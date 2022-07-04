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15-летний рыбак вытащил из воды редкую рыбу-альбиноса

15-летний рыбак вытащил из воды редкую рыбу-альбиноса

Автор:
04 июля 2022 19:16
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: альбиносы   животные   истории   природа   рыба   рыбалка   рыбы   улов   фото   фотографии   
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15-летний американец удивил опытных рыбаков своим уловом. Парень отправился на рыбалку с небольшой командой и наставником, и неожиданно вытащил из воды сома-альбиноса.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: альбиносы   животные   истории   природа   рыба   рыбалка   рыбы   улов   фото   фотографии   
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6  комментариев
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2k
Трям 2 часа назад
Убил такую редкость... тварь жиреющая!
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Григорий Час назад
менее заметных сожрут раньше.
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mercure

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