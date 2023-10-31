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Люди волнуются за овцу-интроверта, которая живёт в горах

Люди волнуются за овцу-интроверта, которая живёт в горах

Автор:
31 октября 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Разное   Фотографии   животные   звери   истории   овца   овцы   природа   фото   шотландия   
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Обычно овцы живут в стаде — но бывают и такие исключения, как эта. "Самая одинокая овца Шотландии" вот уже два года живет у подножия скалы в шотландских горах. Теперь за неё волнуются не только шотланды, но и спасатели вместе с тысячами пользователей сети.

"Самая одинокая овца Шотландии" уже два года обитает в Северо-Шотландском нагорье. Овцу заметила местная жительница Джиллиан Тёрнер во время сплава на каноэ из деревни Балинторе в округ Нигг в 2021 году. Овца бегала на пляже в районе Северо-Шотландского нагорья в полном одиночестве, что не совсем типично для этих животных. Сначала женщина ничего не заподозрила, но недавно, отправившись на сплав по тому же маршруту вновь, она снова увидела ту же овцу — и сообщила о ней спасателям.

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По рассказам женщины, овца "просила о помощи", когда увидела группу на каноэ. Она отчаянно пыталась привлечь к себе внимание как в первый раз, когда Джиллиан её увидела, так и во второй, спустя два года:


"Когда овца увидела нашу группу, она начала нас звать и бросилась бежать по камням. Бедная овца жила там одна как минимум два года - для стадного животного это, наверное, пытка. Она отчаянно пыталась привлечь наше внимание в оба раза, когда мы проплывали мимо неё. Это просто ужасно. В первый раз мы были уверены, что она как-то выберется оттуда," - рассказала Джиллиан.

По словам Джиллиан, в прошедшие выходные в том районе был сильный шторм — поэтому она вдвойне обеспокоена состоянием овцы. Женщина обратилась во всевозможные инстанции, которые могли бы помочь в спасении. Одна служба отправила на то место дроны, чтобы отследить состояние животного — но на данный момент никакой информации нет. Живи, овца!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   животные   звери   истории   овца   овцы   природа   фото   шотландия   
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