Wisk Aero — полностью электрическое беспилотное воздушное такси с вертикальными взлётом и посадкой.
Компания Wisk Aero, созданная Boeing, представила первое в мире беспилотное аэротакси. Их первая модель, Wisk Air Taxi Gen 6, через несколько лет появится на рынке. Сначала компания планирует получить разрешение Федерального управления гражданской авиации (FAA), а затем вывести самолёт на рынок для перевозки пассажиров. Также компания будет предоставлять услуги воздушного такси в густонаселенных городах. Уникальная черта такого самолёта - система вертикального взлёта и посадки (eVTOL), которая как раз подходит для перелётов в городской среде.
Ники Кельвин, главный редактор издания The Points Guy, отправился за кулисы штаб-квартиры Wisk Aero в Маунтин-Вью, США, чтобы узнать больше о революционном самолёте. Он сделал целый видео-отчёт, где показал новую модель внутри и снаружи. На вопрос о том, насколько безопасны такие самолёты, генеральный директор Wisk Aero ответил, что инженерам приходится придерживаться строгих протоколов безопасности:
"Эти самолёты предназначены для эксплуатации вблизи мест проживания людей. Мы проектируем самолёты с учетом целевого уровня безопасности, который очень похож на тот, что вы видите в больших коммерческих самолётах," - говорит Брайан Ютко, директор Wisk Aero.
С 2010 года компания разработала ряд прототипов аэротакси и провела более 1750 испытательных полётов. Хотя внутри нет пилота, не всё построено на одной автоматике: у Wisk Aero есть центр для наземного персонала, обслуживающего самолёты. Оттуда диспетчеры следят за полётом и контролируют аэротакси. Один диспетчер при этом может управлять сразу несколькими летательными аппаратами.
По словам дизайнеров, которые проектировали интерьер аэротакси, они старались создать обстановку, которая будет "успокаивать" пассажира в отсутствие бортового экипажа и пилота. Во внимание брали и формы кресел, и цвета, материалы и отделку. Внутри самолёта есть видеоинтерфейс. Нажав кнопку "Помощь", пассажиры видят информацию о том, где они сейчас находятся и куда направляются.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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