Пеликан пытается съесть детеныша капибары

А гости зоопарка в Японии и вовсе запечатлели на видео, как пеликан попытался захватить в свой клюв капибару. Что из этого вышло, можно увидеть ниже.

Далекие предки пеликановых обитали на нашей планете еще 50 миллионов лет назад. Но с тех пор их внешность практически не изменилась. Они все те же крупные водоплавающие птицы, имеющие уникальный непропорциональный клюв. Масса тела взрослого пеликана достигает 15 килограммов, а в длину они вытягиваются до 180 сантиметров. Один только клюв способен вырасти почти до 50 сантиметров. Как известно, внизу у него есть особый кожаный мешок, который существенно растягивается при ловле рыбы. В меню пеликана входит не только рыбка, но и черепахи, головастики и ракообразные.