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Пеликан пытается съесть детеныша капибары

Пеликан пытается съесть детеныша капибары

Автор:
18 мая 2022 10:35
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   капибара   пеликан   природа   фото   
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Пожалуй, одной из самых забавных птиц на нашей планете можно назвать пеликана. И заслуга в этом его необычайно огромного клюва, в который может уместиться порядка трёх вёдер рыбы! Впрочем, птицы эти охотятся не только за рыбой, они могут попытать счастье и в охоте за более крупными представителями животного мира.

А гости зоопарка в Японии и вовсе запечатлели на видео, как пеликан попытался захватить в свой клюв капибару. Что из этого вышло, можно увидеть ниже.


Далекие предки пеликановых обитали на нашей планете еще 50 миллионов лет назад. Но с тех пор их внешность практически не изменилась. Они все те же крупные водоплавающие птицы, имеющие уникальный непропорциональный клюв. Масса тела взрослого пеликана достигает 15 килограммов, а в длину они вытягиваются до 180 сантиметров. Один только клюв способен вырасти почти до 50 сантиметров. Как известно, внизу у него есть особый кожаный мешок, который существенно растягивается при ловле рыбы. В меню пеликана входит не только рыбка, но и черепахи, головастики и ракообразные.

Неуклюжие на земле великаны, взлетая, превращаются в настоящих грациозных красавцев. Их широкие крылья размахом порядка 3,5 метра позволяют долгое время парить. Такая маневренность и легкость в воздухе создается за счет специальных воздушных мешков, расположенных по всему телу между костями под крыльями и кожей. Наблюдать за процессом ловли рыбы пеликаном одно удовольствие. На скорости 70 км/ч птица врывается в воду с распахнутым клювом, затем прижимает добычу к груди, выталкивая лишнюю воду.

Пеликаны живут семьями и имеют дружелюбный характер. В неволе у них тоже прекрасно получается уживаться с другими животными. В японском городе Тиба есть зоопарк, в котором одной большой компанией живут ослы, капибары и пеликаны. Хозяева животных постоянно принимают гостей. Одному из посетителей удалось увидеть необычную картину. Один из пеликанов несколько раз пытался захватить своим клювом маленькую капибару. Стоит отметить, пушистая добыча птицы даже не поняла, что происходит, и смиренно наслаждалась странным массажем. Попробовав капибару со всех сторон, пеликан, видимо, понял, что проглотить ее не удастся. Потеряв к ней всякий интерес, водоплавающий охотник ушел. Владельцы пеликана рассказали, что их пернатый питомец уже совершал ранее попытки проглотить кота, ботинки и других капибар. Они отмечают, что птица при этом совсем не голодна, а, скорее всего, слишком любопытна. Опубликованное видео с забавной птицей быстро нашло своих поклонников. За небольшой промежуток времени оно собрало миллионы просмотров.

Кадры из японского зоопарка можно увидеть в видеоролике.


Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   капибара   пеликан   природа   фото   
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5  комментариев
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1k
накладчик в угол Час назад
Завидую спокойствию капибар,всем бы такое спокойствие! Я бы этому пеликану точно нехилых [мат] ввалил!
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959
Никитка 8 минут назад
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3k
Вовака 18 минут назад
С подключением
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15
Сергей Коршунов Полчаса назад
>>Впрочем, птицы эти охотятся не только за рыбой, они могут попытать счастье и в охоте за более крупными представителями животного мира
Вот здесь он именно рыбу и ел))))
>>Как же капибара стала рыбой? Оказывается, в ХVI веке в Южную Америку пришли конкистадоры, и католическая церковь (к коей они принадлежали) нарекла капибару «рыбой», что позволило употреблять в пищу её мясо в качестве постного продукта
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21k
Serg2001 38 минут назад
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