Стартап создал первое беспилотное аэротакси

Компания Wisk Aero, созданная Boeing, представила первое в мире беспилотное аэротакси. Их первая модель, Wisk Air Taxi Gen 6, через несколько лет появится на рынке. Сначала компания планирует получить разрешение Федерального управления гражданской авиации (FAA), а затем вывести самолёт на рынок для перевозки пассажиров. Также компания будет предоставлять услуги воздушного такси в густонаселенных городах. Уникальная черта такого самолёта - система вертикального взлёта и посадки (eVTOL), которая как раз подходит для перелётов в городской среде.