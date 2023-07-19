Рыбак "избил" аллигатора удочкой и веслом

Автор видео встретил крокодила на реке Каракол, когда катался на каяках и рыбачил с приятелем. Ему удалось поймать рыбу, однако, когда он попытался снять ее с лески, у самой лодки появился аллигатор. «Он хотел украсть рыбу, которую я только что поймал, и застиг меня врасплох», — написал в комментарии к ролику автор.