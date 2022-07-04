15-летний рыбак вытащил из воды редкую рыбу-альбиноса

15-летний житель штата Теннесси, США, поймал редкую рыбу. Юный Эдвард Тарумянц отправился на рыбалку вместе с небольшой командой рыбаков, и сделал такой необычный улов. Он вытащил из воды сома-альбиноса, чем удивил всю команду. "Ловить сомов можно хоть всю жизнь, но так и не поймать такого редкого сома. Я занимался их ловлей 30 лет, но это первый сом-альбинос на моей лодке," - рассказал наставник парня, капитан лодки Ричард Симмс.