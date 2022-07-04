15-летний рыбак вытащил из воды редкую рыбу-альбиноса

1205
4
15-летний американец удивил опытных рыбаков своим уловом. Парень отправился на рыбалку с небольшой командой и наставником, и неожиданно вытащил из воды сома-альбиноса.
15-летний житель штата Теннесси, США, поймал редкую рыбу. Юный Эдвард Тарумянц отправился на рыбалку вместе с небольшой командой рыбаков, и сделал такой необычный улов. Он вытащил из воды сома-альбиноса, чем удивил всю команду. "Ловить сомов можно хоть всю жизнь, но так и не поймать такого редкого сома. Я занимался их ловлей 30 лет, но это первый сом-альбинос на моей лодке," - рассказал наставник парня, капитан лодки Ричард Симмс.
Рыбаки сразу поняли, что перед ними голубой сом - но особь была полностью белого цвета с розовыми участками. Они также отправили фотографии рыбы в сообщество охраны дикой природы. Местные специалисты сообщили, что у рыбы может быть одно из двух генетических состояний: альбинизм или лейцизм. При альбинизме в коже отсутствует пигмент меланина, а лейцизм вызывает частичную потерю пигментации наружного покрова.
Животные с альбинизмом - весьма редкое явление в дикой природе. Чаще всего это явление встречается у теплокровных животных (птиц и млекопитающих), и реже - у хладнокровных (рыб, рептилий). К сожалению, при всей красоте такие животные уязвимы, и у них часто встречаются проблемы со здоровьем - и поэтому они живут в дикой природе гораздо меньше сородичей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Инфантильные люди, нелепые выходки которых удивляют окружающих
- "Мой начальник - самодур": 13 сотрудников, которые больше не могли молчать
- Ну очень дорогие ошибки
- Бесконечный апокалипсис: калейдоскоп предсказаний Конца Света, который никогда не кончится
- Муж забавно троллит жену, когда та отправляет ему фото из примерочной
Новости партнёров
скорее всего взвесил, обмерил, сфоткал и отпустил