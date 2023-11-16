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Рыбак поймал омара с мужскими и женскими половыми органами

Рыбак поймал омара с мужскими и женскими половыми органами

Автор:
16 ноября 2023 10:07
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   Рыбак   в мире   животные   омар   природа   рыбалка   улов   
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Ловец омаров показал необычное ракообразное с мужскими и женскими репродуктивными органами и редким окрасом. Рыбак оставил наполовину бордового и наполовину голубого омара себе, чтобы посмотреть, способно ли животное размножаться.

Как правило, подобные омары – гермафродиты. Оказалось, что у омара, пойманного Джейкобом, есть как мужские, так и женские репродуктивные органы. Классический зелёно-бордовый и редкий голубой окрасы делят животное ровно пополам.


Уникальный омар, Никогда не видел такого и не слышал о таком.


Рыбак решил оставить омара себе, построив для животного удобный вольер с водорослями, и посмотреть, сможет ли ракообразное размножаться.


У некоторых видов ракообразных гермафродитизм проявляется в способности менять пол.

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Метки: Видео   Рыбак   в мире   животные   омар   природа   рыбалка   улов   
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9  комментариев
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5k
Lexx 2 часа назад
Решил посмотреть как этот рак сам себя трахнет? Ну и интересы у него.
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Борис Карабанов Час назад
И туда пробрались... Хватит их пиарить! Хватит пропагандировать!
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28k
Lehoia Час назад
А вот даже инетерсно. Ловить разрешается только самцов. Как в этом случае работает правило?
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Snezhinka

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