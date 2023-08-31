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Цапля решила похитить улов рыбака

Цапля решила похитить улов рыбака

Автор:
31 августа 2023 07:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Курьезы   Прикол   Рыбак   животные   птица   улов   цапля   
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Цапля подошла к рыбаку и попыталась отобрать у него улов. Забавная сцена побега парня от птицы попала на видео.

Герой этого видеоролика, которого зовут Тернер, рано радовался тому, что поймал рыбку. Его улов не укрылся от глаз внимательной цапли.

Голодная птица недвусмысленно дала понять рыболову, что не худо было бы поделиться. И нападение птицы получилось удачным — по крайней мере для неё. Рыбак всё-таки не выдержал натиска и отдал свою рыбу пернатой хулиганке.

Итак, цапля может радоваться обеду. Впрочем, Тернер тоже может радоваться — хотя бы тому, что стал персонажем забавного видеоролика, и тому, что вышел из передряги без единой царапины.

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Метки: Видео   Курьезы   Прикол   Рыбак   животные   птица   улов   цапля   
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Aleksandr 2 часа назад
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Александр 38 минут назад
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1k
Лютый вам Бетховен 57 минут назад
Рыбак борется за свой улов до конца. А это парень с удочкой, а не рыбак.
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Илья 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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