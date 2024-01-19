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Стартап создал первое беспилотное аэротакси

Стартап создал первое беспилотное аэротакси

Автор:
19 января 2024 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разное   беспилотные летательные аппараты   будущее   в мире   новое   новости   полеты   самолет   самолеты   технологии   
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Полёт на пассажирском беспилотном самолете пока что кажется чем-то невозможным, но вполне может стать будущим авиаперевозок. Аэротакси Wisk Aero — полностью электрическое беспилотное воздушное такси с вертикальными взлётом и посадкой.

Компания Wisk Aero, созданная Boeing, представила первое в мире беспилотное аэротакси. Их первая модель, Wisk Air Taxi Gen 6, через несколько лет появится на рынке. Сначала компания планирует получить разрешение Федерального управления гражданской авиации (FAA), а затем вывести самолёт на рынок для перевозки пассажиров. Также компания будет предоставлять услуги воздушного такси в густонаселенных городах. Уникальная черта такого самолёта - система вертикального взлёта и посадки (eVTOL), которая как раз подходит для перелётов в городской среде.


Ники Кельвин, главный редактор издания The Points Guy, отправился за кулисы штаб-квартиры Wisk Aero в Маунтин-Вью, США, чтобы узнать больше о революционном самолёте. Он сделал целый видео-отчёт, где показал новую модель внутри и снаружи. На вопрос о том, насколько безопасны такие самолёты, генеральный директор Wisk Aero ответил, что инженерам приходится придерживаться строгих протоколов безопасности:


"Эти самолёты предназначены для эксплуатации вблизи мест проживания людей. Мы проектируем самолёты с учетом целевого уровня безопасности, который очень похож на тот, что вы видите в больших коммерческих самолётах," - говорит Брайан Ютко, директор Wisk Aero.

С 2010 года компания разработала ряд прототипов аэротакси и провела более 1750 испытательных полётов. Хотя внутри нет пилота, не всё построено на одной автоматике: у Wisk Aero есть центр для наземного персонала, обслуживающего самолёты. Оттуда диспетчеры следят за полётом и контролируют аэротакси. Один диспетчер при этом может управлять сразу несколькими летательными аппаратами.

По словам дизайнеров, которые проектировали интерьер аэротакси, они старались создать обстановку, которая будет "успокаивать" пассажира в отсутствие бортового экипажа и пилота. Во внимание брали и формы кресел, и цвета, материалы и отделку. Внутри самолёта есть видеоинтерфейс. Нажав кнопку "Помощь", пассажиры видят информацию о том, где они сейчас находятся и куда направляются.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   беспилотные летательные аппараты   будущее   в мире   новое   новости   полеты   самолет   самолеты   технологии   
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4  комментария
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
смельчаки уже появились...стать камикадзей)
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774
MidMaster Полчаса назад
Сейчас ценник наземного такси, почти как аэро
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5k
ПЕТР Час назад
125 изобретение одного и того же
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53k
Прораб 2 часа назад
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