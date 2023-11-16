Рыбак поймал омара с мужскими и женскими половыми органами

Ловец омаров показал необычное ракообразное с мужскими и женскими репродуктивными органами и редким окрасом. Рыбак оставил наполовину бордового и наполовину голубого омара себе, чтобы посмотреть, способно ли животное размножаться.
Как правило, подобные омары – гермафродиты. Оказалось, что у омара, пойманного Джейкобом, есть как мужские, так и женские репродуктивные органы. Классический зелёно-бордовый и редкий голубой окрасы делят животное ровно пополам.
Уникальный омар, Никогда не видел такого и не слышал о таком.
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Рыбак решил оставить омара себе, построив для животного удобный вольер с водорослями, и посмотреть, сможет ли ракообразное размножаться.
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У некоторых видов ракообразных гермафродитизм проявляется в способности менять пол.
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