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Рыбак "избил" аллигатора удочкой и веслом

Рыбак "избил" аллигатора удочкой и веслом

Автор:
19 июля 2023 08:16
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Видео   аллигатор   животные   рыбак   рыбалка   
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В Бразилии мужчина несколько раз ударил аллигатора, который решил завладеть его уловом.

Автор видео встретил крокодила на реке Каракол, когда катался на каяках и рыбачил с приятелем. Ему удалось поймать рыбу, однако, когда он попытался снять ее с лески, у самой лодки появился аллигатор. «Он хотел украсть рыбу, которую я только что поймал, и застиг меня врасплох», — написал в комментарии к ролику автор.

На записи видно, что мужчина вздрогнул при появлении рептилии и сначала ударил ее удочкой, а потом начал бить по воде веслом. Аллигатор скрылся под водой, но вскоре снова всплыл на некотором отдалении. Тогда бразилец хлопнул аллигатора веслом по морде. После этого тот наконец скрылся.

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Метки: Бразилия   Видео   аллигатор   животные   рыбак   рыбалка   
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2  комментария
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1k
SmartCat101 49 минут назад
дав Бразилии так : или ты обедаешь или тобой обедают!

болел за крокодила
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Остап_Бендер_Задунайский 21 минуту назад
Та за шо???

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Alex Chebrikov

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