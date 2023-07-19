Рыбак "избил" аллигатора удочкой и веслом

В Бразилии мужчина несколько раз ударил аллигатора, который решил завладеть его уловом.
Автор видео встретил крокодила на реке Каракол, когда катался на каяках и рыбачил с приятелем. Ему удалось поймать рыбу, однако, когда он попытался снять ее с лески, у самой лодки появился аллигатор. «Он хотел украсть рыбу, которую я только что поймал, и застиг меня врасплох», — написал в комментарии к ролику автор.
На записи видно, что мужчина вздрогнул при появлении рептилии и сначала ударил ее удочкой, а потом начал бить по воде веслом. Аллигатор скрылся под водой, но вскоре снова всплыл на некотором отдалении. Тогда бразилец хлопнул аллигатора веслом по морде. После этого тот наконец скрылся.
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болел за крокодила