Люди волнуются за овцу-интроверта, которая живёт в горах

"Самая одинокая овца Шотландии" уже два года обитает в Северо-Шотландском нагорье. Овцу заметила местная жительница Джиллиан Тёрнер во время сплава на каноэ из деревни Балинторе в округ Нигг в 2021 году. Овца бегала на пляже в районе Северо-Шотландского нагорья в полном одиночестве, что не совсем типично для этих животных. Сначала женщина ничего не заподозрила, но недавно, отправившись на сплав по тому же маршруту вновь, она снова увидела ту же овцу — и сообщила о ней спасателям.